Elokuun kuudes 1945 ei saa unohtua

USA käytti toisen maailmansodan loppuvaiheissa Japanissa uutta asettaan atomipommia Hiroshiman ja Nagasakin kaupunkien tuhoamiseksi. Sota olisi loppunut ilman atomipommejakin, mutta niiden pääasiallisin tarkoitus oli poliittinen ja suunnattu Neuvostoliittoa vastaan.

USA:n ja Englannin pääministeri Churchillin vihamielinen suhde Neuvostoliittoon ilmeni jo varhain maailmansodan aikana. USA:n politiikan päälinjaksi muodostui kaikkialla maailmassa sosialismin ja kommunismin vastustaminen.

Antikommunismin johtohahmoja ja propagandisteja olivat toisen maailmansodan jälkeen mm. USA:n presidentiksi noussut Harry S. Truman ja hänen hallituksensa ulkoministeri John Foster Dulles, jotka aloittivat USA:ssa kommunistivainot.

Maailmaa järkytti noiden vainojen aikana Rosenbergin avioparin teloitukset, vaikka heidän syyttömyytensä todistettiin pitävästi.

USA otti ensimmäisenä käyttöön ydinaseen. USA on tänäkin päivänä vastuussa maailmassa kasvavasta asevarustelukilvasta.

Satojen tuhansien ihmisten surmaaminen oli tarpeeton koe

Neuvostoliittolainen marsalkka Zukov sanoi aikanaan, että atomipommin käyttö 6.8.1945 Hiroshimassa ja kolme päivää myöhemmin Nagasakissa ei ollut sodan lopettamisen kannalta tarpeellista. Japanin sotavoimat olivat tuolloin jo kaikkialla lyötyjä.

Pommit kuitenkin pudotettiin ja ne aiheuttivat valtavasti kuolemaa ja tuhoa. Sadat tuhannet surmattiin ja kokonaiset kaupungit hävitettiin.

USA:n johtaman ylikansallisen sotavoiman rakentamiseksi Neuvostoliittoa ja sosialistista maailmanleiriä vastaan perustettiin vuonna 1949 sotilasliitto Nato. Kenraalit ja oikeisto saivat viime vuonna liitettyä Suomenkin tuohon sotilasliittoon.

Naton jäljiltä löytyy vain savuavia raunioita, ja on syytä muistaa, että Natollakin on ydinase. Siksi on pidettävä aina mielissä Hiroshiman ja Nagasakin atomipommien tuhot. Sellainen järjet­tömyys ei saa koskaan toistua.

On toimittava järjettömyyttä vastaan. On myös lisättävä tietoisuutta ymmärtää se, että imperialistinen kapitalismi on sotien syy. (Olli Krannila/TKS)