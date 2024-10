Israelin sionistihallinto rikkoo häpeilemättä ihmisarvoa ja kansainvälistä oikeutta

Israelin sionistihallinnon käymä hyökkäyssota ja miehitys Palestiinassa on jatkunut jo vuodesta 1948. Karttaa katsomalla näkee, miten palestiinalaisten maiden ryöstäminen on edennyt tähän päivään asti. Ensin miehitetään maa-alue, sitten sinne perustetaan juutalainen siirtokunta, ja lopulta liitetään alue Israelin valtioon.

Gazan kaista on ollut vuosikymmenien saatossa aika ajoin Israelin miehittämä, mutta vuodesta 2005 Palestiinaan kuuluvana ja omillaan. Yhtä kauan se on ollut Israelin miehitysarmeijan saartama ja jatkuvien sotilaallisten iskujen ja sionistisen väkivallan kohteena.

On tietysti luonnollista, että röyhkeä miehitys ja väkivallan käyttö synnyttävät vihaa ja vastarintaa. Se purkautui Gazan kaistan vastarintaliikkeen Hamasin iskuna 7.10.2023 Israelin miehittämällä raja-alueella järjestetyllä musiikkifestivaalilla.

Palestiinalaisten mielestä rajalle järjestetty festivaali oli provokaatio. Sitä tukee, että festivaaliin oli tuotu paljon miehitettyjen alueiden siirtokuntalaisia.

Israelin sionistihallinto teki jo samana päivänä päätöksen hyökkäyssodan aloittamisesta Gazan kaistaa ja siellä asuvaa yli kahta miljoonaa palestiinalaista vastaan. Hyökkäykseen komennettiin maan kokenut ja raaka miehitysarmeija.

Israelin miehitysarmeijan hyökkäys on nyt jatkunut vähän yli vuoden. Hyökkäys ja pommitukset ovat näkyneet raakalaismaisena Gazan rakennusten ja infran tuhoamisina, mutta mikä järkyttävintä, palestiinalaisten kansanmurhana.

Palestiinan viranomaiset ovat pystyneet näihin päiviin asti raportoimaan Gazan tuhoamisesta ja kansanmurhasta. Yli puolet kaikista rakennuksista ja infrastruktuurista on raunioina. Erityisen tuhon kohteena ovat terveyskeskukset ja sairaalat.

Palestiinan terveysministeriön uusimman raportin (25.10.2024) mukaan Israelin miehitysarmeijan hyökkäyksessä viime vuoden lokakuun 7. päivän jälkeen Gazassa on tapettu 42 847 ja haavoittunut 100 544 palestiinalaista. Kadonneita on yli 10 000. Suurin osa kaikista uhreista on naisia ja lapsia.

Israelin sionistihallinto ei kunnioita YK:n ja kansainvälisten tuomioistuinten päätöksistä. Se pitää niitä pilkkanaan hyökkäämällä Libanoniin ja iskemällä ohjuksin muihin naapurimaihinsa.

Mikä voima voisi lopettaa muinaishistoriasta ja uskonnosta voimansa ottavan mielettömyyden?

Työkansan Sanomat 7/2024 Pääkirjoitus