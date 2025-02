Palestiina nousee kansanmurhan ja hävityksen keskeltä

Israelin sionistihallinnon hyväksymä ja sen miehitysarmeijan hyökkäys Gazaan on jatkunut vuoden 2023 lokakuun alusta lähtien. Palestiinalaisten kansanmurha ja Gazan hävitys sai jatkua tauotta Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin tuella.

Länsi sulki silmänsä Israelin valtion tekemiltä sotarikoksilta, vaikka Yhdistyneet kansakunnat, Kansainvälinen tuomioistuin ICJ, Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC ja maailmanlaajuiset humanitaariset järjestöt vaativat Gazaan tulitaukoa, kansanmurhan lopettamista ja Israelin valtion saattamista vastuuseen sotarikoksista.

Tämänkertainen palestiinalaisten kansanmurha on seurauksiltaan järkyttävä: ainakin 47 300 palestiinalaista on tapettu, haavoittuneita on yli 111 500, kadonneita on 11 000. Suurin osa kaikista uhreista on naisia ja lapsia.

Lääketieteellisen aikakauslehden Lancetin selvitysten mukaan palestiinalaisten uhrien määrä on 40 prosenttia edellä kerrottuja Gazan terveysministeriön raportoimia uhrilukuja suurempi.

Vaikeiden neuvottelujen jälkeen Palestiinan vastarintaliikkeen Hamasin ja Israelin sionistihallinnon välillä solmittiin aselepo- ja vankienvaihtosopimus, joka tuli voimaan 19. tammikuuta. Sopimus on monikohtainen, tarkkaan ajoitettu ja hauras, mutta kaikkien osapuolien kannalta tarpeellinen ja toivottu.

Neuvoteltu Gazan tulitauko kestää kuusi viikkoa. Se on pääosin pitänyt jo kaksi viikkoa. Sen aikana on tehty kolme vankienvaihtoa. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan 1 900 palestiinalaisvankia on vapautettu Israelin vankiloista vastineeksi 33 israelilaisesta Gazan panttivangista.

Maailmanlaajuinen Vapaa Palestiina-liike ei saa nyt herpaantua. On vaadittava Palestiinan valtion täyttä tunnustamista. On myös vaadittava ICJ:n ja ICC:n Israelin valtiota ja sen keskeisten päättäjiä koskevien päätösten ja suositusten noudattamista.

Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on etsintäluukuttanut Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun, entisen puolustusministerin ja entisen armeijan komentajan. Pidätysmääräys on toistaiseksi voimassa, ja ICC:n jäsenmaiden on sitä noudatettava,

On pahaenteistä, että Euroopan unionin jäsenmaat Ranska, Puola ja Unkari ovat jo ilmoittaneet lipeävänsä Netanjahun kohdalla pidätysmääräyksestä. Niiden toimintaa ei voida hyväksyä.

Pääkirjoitus

Työkansan Sanomat 1/2025