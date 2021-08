Ministeri Saarikon poutasää hellii kapitalisteja ja rikkaita

Marinin hallituksen keskustalainen ministeri Annika Saarikko on keksinyt kapitalistisen talouden kuvaajaksi kesäisen sanan poutasää. Sitä on käytetty ahkerasti porvarimedian uutisissa ja eliitin haastatteluissa, kun on kerrottu valtiovarainministeriön esityksestä valtion ensi vuoden budjetiksi.

Saarikon ja ministeriön poutasää hellii tosin vain kapitalisteja ja rikkaita. Työttömät, vähävaraiset eläkeläiset ja pysyvään köyhyyteen tuomitut joutuvat jatkamaan samojen mustien pilvien alla kuin aikaisemminkin. Keppi heiluu erityisesti työttömien kohdalla, sillä työttömyysturvan saannin ehtoja kiristetään

Valtiovarainministeriön budjettiesitys julkistettiin viime viikon perjantaina. Sen on suuruudeltaan 63 miljardia euroa. Uudella velalla rahoitettava alijäämä on lähes 7 miljardia. Velkaa otetaan yhteensä noin 15 miljardia, mistä puolet käytetään vanhan velan maksuun.

Marinin hallitus on onnistunut eduskuntapuolueiden avulla lisäämään kolmessa vuodessa valtion velkaa noin 41 miljardilla eurolla. Valtaosa rahoista on siirretty pääoman omistajien, kapitalistien ja rikkaiden taskuihin, joko suorana tukena tai julkisen sektorin kautta. Kaikki näkyy nyt yhtiöiden lisääntyneissä voitoissa sekä pörssikurssien ja keinottelun kasvuna.

Asevarustelua ja armeijaa hellitään myös ensi vuonna aikaisemman porvaripolitiikan mukaisesti. Puolustusministeriön hallinnonala saa käyttöönsä ennätykselliset 4,3 miljardia euroa. Rahoista menee yli 1,5 miljardia uusien hävittäjäkoneiden ostoon ja 820 miljoonaa muihin aseisiin.

Ja riittää niitä miljardeja EU:llekin. Ensi vuoden jäsenmaksuihin on varattu peräti 2,6 miljardia euroa. Brysselissä hyristään tyytyväisinä, sillä Suomi maksaa jatkossa vuosimaksujen lisäksi vielä yli 4 miljardia EU:n elvytyspakettiin.

Jos vastarintaan ei nousta, porvaripolitiikan lasku sysätään työtätekevien maksettavaksi.

Hallitus käsittelee budjettiesityksen syyskuun alussa. Se lähetään sitten eduskuntaan, missä hyväksyminen tapahtuu joulukuun puolivälissä.

TKS-lehti palaa asiaan joulukuun numerossa.

Työkansan Sanomat 9/2021