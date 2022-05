Taantumus syyttää Leniniä ja valmistelee sotaa

Suomessa on alettu poistaa Leninin patsaita. Yle kirjoitti 29.4. otsikossaan että “Leninin patsas Turussa peitetään vanerilla – patsas poistetaan ensi viikolla”. Päätöksen on tehnyt kokoomuslainen pormestari. Myös Kotkassa on ehdotettu Leninin patsaan postamista. Helsingissä Hakaniemestä ollaan siirtämässä pois Neuvostoliiton lahjoittama maailmanrauhan muistomerkki.

Mutta millä perusteella? Tapauksissa vedotaan Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan. Kotkassa olevan patsaan kaulaan on jopa ripustettu Ukrainan lipun värinen nauha.



Leninillä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä kapitalistisen Venäjän toimien kanssa. Itseasiassa Putin syytti Leniniä Ukrainan sodasta. Putinin mukaan Lenin ja Stalin antoivat Ukrainalle itsenäisyyden, mikä oli hänen mielestään suuri vääryys!

Amerikkalaisen imperialismin äänenkannattaja Washington Post kirjoitti Putinin puheesta:



“Hän syytti Neuvostoliiton patriarkkoja – Vladimir Leniniä ja Josef Stalinia – käytännössä Ukrainan luomisen sallimisesta” (The Washingon Post, The moment when Putin got real, 22.2.2022, kääntänyt englannista TM)



Putinin mielestä Ukraina ei ole itsenäinen kansakunta vaan osa Venäjää. Ukrainan kansakunnan ja tasavallan tunnustamisesta hän syyttää Neuvostoliiton johtajia, siis myös Leniniä. Samaan aikaan Suomessa Leniniä syytetään Putinin toimista. Putin jatkoi puheessaan seuraavasti:



“Leninin monumentteja kaadetaan Ukrainassa. He kutsuvat sitä kommunismin poistamiseksi… Haluatteko poistaa kommunismia? Selvä, se sopii meille oikein hyvin. Mutta miksi pysähtyä puolitiehen? Me olemme valmiit näyttämään mitä todellinen kommunismin poistaminen tarkoittaisi Ukrainassa.” (Sama lähde, kääntänyt englannista TM)



Fasistit ja oikeistolaiset tuhoavat Leninin patsaita

Ukrainalaiset fasistit ovat todellakin tuhonneet Leninin patsaita jo vuosia. Nyt Suomen oikeistolaiset voimat ovat liittyneet samaan joukkoon. Toiselta puolelta sotarintamaa Putin kehuskelee olevansa vielä antikommunistisempi ja vihaavansa Leniniä vielä enemmän kuin Ukraina!

Karl Marx ja Friedrich Engels kirjoittivat aikanaan Kommunistisen puolueen manifestissa:

“Aave kummittelee Euroopassa, kommunismin aave. Kaikki vanhan Euroopan mahdit ovat liittoutuneet pyhään ajojahtiin tätä aavetta vastaan: paavi ja tsaari, Metternich [Itävallan sisäministeri-TM] ja Guizot [Ranskan ulkoministeri-TM], Ranskan radikaalit ja Saksan poliisit.



Missä on oppositiopuolue, jota sen hallitsevat vastustajat eivät olisi herjanneet kommunistiseksi; missä on oppositiopuolue, joka ei olisi edistyksellisimmille oppositiomiehille samoin kuin taantumuksellisille vastustajilleenkin singonnut vuorostaan tuota leimaavaa syytöstä kommunismista?”

Marxin ja Engelsin kuvaama tilanne muistuttaa huomattavan paljon meidän aikaamme. Kaikki sotahullut, taantumukselliset, fasistit ja kapitalistit syyttävät Leniniä. Leninin sanoma, eli työläisten solidaarisuus, proletaarinen internationalismi, on vaarallinen kaikille kapitalisteille. Leninin sanoma oli, että työläisten on käännyttävä sotaisia hallituksiaan vastaan.

On todella huolestuttavaa ja pahaenteistä, että Hakaniemessä oleva maailmanrauhan monumentti aiotaan tuhota. Kenties sen tilalle rakennetaan maailmansotaa ja imperialismia ylistävä monumentti.

Vasemmistoliitto tukee kapitalistien ja imperialistien politiikkaa

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderson on ilmoittanut, että Vasemmistoliitto ei tule hallituksesta eroamaan, vaikka hallitus ehdottaisi Suomen Nato-jäsenyyttä. Kanta hyväksyttiin vasemmistoliiton yhteiskokouksessa selvällä enemmistöllä. Näyttää siis siltä, ettei Vasemmistoliitossa ole merkittävästi rauhan tai anti-imperialismin puolustajia.

Anderson kuitenkin selvästi on varovainen tässä asiassa, koska perustason aktiivit ja kannattajat tuskin ovat päätöksestä hyvillään. Niinpä “Anderssonin mielestä vasemmistoliittolainen voi olla sekä Naton kannattaja että vastustaja.” (Yle, “Vasemmistoliitto päätti, ettei Nato-jäsenyys ole sille kynnyskysymys hallituksessa pysymiseen”, 7.5.2022)

Tuo on varmasti toistaiseksi Vasemmistoliiton opportunistiselle johdolle järkevin ratkaisu, koska he pystyvät säilyttämään mahdollisimman paljon kannatustaan, mutta todellisuudessa täysin hyväksymään Naton. He luottavat, että päätös runnotaan läpi joka tapauksessa.

Marin ja Niinistö lyövät kättä sotapolitiikassa, Teollisuusliitto seuraa perässä.

Sanna Marin ja Sauli Niinistö ovat avoimesti ilmaisseet tukensa Suomen Nato-jäsenyydelle. Marinin hallitus ei ole puolustanut rauhanpolitiikkaa vaan on johdonmukaisesti ajanut Suomea läntiseen sotaliittoon. Marinin hallitus on osoittautunut imperialismia tukevaksi ja kansan etuja vastustavaksi voimaksi.

Sosialidemokraatit ovat osoittautuneet samanlaisiksi Nato-haukoiksi ja militaristeiksi kuin Kokoomus ja Perussuomalaiset. Tilanne on erityisen huolestuttava, koska työväenliike ja rauhanliikeovat ne voimat, jotka ovat aina vastustaneet Suomen Nato-jäsenyyttä.

Nyt kuitenkin Sdp ja Vasemmistoliitto, joilla on vaikutusvaltaa työväen keskuudessa, ja jotka kontrolloivat myös ammattiliittoja, ovat alkaneet avoimesti tukea Natoa. Teollisuusliiton johto ilmoittikin tiedotteessaan 12.5 tukevansa Marinin ja Niinistön kantaa. Tämä on Teollisuusliiton johtajilta todella häpeällistä ja petturuuden huippu.



Tämä osoittaa miten tärkeänä Suomen poliittiset johtajat pitävät imperialistiseen sotaliittoon liittymistä. Tarkoitukseen valjastetaan nyt kaikki voimat, kaikki mahdolliset eduskuntapuolueet, niin oikeistolaiset kuin “vasemmistolaisetkin”, ja myös ammattiliitot.

On toimittava rauhan puolesta ja imperialismia vastaan

Todellisia rauhan voimia on nyt koottava toimimaan. Eduskuntapuolueista ei ole tässä apua, korkeintaan yksittäiset kansanedustajat saattavat jossain määrin vastustaa Natoa. Periaatteellisina imperialismin vastustajina kommunistien tehtävän tärkeys korostuu tallaisena aikana. Juuri nyt on se aika, jolloin ihmisten on tultava mukaan kommunistien toimintaan, kukin kykynsä mukaan.

Marxisti-leninisteillä on oma itsenäinen linjansa eikä sitä saa unohtaa, mutta erityisesti nyt meidän tulee toimia yhteistä vihollista vastaan, kaikkien Natoa ja sotaa vastustavien demokraattisten voimien kanssa. Sen takia Ktp on mm. mukana STOP NATO-työryhmässä.

Tällä hetkellä konkreettisia tekoja rauhan puolesta on tulla mukaan Ktp:n toimintaan, ryhtyä jakamaan omalla paikkakunnalla ja sosiaalisessa mediassa Ktp:n ja STOP NATO-työryhmän materiaalia sekä osallistua Naton vastaisiin tapahtumiin ja mielenosoituksiin (tietoa löytyy osoitteesta https://www.stopnato.fi/).

Tomi Mäkinen

Työkansan Sanomat 20.5.2022