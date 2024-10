Intiassa riehuu valkoinen terrori

Tomi Mäkinen



Huhtikuusta 2024 lähtien Intian fasistinen hallinto on toteuttanut kiivasta valkoista terroria maan työtätekevää väestöä, erityisesti alkuperäiskansoja vastaan. Vähintään satoja työtätekeviä on saanut surmansa. Valkoisen terrorin suorittamiseen käytetään tuhansia sotilaita, poliiseja ja puolisotilaallisia joukkoja.

Intian fasistisen feodalisti- ja kompradorihallinnon tarkoituksena on omien sanojensa mukaan ”kitkeä maolaisterrorismia” ja luoda vahva hinduvaltio. Tosiaan, kapitalistien on luokkaetujensa vuoksi yritettävä tukahduttaa kansanjoukkojen kapinaa, työläisten, viljelijöiden ja alkuperäiskansojen oikeutettua kamppailua.

Nykyinen valkoinen terrori (Operation Kagaar) on vain jatkoa aikaisemmille sotilas- ja poliisioperaatioille (Operation Green-Hunt, Operation Samadhan-Prahar), joissa on kuollut tuhansia siviilejä sekä hallinnon joukkoja että kapinallisia.

Kuka onkaan terroristi?

Me tiedämme kapitalisteilla olevan aivan oma käsityksensä siitä, kuka on terroristi. Israel suorittaa kansanmurhaa Palestiinassa, mutta porvarimedian mukaan terroristi ei ole Israel, vaan palestiinalaiset.

Intian hallinnon mukaan he kitkevät terrorismia tappamalla satoja ja tuhansia siviilejä ja suorittamalla muita hirmutekoja, kylien tuhoamisia ja kidutuksia.

Mutta alistetuilla kansanjoukoilla on myös oma ymmärryksensä asiasta. Ne tietävät, että terroristi tässä tapauksessa ei ole taisteleva kansa vaan Intian valtio.

Esimerkkinä terrorismista voisi mainita seuraavan:

Tammikuussa 2024 intialaislehti Maktoob uutisoi opiskelijoiden protestista valkoista terroria vastaan liittyen Operaatio Samadhan-Prahariin. Satojen kylien asukkaita uhattiin häädöllä kaivos- ja metsäyhtiöiden tieltä.

Useat uutislähteet kertoivat myös armeijan murhanneen väkivaltaisuuksien yhteydessä kuuden kuukauden ikäisen vauvan. Protestoijat mainitsivat muitakin samanlaisia tapauksia. (Lähde: ”Aktivistit protestoivat alkuperäiskansojen häätöjä itäisissä osavaltioissa, vauvan tappamista Bastarissa”, Maktoobmedia, 10.1.24)

Intian hallinto tukeutuu ulkomaiseen imperialismiin

Vaikka Operaatio Kagaar onkin suunnattu maolaiskapinallisia vastaan ja kommunisteja on vangittu, on siinä kyse muustakin. Se on suunnattu kansaa vastaan.

Intian hallinto perustaa valtansa köyhiä viljelijöitä riistäviin maanomistajiin sekä ulkomaiseen imperialismiin. Intian hallinto pyrkii tarjoamaan ulkomaisille suuryhtiöille hyvät olosuhteet riistää maan väestöä ja rosvota luonnonvaroja.

Ulkomaiset imperialistit ja Intian hallinto ovat monesti todenneet, että kapinaliike ja kansan liikehdintä tuottavat suurta haittaa bisnekselle. Ulkomaiset suuryritykset mm. tahtovat kaataa metsät ja perustaa kaivoksia luonnonvarojen anastamiseksi. Nuo hankkeet tuhoavat köyhien ihmisten elinympäristön, ja lisäksi ihmisiä on ajettava pois asuinsijoiltaan niiden tieltä.

Köyhät ihmiset taistelevat kaivos-, puu- ja muiden yhtiöiden toimintaa vastaan, jopa väkivalloin. Sen takia valtion on puututtava peliin. Jo Marx ja Lenin totesivat, että valtio on luokkavallan väline.

Intian valtio tekee ulkomaisten imperialistien puolesta likaista työtä, puhdistaa alueita kansainvälisen kapitalismin voitontavoittelulle sopivaksi. Voitontavoittelun kannalta suotuisia olosuhteita luodaan esim. perustamalla armeijan tukikohtia puhdistuksen kohteena oleville alueille.

Intian vallankumouksellisten kirjailijoiden yhdistyksen edustaja totesi huhtikuussa 2024:

”Intian poliittiset ja taloudelliset kamppailut tapahtuvat ympäristön, kulttuurin ja maantieteellisten syiden takia, metsien, vesistöjen ja maiden pelastamiseksi. Miljoonat ihmiset ovat taistelleet vuosia liittyen moniin asioihin, kuten teiden ja siltojen puuttumiseen, kaivostoiminnan ja turismin aiheuttamiin haittoihin, Hindufasismin tappavaan ja repivään propagandaan, ja viljelijöiden vastaisiin, perustuslakia rikkoviin lakeihin…

Valtion keskushallinto ja osavaltiot kokivat, että edellinen Samdhaan operaatio ei kyennyt hiljentämään kasvavaa joukkoliikettä ja aloitti operaatio Kagaarin varustamalla armeijan joukot ns. terävämmillä hampailla” (Operation Kagar: The Most Savage Stage Of The Brutal War In Dandakaranya Region – Revolutionary Writers’ Association)

Toisessa kannanotossa sama järjestö toteaa:

”Intian valtio, yhteistyössä voimakkaiden yhtiöiden kanssa, on järjestämässä maiden anastamista, joka työntää adivasit pois ikiaikaisilta kotiseuduiltaan keski- ja itä-Intian luonnonvaroista rikkaissa metsissä, tehdäkseen tilaa suurille kaivosyritysten operaatioille sekä moottori- ja rautateiden rakentamiselle tuotteiden kuskaamista varten. Nämä ja muut teolliset hankkeet hyödyttävät eliittejä adivasi-alkuperäiskansojen toimeentulon ja elämän kustannuksella.” (Uniting for Justice: A Global Solidarity Call by the Revolutionary Writers Association)

Väkivalta ei lopeta kansan vastarintaa

Operaatio Kagaar voi aiheuttaa takaiskuja Intian taistelevalle kansalle, mutta se ei pysty kitkemään kaikkea vastarintaa, joka väistämättä syntyy riistojärjestelmästä itsestään ja jonka ongelmat vain demokraattinen ja sosialistinen vallankumous voi lopulta ratkaista.

Operaatio Kagaar paljastaa entistä selvemmin Intian hallinnon todellisen luonteen kotimaisen ja kansainvälisen taantumuksen palvelijana, ruhtinaiden ja biljonäärien käskyläisenä.

Se on myös osoitus siitä millaisella luokkavihalla ja epätoivon vimmalla taantumus turvautuu kaikkein kovimpiin keinoihin yrittäessään pitää pystyssä täysin aikansa elänyttä järjestelmäänsä.

Alas fasismi, eläköön proletaarinen internationalismi ja solidaarisuus!

Työkansan Sanomat 6/2024