9.5. on fasismin vastaisen taistelun päivä

Tänä vuonna juhlimme 80. voitonpäivää. Voitonpäivä merkitsee fasismin päihittämistä Euroopassa toisessa maailmansodassa. Natsismin päihittäminen oli Euroopan kansojen suuri yhteinen työ, jossa pääosassa olivat Neuvostoliiton kansat ja kapitalististen maiden vastarintaliikkeet.

Neuvostoliitto ja kommunismi olivat natsismin syntymästä asti sen suurimmat viholliset. Samalla kun kapitalististen maiden johtajat yrittivät suojella itseään tekemällä natsien kanssa erillisrauhoja, liittoutumalla näiden kanssa kommunisteja vastaan tai pysymällä puolueettomina, ainoastaan sosialistisen Neuvostoliiton johto ja kansa taistelivat johdonmukaisesti Hitleriä ja fasismia vastaan alusta loppuun asti.

Syy Neuvostoliiton erityiselle päättäväisyydelle fasismin vastustamisessa on sosialismi. Fasismi on mätänevän kapitalismin ilmiö, johon se joutuu tukeutumaan yrittääkseen väkisin ylläpitää kuolevaa järjestelmää.

Fasismi saattaa tarkoittaa ulkoista uhkaa joillekin kapitalistisille maille, mutta fasismi itsessään ei ole lainkaan ristiriidassa kapitalismin kanssa. Vaikka jotkin porvariston osat saattavat joissain tilanteissa vastustaa fasismia, kapitalismin väistämättä kriisiytyvän luonteen takia on oikeastaan kaikilla kapitalisteilla intressi fasismin suojelemisessa, ja vastavuoroisesti kommunismin vastustamisessa.

Kommunistit eivät jaa porvareiden halua suojella kapitalistista järjestelmää, eikä heillä ole syytä joutua itse käyttämään fasistista terroria kansaansa vastaan. Tämän vuoksi kommunistit ovat fasismin johdonmukaisimmat vastustajat.

Yksi isku ei ole tarpeeksi tuhoamaan fasismia lopullisesti, eikä porvaristoa voi koskaan “pelästyttää” luopumaan siitä ikuisesti. Niin kauan kun on kapitalismia, on olemassa fasismin nousun vaara. Fasismille voidaan keksiä uusia nimiä ja ulkokuoria, mutta pääoman avoin diktatuuri on aina mädäntyvän kapitalismin taktiikka kriisissä. Tätä osoittaa fasismin viimeaikainen nousu länsimaissa.

Kun porvaristo nostaa valtaan yhä oikeistolaisempia johtajia ja harjoittaa yhä avoimempaa terroria työläisiä ja vähemmistöjä kohtaan, on meidän muistettava antifasistinen luonteemme ja historiamme.

Porvaristo pyrkii minimoiman fasismia historiassa ja nyky-yhteiskunnassa. Näin he pyrkivät myös estämään antifasististen aatteiden syntymistä kansassa. He vääristelevät fasismia ja antifasismia, jotta niitä olisi vaikeampi analysoida.

Fasismin väitetään olevan muutaman yhteiskunnasta irrallaan olevan hullun toimintaa, antifasismin taas olevan epäisänmaallista tai venäläistä propagandaa. Näin antifasismi saadaan näyttämään vaaralliselta verrattuna fasismiin.

Me työläisinä emme voi antaa porvariston dominoida keskustelua fasismista, sillä heillä ei ole intressiä eikä tietoisuutta vastustaa sitä johdonmukaisesti. Työväenluokka ympäri maailman on aina päihittänyt fasismin ja tekee sen niin monta kertaa kuin tarvitsee.

Maailman työläisten on otettava kunnia fasismin voittamisesta toisessa maailmansodassa, sillä se ei kuulu kellekään kapitalistille, eikä imperialistisen Venäjän hallinnolle, joka itse harjoittaa fasistista terroria kansaansa kohtaan.

Kuolema fasismille ja vapaus kansalle!

Ikuinen kunnia työväenluokan taistelijoille!

Sanni Riihiaho

Työkansan Sanomat 3/2025