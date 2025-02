Imperialistiselle sodalle ei näy loppua Ukrainassa eikä Lähi-idässä

Donald Trumpin toisen kauden virkaanastujaiset Yhdysvaltojen presidentiksi pidettiin 20. tammikuuta 2025. Tämän vajaan kuukauden aikana hän on saanut taantumukselliset voimat maailmassa rohkaistumaa

Yhdysvaltojen sisäpolitiikkaan on yhä julkeammin käynyt käsiksi Trumpin tukija miljardööri Elon Musk, joka tällä hetkellä johtaa uutta valtiollista toimielintä DOGE (Department of Government Efficiency). Toimielimen nimellinen tehtävä on supistaa hallintoa ja pienentää sen kustannuksia, mutta on selvää, että pääasiallinen tehtävä on raivata tilaa Trumpin kannattajille hallinnossa ja vähentää demokraattipuolueen käsissä olevien elinten valtaa.



Trumpin astuminen virkaan on rohkaissut Israelin patamustaa taantumuksellista hallintoa, eikä vähiten sen takia, että Trumpin hallinto toimitti Israeliin tuhansia uusia lentopommeja.



On myös huomattavaa, että uusi amerikkalaispresidentti on repinyt Naton imperialistien yhtenäisyyttä. Liki välitön eroaminen Maailman terveysjärjestöstä ja Pariisin ilmastosopimuksesta on aiheuttanut eripuraa Yhdysvaltojen, Kanadan, EU:n ja erinäisten vasallihallintojen välillä.

Myös suuret 25 prosentin tullit kanadalaisille ja meksikolaisille tuotteille ovat aiheuttaneet mullistuksia pohjoisamerikkalaiselle taloustilanteelle, mikä voi johtaa työttömyyteen ja levottomuuksiin. Myös EU:ta on uhattu tullimaksuilla.



Trumpin ja Putinin puhelimitse tapahtuneet neuvottelut Ukrainan tilanteesta ovat yhtä lailla aiheuttaneet vihaa Euroopassa. Historiaa tuntevat ymmärtävät, että kyseessä on sama ilmiö kuin yli sata vuotta sitten; maailman jakaminen imperialististen voimien kesken. Kyse on vain imperialististen ryöstösaaliiden jakamisesta.

Rauhan äänet ovat myös yhä kuuluvampia sodan molemmin puolin, vaikka imperialistinen propaganda yrittää niitä hukuttaa. Kommunistit haluavat kestävää rauhaa Ukrainaan ja sen voi toteuttaa vain sosialismi.



Ktp tuomitsee kaikki imperialistiset sodat, kolonialismin ja hyökkäykset työväkeä vastaan kaikkialla maailmassa.



Suomen on irtaannuttava imperialististen suurvaltojen välisestä asevarustelusta, ydinkilpavarustelusta, kannatettava kestävää rauhaa Ukrainaan ja tunnustettava Palestiinan valtio.



Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

Kommunistinen Työväenpuolue – rauhan ja Sosialismin puolesta

Keskusneuvosto

Vantaa 15.2.2025