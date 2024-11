Sotavalmistelut käynnissä – Suomi innolla mukana

Suomen jäsenyys sotilasliitto Natossa on johtanut nopeasti kasvavaan militarismiin ja sotavalmisteluihin, joissa Suomi on innolla mukana. On käymässä kansalaisten pahimpien pelkojen toteutuminen. Rintamasuunta on itään, eikä sitä enää peitellä.

Marraskuu on sotavalmistelujen historiallisen kiihkeä kuukausi. Suomi osallistuu marraskuussa hävittäjäkoneillaan Naton ydinsotaharjoitukseen. Samaan aikaan Suomen maaperällä on käynnissä etelästä pohjoiseen suuria sotaharjoituksia.

Lapissa alkaa marraskuun alussa sotaharjoitus, joka on mittasuhteiltaan valtava. Rovajärven ja Rovaniemen alueella järjestettävä Lightning Strike 24-harjoitus on osa Yhdysvaltojen johtamaa Euroopan laajuista Dynamic Front 25-sotaharjoitusta.

Lapin sotaharjoitus on historian suurin Euroopassa järjestetty Yhdysvaltojen ja Naton johtama tykistöharjoitus.

Suomessa ja Lapissa järjestettävässä sotaharjoituksessa on mukana tuhansia vieraiden valtojen sotilasta. Naton joukkoja tulee mm. Yhdysvalloista, Britanniasta, Ranskasta, Tshekistä, Ruotsista ja Virosta.

Suomen alistaminen Venäjän vastaisen sodan maaperäksi on laajan valmistelun alla. Sen paljastavat jatkuvat ja koko Suomea käsittävät sotaharjoitukset. Yksi niistä alkoi lokakuun puolivälissä Suomen etelärannikolla.

Yhdysvaltain merijalkaväen osasto harjoittelee joulukuun loppuun asti sotaa Hangon ja Dragsvikin alueella.

Harjoittelu on osa suunnitelmaa, jolla pyritään Venäjän häiritsemiseen ja sotatilanteessa eristämiseen. Samalla jatketaan Suomenlahden ja Itämeren muuttamista rauhanmerestä sotamereksi.

Suomen armeijan menot nousevat vuonna 2025 noin 6,5 miljardiin euroon. Menot ovat kaksinkertaistuneet kahden vaalikauden aikana. Jos Ukrainan sodan tukeminen ensi vuonna otetaan huomioon, ovat sotamenot 10 prosenttia valtion 2025 budjetista.

Yhdysvaltalaiset panssarit matkalla Vekarajärven varuskunnasta Helsinkiin Vuosaaren sotasatamaan. Kuva Kouvolasta.

On anteeksi antamatonta, että eduskunnan vasemmistopuolueet ovat olleet hyväksymässä Nato-jäsenyyden ja kaikki muutkin sotavalmistelut. Kansalaisten sosiaali- ja terveydenhuolto saa rapistua, kun aseet ja ihmisten tappaminen on asetettu etusijalla.

On hämmästyttävää, että suomalaiset rauhanjärjestöt ovat hiljaa ja hyväksyvät sotavalmistelut.

