Suomi ja imperialistien peli Afganistanissa

USA ja Suomi ovat vetäneet joukkojaan pois Afganistanista. Kapitalistien mediassa asia on esitetty tragediana – ’jalomieliset vapauttajat lähtevät pois’ ja nyt ’maa joutuu rosvojen valtaan’. Mutta mistä todellisuudessa on kysymys? Mitä USA ja Suomi ovat oikeastaan Afganistanissa tehneet, ja miksi? Kenen eduksi?



Elämme imperialismin aikakautta



Kapitalismi on kehittynyt niin pitkälle, että se pakottaa laajentumaan, sijoittamaan ulkomaille, valtaamaan uusia markkinoita ja siirtämään tuotantoa halvempiin maihin. Kun köyhät maat eivät halua antaa öljy, kulta ja muita luonnonvarojaan monikansallisten korporaatioiden käyttöön tai avautua ulkomaiselle investoinnille niin ne täytyy pakottaa.

Imperialistit käyttävät kansainvälisiä taloudellisia ja diplomaattisia elimiä uhkailuun. Näihin elimiin lukeutuu mm. IMF ja EK. Lisäksi YK on todellisuudessa imperialististen maiden hallinnassa. Ne pitävät siellä johtavia asemia.



Kolonialismin historia ja uuskolonialismin nykypäivä



Entiset siirtomaat Afrikassa, Lähi-idässä, Aasiassa ja latinalaisessa Amerikassa kärsivät siitä, että niiden talous on kolonialismin aikana vääristynyt. Ne tuottavat tiettyjä luksustuotteita kuten tupakkaa, sokeria, kahvia tai raaka-aineita kuten öljyä. Niiden taloudet oli suunniteltu kolonialististen emämaiden palvelemiseen.

Kolonialismin historian takia entiset siirtomaat eivät omaa riittävän monipuolista taloutta, eivätkä esim. tuota riittävästi ruokaa. Sen takia ne ovat imperialistien ”ruoka-avun” varassa. Imperialistit haluavat tämän tilanteen jatkuvan. Siirtomaasorto on virallisesti loppunut, mutta uuskolonialismi jatkuu. Se on riistoa vain uudessa, naamioidussa muodossa.

Jos nämä entiset siirtomaat eivät pysy ruodussa eivätkä anna entisten kolonialistien yhä kontrolloida niiden taloutta, kaivaa niiden luonnonvaroja, riistää niiden työläisiä jne. niin miten käy? Imperialistit uhkaavat ottaa ruoka-avun pois!

Imperialistit uhkaavat talouspakotteilla, uhkaavat ettei kyseinen maa saa enää mistään luottoa, uhkaavat romuttaa kyseisen maan valuutan, tai jäädyttää sen varat. Tällä painostuksella sekä sekaantumalla entisten siirtomaiden sisäiseen politiikkaan saavat imperialistit usein haluamansa tuloksen. Mutta joka kerta se ei voi onnistua – silloin imperialistit turvautuvat sotaan.



Imperialistien propagandaan ei saa uskoa



Imperialistit haluavat kukistaa kaikki itsenäiset valtiot ja avata ne omille sijoituksilleen. Sotatoimet (ja painostustoimet ja uhkailutkin) perustellaan ”ihmisoikeuksilla” ja ”demokratialla.” Kaikki ulkoministeri Haaviston ja kapitalistisen median puheet ”demokratiasta” ovat täysin kyynistä, laskelmoitua huijausta. Sillä yritetään oikeuttaa imperialismia ja hämätä kansaa.



Imperialistit vuodattavat krokotiilin kyyneleitä ’Afganistanin tyttöjen kärsimyksistä Talibanin käsissä’ vaikka itse alkuperin aseistivat Talibanin taistelijat. Ei heitä silloin hetkauttanut pätkääkään talibanien toimet tai heidän islamistiset mielipiteensä. Imperialistit julistivat talibanit antikommunistisiksi sankareiksi.

Talibanien johtajaa ylistettiin silloin (6. joulukuuta 1993) Amerikkalaisessa Independent-lehdessä otsikolla ”Neuvostovastainen soturi vie armeijansa rauhan tielle” [”Anti-Soviet warrior puts his army on the road to peace”]. Mutta nyt itketään pahoja talibaneja – kyse on härskistä valehtelusta ja Afganistanin kansan kärsimysten hyväksikäytöstä.



Imperialismi on kovaa ja julmaa peliä. Imperialismi on aseistanut islamisteja, sen jälkeen pommittanut ja tuhonnut Afganistania vuosikymmenet. Sitten he esiintyvät lempeinä humanisteina, jotka vain ”haluavat auttaa” ja surkuttelevat kuinka huonot olot Afganistanissa nyt on.

Kansa ei saa mennä imperialistien halpaan. On ymmärrettävä, etteivät imperialistit ole koskaan tahtoneet auttaa. Heidän toimintansa on johdonmukaisesti ja jatkuvasti vain pahentanut tilannetta.



Suomen rooli Afganistanissa



Suomi on käytännössä alistettu palvelemaan läntisen imperialistiblokin etuja. Suomikin on osallisena imperialistisen kapitalismin sodissa ”turvaamassa rauhaa” Afganistanissa sekä Afrikassa. Suomen joukot ovat olleet osana miehitystä ja imperialistien poliisijoukkoina.

On hyvin kuvaavaa, että Suomen osallisuudesta Afganistanissa ei juuri koskaan mediassa puhuttu sotana. Ainoastaan nyt jälkikäteen voidaan myöntää, että Suomi osallistui imperialistiseen sotaan imperialistien apulaisena. Mutta sekin tehdään käänteisesti ja valheellisesti. Yle lausuukin juhlallisesti otsikossaan, että ”Suomen pisin sota loppui tällä viikolla…”. Otsikko jatkuu jopa hieman kriittiseen sävyyn ”…Afganistanin operaatio maksoi satoja miljoonia, mutta mitä sillä saavutettiin?”



Ylen artikkeli sisältää suorastaan liikuttavaa propagandaa siitä kuinka lempeät Suomen soturit auttoivat paikallista väestöä, sekä surkuttelua siitä ’miten heidän nyt käy’ ilman suomalaisia. Ja tietysti valittelua, että ’operaatio’ ei saanut aikaan pysyvää muutosta. Artikkelissa käytetään nokkelasti kiertoilmaisua ’operaatio’ kun olisi oikeammin sanoa imperialistien sekaantuminen, miehitys, pommitus ja sota.



Imperialistien peli on niin ovelaa ja kyynistä, että tämän kaltaisiin sotaoperaatioihin otetaan mukaan myös hyväntekeväisyysjärjestöjä, jotka pääsääntöisesti haluavatkin auttaa ihmisiä, perustaa kouluja jne. Tällä imperialistien toiminnalle yritetään antaa uskottavuutta muka ”humanitaarisena interventiona”, ”humanitaarisena sotana”.

”Humanitarismista” kirjoitellaan pitkästi, mutta imperialistien hyökkäyssodan julmuudesta, tuhoisuudesta ja mielettömyydestä kuitenkin kapitalistinen media vaikenee.



Suomen päättäjät imperialistien sätkynukkeina



Suomen kuvalehti kirjoittaa artikkelissa ”Ajopuuna Afganistaniin” (27/2007), että ”Suomen taival Afganistanissa on kulkenut rauhan rakentamisesta veriseen sotaan ilman, että hallitus ja eduskunta olisivat kertaakaan puineet asiaa avoimesti yhdessä. Kansanedustajien ja ministereiden haastatteluista välittyy kuva hämmennyksestä. Poliitikot eivät ole halunneet tai osanneet pohtia operaation muodonmuutosta ja Suomen roolia synkässä tilanteessa. Tiedon puutteesta ei eduskunnan ole tarvinnut kärsiä, mutta johtopäätöksiä ei faktoista ole vedetty. Syöksykierrettä on seurattu apaattisesti sivusta.”



Tuon artikkelin tarkoitus on varmasti siirtää vastuu pois Suomen porvaripoliitikoilta ja sysätä se kokonaan USA:lle. Se kuitenkin kertoo varsin totuudenmukaisesti sen tosiasian, että Suomesta on tehty USA:n imperialismin palvelija, joka tekee työtä käskettyä.



Artikkeli yrittää tietysti esittää suomalaiset miehittäjät jotenkin muita parempina, mutta myöntää surulliseen sävyyn, että ”Tavallisille afganistanilaisille ystävälliset suomalaiset ja pommeja pudottavat britit ovat samaa väkeä.”



Ktp:n poliittisen toimikunnan 7.9.2021 kannanotossa todetaan, että ”USA:n presidentti Joe Bidenin perustellessa Afganistanista vetäytymistä hän sanoi, että USA kävi maassa terrorismin vastaista sotaa eikä ollut siellä kansakuntaa rakentamassa. Tämä kumoaa mm. Suomen ulkopoliittisen johdon perustelut sotilaiden lähettämisestä rauhanturvatehtäviin, rakentamaan ja kouluttamaan.” (Kommunistinen Työväenpuolue: Suomi hävisi sodan Afganistanissa – Suomen sotapolitiikan loputtava)



Suomen rooli imperialismissa laajemminkin



Kun lännen imperialistien toiminnan painopiste siirtyy pois Afganistanista, haaveilevat imperialistit jo uusista kohteista. Afganistanin miehityksen lisäksi Suomi on lähettänyt miehitysjoukkoja Libanoniin ja Maliin auttamaan ranskalaista imperialismia. Mali ja Libanon ovat entisiä Ranskan siirtomaita.

Suomalaisia joukkoja on myös mukana EU:n 2021 heinäkuussa aloitetussa ”operaatiossa” Mosambikissa. Yle kirjoittaa asiasta otsikolla ”Suomi vahvistaa osallistumistaan sotilaalliseen kriisinhallintaan Afrikassa – lisää joukkoja Maliin ja uusi avaus Mosambikiin”, niin kuin koko asiassa ei olisi mitään arveluttavaa.



Operaatiota johtaa portugalilainen upseeri, onhan Mosambik Portugalin entinen siirtomaa. Kuten Yle kirjoittaa – taas niin kuin asiassa ei olisi mitään kyseenalaista – että asiaa ei ole aloittanut mikä tahansa maa, vaan nimenomaan ”Portugali on tehnyt operaatiosta aloitteen”. Lisäksi jutussa iloitaan siitä, että Afrikkaa miehittäessään suomalaiset sotilaat saavat ’hyvää kokemusta’.



Suomen armeija on harjoittelemassa ja tekemässä muuta yhteistyötä Naton kanssa ja Suomi on tukemassa EU:ta, jotka molemmat ovat osana imperialistista sotapolitiikkaa. Suomi on Nato-, EU- ja muilla kytköksillään aiheuttamassa pakolaisuutta. Suomen päättäjät ovat EU:n ja Naton sätkynukkeina aseistautumassa Venäjää vastaan.

Kansan verorahat käytetään kalliisiin asehankintoihin jopa koronapandemian aikana. Tämä osoittaa selvästi Sanna Marinin ’vasemmistolaisen’ hallituksen todelliset prioriteetit – kyse on sosiaali-imperialismista, imperialismia tukevasta hallituksesta, joka naamioituu vasemmistolaiseen lippuun.



Suomalainen pääoma sijoittaa uussiirtomaihin kuten Intiaan ja riistää siellä työläisiä. Lisäksi Suomi on integroitu osaksi läntisen imperialismin blokkia EU-jäsenenä ja Nato-kumppanina. USA, EU ja Nato saartavat Venäjää painostaakseen sitä ja himoitsevat sen luonnonrikkauksia sekä markkinoita.

Nuo imperialistit aseistavat nukkehallituksiaan kaikkialla Venäjän länsirajalla – Suomessa, Ukrainassa, Puolassa, Baltiassa, Norjassa. Konfliktin syttyessä läntisen ja itäisen kapitalistiblokin välillä Suomi uhrataan imperialistisen sodan alttarilla porvarien voittojen hyväksi.

Tomi Mäkinen

Ktp:n pääsihteeri

Työkansan Sanomat 10/2021