Pakina: Myyrä muistelee Hesarissa

Vanhemmat puoluetoverit muistavat vielä Yrjö Raution, joka toimi aikanaan Kansan Uutisten päätoimittajana. Rautio oli myös aktiivinen kommunistisen puolueen ja kansandemokraattisen liikkeen hajottaja, monen muun myöhemmin takkinsa kääntäneen ohella.

Näitä myyriä toki oli kd-liikkeessä enemmänkin kuin yksi. Palataan nimiin paremmalla ajalla.

Entinen päätoimittaja Yrjö Rautio kirjoittaa nykyisin kolumneja. Yksi niiden maksajista on Erkkojen Helsingin Sanomat. Uusimman kolumnin nimi on ”Maanpuolustus on myös vasemmiston asia”. Nimestä tulee helposti mieleen 1930-luvun loppuvuodet ja sosialidemokraattisen puolueen vetoomus työväestölle liittyä natsihenkisiin suojeluskuntiin.

Rautio muistelee isänsä olleen vakaumuksellinen sosialidemokraatti, joka lähti vapaaehtoisena sotaan, eikä jälkikäteenkään katunut sotimistaan. Tuosta ehkä innostuneena Rautio ei voinut ajatellakaan siviilipalvelua. Päinvastoin. Hänestä koulutettiin reservin upseeri. Ja poikakin on kuulemma seurannut isänsä jälkiä.

Yrjö Rautio oli Kansan Uutisten päätoimittaja kun Esko Ahon porvarihallitus vuonna 1992 päätti Hornet-hävittäjien ostamisesta. Hän kehuskelee kolumnissaan kiitelleensä silloin keskellä lamaa tehtyä hirmuhankintaa. Perusteluna oli ”köyhän ei kannata halpaa ja huonoa ostaa”.

Nyt kun kenraalit ja Marinin hallitus ovat taas asialla, tekemässä vieläkin hirmuisempaa hävittäjähankintaa, Rautio kiittelee sitäkin ja hoputtaa ”punavihreää” hallitusta nopeasti päättämään kymmenien miljardien aseostoista. Koronaepidemia, talouden lama ja joukkotyöttömyys ei saisi olla esteenä. Niin huonosti ei voi mennä, että sotaan eivät rahat riittäisi?

Yrjö Raution muistelut ja isänmaallinen paatos johtuvat julkisuutta saaneesta vetoomuksesta, missä kaksisataa suomalaista tutkijaa, taiteilijaa ja kansalaisaktivistia vaatii hävittäjähankinnoille aikalisää ja uutta harkintaa.

Rautio on suorastaan vihainen vetoomuksen allekirjoittajille ja uhoaa: ”joukossa myös ihmisiä, jotka ovat aina ennenkin olleet kaikessa väärässä – esimerkiksi ikiaikaisia stalinisteja.” Voiko tuon selvemmin sanoa. Sotavalmistelut on hyväksyttävä ja rauhaa puolustavat pitäkööt suunsa kiinni.

Mutta ei vaieta. Marinin hallituksen kimppuun on iskettävä kaikin voimin ja estettävä viimeistään vuodelle 2023 suunnitellut hävittäjä- ja ohjusostot.

Eduskunnan ja hallituksen vasemmistopuolueiden on palattava työväenliikkeen perinteisiin arvoihin Tärkeimpänä niihin kuuluu sodan vastustaminen ja rauhan puolustaminen.

Rauno Lintunen

Työkansan Sanomat 14/2020