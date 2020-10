KNE:n festivaali – nuorten kommunistien suuri juhlatapahtuma

Kreikan Kommunistinen Nuorisoliitto (KNE) perustettiin vuonna 1968 vaikeista vaikeimpinakin aikoina, sotilassaappaan alla, juntan vuosina, aikana jolloin vainot ja vankilat vaanivat kaikkialla. Kommunistien toiminta oli mahdollista vain maan alla ja pidätykset ja kidutukset kohdistuivat kommunisteihin. Sotilasjuntan tavoite oli vaientaa heidät.

Tuolloin 1968 joukko nuoria kommunisteja kokoontui kommunistisen puolueen KKE:n ehdotuksesta ja KNE sai perustamiskirjansa ja sen jäsenet aloittivat mahdottomalta tuntuvan työn. Mutta KNE kasvoi ja jatkoi vainon vuosinakin kunniakasta toimintaansa.

KNE:n perustamiselle oli suuri tarve ja se oli jatke vuonna 1924 perustetulle kommunistisen puolueen nuoriso-osaston toiminnalle.

Ensimmäisen kerran KNE:n festivaali järjestettiin sotilasjuntan kaaduttua vuonna 1974. Se kokoontui aluksi vain Ateenassa. Nyt jo useina vuosina festivaalilla on ollut ennen Ateenan päätapahtumaa ns. esifestivaaleja monissa Kreikan kaupungeissa.

Tämä vuoden 2020 festivaali oli jo 46 perättäisinä vuosina järjestetty. Festivaali on matkannut pitkän tien, sen viesti on pysynyt horjumattomana, sillä on selkeä poliittinen kutsu luokkataisteluun, yhdistäen sen laajaan kulttuuripitoiseen ohjelmaan ja kansainvälisiin tapaamisiin.

”Se, mitä täällä tapahtuu, on korvaamatonta”

Tämä vuosi on ollut kaikilla tasoilla erilainen. COVID -tilanne on vaatinut erikoisjärjestelyt myös festivaalin osalta. Mutta nuoret kommunistit päättivät onnistua.

Ja näin – esimerkillisin järjestelyin, suojatoimenpiteiden noudattamisen, päättäväisyyden ja toivon ansiosta – festivaali avasi porttinsa 17.9 kolmen päivän ajaksi tänäkin vuonna ja vastaanotti kävijät vaihtamaan kokemuksia ja huolenaiheita, kuuntelemaan puheita ja laadukasta musiikkia ja lauluja, tapaamaan ystäviä ja tovereita. Mutta myös huutamaan iskulauseita yhteisistä unelmista ja kamppailuista.

KNE:n keskuskomitean puheenjohtaja Nikos Ambatielos painotti festivaalipuheessaan tämän vuoden teeman ja iskulauseen ”Sosialismi, jotta pystymme hengittämään, jotta elämä voittaisi ”! tärkeyttä kaikissa oloissa.

– Tänä vuonna valitsemamme iskulause tiivistää vastauksen siihen, mitä on tehtävä kapitalismin järjestelmän ristiriitojen ja niiden seurausten noidankehän katkaisemiseksi. Mutta samalla se antaa vastauksen ja luo voimaa päivittäisiin taisteluihin, taisteluun ihmisen hyväksikäytön lopullisen poistamisen puolesta.

KNE:n riveissä, taistelussa KKE:n rinnalla on jokaisen paikka, joka kieltäytyy tottumasta kuviin köyhyydestä, pakolaisten hädästä, kärsimyksistä, sodista, pommituksista ja joka ei suostu hyväksymään normaalikäytännöksi, että Kreikan saarista tehdään EU:n vankiloita, sielujen varastoja, pakolaisten keskitysleirejä ihmisille, joita köyhyys, kärsimys ja imperialistien pommitukset ovat kohdanneet raskaimmin.

– Työnantajalla on tänään käsissään erittäin laaja lainsäädäntökokoelma, jonka kaikki hallitukset ovat varmistaneet työntekijöiden riistämiseksi. Mutta tämä kansanvastainen arsenaali osoittautuu hyödyttömäksi, kun työntekijät asettuvat taisteluasemiin, kun nuoret osallistuvat joukolla ammattiliittoihin, kamppailuun työntekijöiden oikeuksien puolesta. Siellä vanhempien tovereidensa rinnalla nuoremmat löytävät tukea, koska olet voimaton kohdatessasi yksin vastustajan. Juuri nyt ammattiliittojen, yhdistysten ja joukkojärjestöjen päivittäisen jatkuvan taistelun on voimistuttava.

On aika edetä entistä päättäväisemmin nuorten kamppailujen kehittämiseksi, jotta pystyisimme yhdistämään taistelun koulutuksesta ja työstä taisteluun imperialismin vastaisesta kamppailusta, taisteluun lopullisesta ulospääsystä, yhteiskunnan rakentamisesta, jossa voimme hengittää vapaasti, missä elämä voittaa – sosialismin puolesta.

Tie on avattu. Jatkamme taistelua!

Kaisa Laine

Työkansan Sanomat 11/2020