Nord Stream -kaasuputkien räjäytykset – syylliset lännessä ja Ukrainassa

Nord Stream AG kertoi 27. 9.2022 valtavista vaurioista sen Itämeren rinnakkaisten kaasuputkien verkostossa. Päivää ennen ruotsalaiset seismologit kertoivat kahdesta räjähdystä Nord Stream -kaasuputkien reitillä.

Länsimaiden ja niitä tukevan median syyttävä sormi osoitti heti Venäjää. Suomen porvarimedia yhtyi ilman yhtäkään todistetta lännen propagandamyllyyn. Olihan Venäjän syyllistäminen mitä mainion lisä russofobisessa kampanjassa, jota käytettiin sotilasliitto Natoon liittymisen perusteluissa.

Alkusyytösten jälkeen Itämeren maista Ruotsi, Tanska ja Saksa aloittivat terroristisen sabotaasin tutkimukset. Venäjä oli jo heti räjäytysten jälkeen aloittanut rikostutkinnan kansainvälisestä terrorismista.

Ruotsi lopetti tämän vuoden helmikuussa räjäytysten tutkinnan. Syyksi kerrottiin, että ruotsalaisia ei ollut mukana sabotaasissa. Myös Tanska lopetti omat tutkimuksensa ja ilmoitti viranomaisten tulleet siihen tulokseen, että putket räjäytettiin, mutta tapaus ei siitä huolimatta anna aihetta rikostutkintaan.

Ruotsin ja Tanskan tutkimukset olivat absurdeja peitetutkimuksia. Mutta Saksa päätti jatkaa vakavaa tutkintaa ja sai lännen ja Ukrainan sabotöörit pelkäämään paljastumistaan.

Venäjä on vaatinut vuoden 2022 lokakuusta lähtien Saksalta yhteistyötä ja keromaan tutkintansa tulokset. Lähes kahden vuoden viivyttelyn jälkeen Saksa kertoi tapahtumien kulusta ja antoi ensimmäisen pidätysmääräyksen putkisabotaasin tekijöistä.

Nord Stream-kaasuputkien räjäyttämisestä etsintäkuulutettiin yksi Ukrainan kansalainen, joka kuistenkin pääsi pakenemaan Puolasta Ukrainan Varsovan suurlähetystön autolla. On tietenkin selvä asia, että Puolan viranomaiset olivat varoittaneet räjäyttäjää.

Myös kahta muuta ukrainalaista epäillään osallisuudesta kaasuputkien räjäytykseen.

Saksan tekemä tutkinta ja johtopäätökset siitä ovat paljastaneet kolme tosiasiaa: Nord Stream – kaasuputkien räjäytysten suurin hyötyjä on Yhdysvallat ja sen kaasutoimitukset Eurooppaan, Natomaa Puola on osoittanut olevansa valmis terroristien avustamiseen, Ukraina on kansainvälinen terroristi, jonka toiminta Euroopasta on levinnyt myös Afrikkaan.

Kaasuputkien räjäytysten suurimmat menettäjät ovat Venäjä, Saksa ja Nord Stream AG:n omistajat Venäjällä, Saksassa. Ranskassa, Hollannissa ja Sveitsissä.

Pääkirjoitus 15.9.2024

Työkansan Sanomat 6/2024