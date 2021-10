Kuuban esimerkki loisti Tokion olympialaisissa

Pieni sosialistinen yhdentoista miljoonan asukkaan Kuuba sijoittui Tokion olympialaisten mitalitaulukossa sijalle 14. Kuuba voitti seitsemän kultaa, kolme hopeaa ja viisi pronssia jättäen jälkeensä paljon suurempia maita, joilla on rahaa ja rikkaat urheiluperinteet.

Tämä ei tietenkään ole ensimmäinen kerta, sillä vallankumouksen saari on yltänyt suuriin saavutuksiin monissa aiemmissakin olympialaisissa. Näin on tapahtunut huolimatta siitä, että Yhdysvallat on vuosikymmenten ajan pyrkinyt kuristamaan Kuubaa kauppasaarrollaan ja hyökkäyksillään.

Vuonna 2004 Ateenassa Kuuba sijoittui 11. sijalle yhteensä 27 mitalilla. Vuonna 2008 Pekingissä Fidelin maa oli 19. sijalla voitettuaan 30 mitalia. Ja vuoden 2012 Lontoon olympialaisissa Kuuba sijoittui 16. sijalle 15 mitalilla.

Kesäolympialaisissa voittamiensa mitalien kokonaismäärän perusteella Kuuba on koko Amerikan mantereella 241 mitalilla (85-71-85) toisella sijalla Yhdysvaltojen jälkeen. Tämä tarkoittaa, että Kuuballa on enemmän olympiamitaleita kuin suurissa Latinalaisen Amerikan maissa Brasiliassa (150), Meksikossa (73) ja Argentiinassa (77).

Kuuban suuri urheiluperinne on vuoden 1959 vallankumouksen ja sitä seuranneen sosialistisen rakentamisen tuote. Ainoana sponsorinaan sosialistisen valtion tuki kuubalaiset urheilijat ovat edelleen Kuuban kansan ja Kuuban vallankumouksen lähettiläitä.

Loistava esimerkki kuubalaisesta urheilusta on legendaarinen nyrkkeilijä Teofilo Stevenson, joka 1970-luvulla torjui Yhdysvaltojen viiden miljoonan dollarin tarjouksen tulla ”ammattilaiseksi” ja taistella silloista mestaria Muhammed Alia vastaan.

Hänen poikkeuksellinen vastauksensa on ihmisarvon ja isänmaallisuuden ruumiillistuma: ”Mikä on viisi miljoonaa dollaria kahdeksan miljoonan kuubalaisen rakkauden rinnalla?”.

Kaisa Laine

Työkansan Sanomat 10/2021