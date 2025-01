Tammikuun 27. päivä on historiallinen päivä

Tammikuun 27. päivä on kolmen historiallisen tapahtuman päivä: Suomen työväen vallankumous alkoi 27. tammikuuta 1918, Leningradin piiritys päättyi 27. tammikuuta 1944, Auschwitzin keskitysleiri vapautui 27. tammikuuta 1945.

***

(Ktp 27.1.2025) Vuoden 1918 työväenvallankumouksen sankareita ja uhreja muistettiin ympäri Suomea

”Ken maasta hyisen hallan loi pellot viljavat?

Ken nosti tehdasvallan ja linnat korkeat?

Ken riemut rikkahille luo, vaan kyynelmaljan itse juo?”

Tänä vuonna tuli kuluneeksi 107 vuotta Suomen työväenvallankumouksen alkamisesta. Vallankumouksen sankareita ja uhreja muistettiin puheilla ja kukkien laskulla kymmenillä muistomerkeillä ja haudoilla ympäri Suomea.

Kommunistisen työväenpuolueen (Ktp) edustajat kävijät 27. tammikuuta kunniakäynnillä ja laskemassa kukat Punaisten muistomerkille Hiekkaharjussa Vantaalla. Tilaisuudessa puhui Ktp:n puheenjohtaja Sanni Riihiaho.

***

(UTT 27.1.2025) VENÄJÄ – Leningradin sankarillinen kestävyys natsihyökkääjiä vastaan toisen maailmansodan aikana pysyy syöpyneenä historiaan ikuisesti, Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi maanantaina 27. tammikuuta ennen seremoniaa, jossa palkittiin kaupungin sotaveteraanit.

”Piiritetyssä kaupungissa osoitettu uskomaton sankaruus ei koskaan vaivu unohduksiin. Nuo ihmiset – veteraanimme – osoittivat meille kaikille, että seurasimme inhimillisyyden parasta, epäitsekkyyttä, myötätuntoa, yhtenäisyyttä ja todellista isänmaallisuutta. Nämä ajattomat ominaisuudet ovat aina antaneet meille itseluottamusta ja voimaa, ja ne kestävät kautta aikojen”, presidentti Putin painotti.

”Meille Leningradin asukkaille 27. tammikuuta 1944 on erityinen päivämäärä; se on merkitty jokaisessa perheessä”, Putin totesi, joka on itse kotoisin Leningradista.

”Koko maallemme Leningradin voitto pysyy ikuisesti kansamme elämän, rohkeuden ja hengen voiton symbolina sekä keskeisenä virstanpylväänä sankarillisessa sodassa fasismia ja natsismia vastaan ja käännekohtana matkalla natsi-Saksan murskaavaan tappioon, ” Putin lisäsi.

Leningradin piiritys päättyi 27. tammikuuta 1944. Miljoona neuvostokansalaista kuoli piirityksen aikana kaupungissa.

***

(TKS 1/2025) Puna-armeija vapautti Auschwitzin keskitysleirin

Tammikuun 27. päivä oli Auschwitzin vapautuksen muistopäivä. Tuona päivänä 80 vuotta sitten Neuvostoliiton puna-armeijan joukot avasivat Natsi-Saksan suurimman keskitysleirin portit ja vapauttivat siellä kuoleman kielissä viruneet vangit.

Yksin Auschwitz-Birkenaun leireillä tapettiin kaksi miljoonaa ihmistä. Suurin osa tapetuista oli juutalaisia, mutta myös kommunisteja, sotavankeja ja vähemmistöihin kuuluvia. Kaikkiaan fasistien leireissä menetti henkensä yli 6 miljoonaa miestä, naista ja lasta.

Arbeit macht frei (Työ vapauttaa) sanat löytyvät vieläkin Auschwitzin keskitysleirin portin yläpuolelta.

Natsi – Saksassa uskottiin, että keskitysleirit olivat armeliaita työleirejä.

Rauno Lintunen

Blogikirjoitus 27.1.2025