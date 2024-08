Israelin sionistihallinnon hyväksymät hirmuteot järkyttävät maailmaa

Israelin sionistihallinnon hyväksymä palestiinalaisten kansanmurha johtaa päivä päivältä yhä hirveämpiin tekoihin.

Israelin miehitysarmeijan lauantain ohjusisku tappoi ainakin 110 palestiinalaista ja haavoitti satoja. Sionistisella julmuudella ei ole äärtä eikä rajaa.

Israelin miehitysarmeija tappoi ainakin110 palestiinalaista Al-Tabeinin kouluun tehdyssä hyökkäyksessä. Koulu sijaitsee Gazan kaupungissa Al-Darajin naapurustossa. Hyökkäyksestä ilmoitti lauantaina 10.8. Gazan tiedotustoimisto.

Lausunnossaan toimisto kertoi, että sionistiset joukot pommittivat pakenemaan joutuneita heidän suorittaessaan aamurukouksia, mikä lisäsi hyökkäyksen inhimillistä tuhoa.

Gazan terveysministeriö kuvaa kolmella ohjuksella tehtyä kouluiskua ”rikolliseksi teoksi koulutuskeskusta vastaan, mikä on kansanmurhan ja etnisen puhdistuksen uusin hirmuteko Palestiinan kansaa vastaan”.

Lisäksi miehitysjoukot tappoivat viimeisen 24 tunnin aikana kolmessa joukkomurhassa 40 ja haavoittivat 140 palestiinalaista, Gazan terveysministeriö kertoi lauantaina viimeisimmässä päivittäisessä tilastoraportissaan.

Israelin miehitysarmeijan yli 10 kuukautta jatkuneessa hyökkäyksessä Gazassa tapettujen palestiinalaisten määrä on 39 790. Haavoittuneita on 91 702. Suurin osa kaikista uhreista on naisia ja lapsia.

Rauno Lintunen

Blogikirjoitus 10.8.20245