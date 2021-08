Elisaios Vagenas (KKE): USA:n suunnitelmat ja mitä Afganistan opetti

Yhdysvaltain joukkojen vetäytymistä Afganistanista seurasi maan hallituksen nopea romahtaminen, joka oli muodostettu Yhdysvaltojen imperialistisen väliintulon jälkeen vuonna 2001, joka puolestaan tapahtui ”terrorismin torjunnan” tekosyyllä. Tämä on ensimmäinen ja ainoa tapaus tähän mennessä, kun Naton 5 artikla on aktivoitu. Siinä määrätään sotilaallisesta avusta ulkomaisen hyökkäyksen kohteeksi joutuneelle maalle. Tällainen oli hyökkäys kaksoistorneja vastaan.

Tietenkin oli ilmiselvää, että Yhdysvaltojen aikomukset olivat muut , kuten muutkin tekosyyt ,joita he olivat aiemmin käyttäneet , nimikkeellä ”terrorisminvastainen sota”. Kreikan hallitukset ,sekä muut Nato -maiden hallitukset ovat kaikki nämä vuodet tukeneet näitä verukkeita , lähettäneet asevoimia Afganistaniin. Vain KKE oli vastustanut sitä paljastamalla imperialistiset aikomukset ja tekosyyt.

Nykyään, kun Yhdysvaltojen ”kadonnut lapsi” – pimeä, anakronistinen Taleban -sotilasliike, jonka amerikkalaiset itse muodostivat Pakistanilaisten ”liittolaistensa” kanssa, ottaa Afganistanin ja sen hallituksen haltuunsa, herää kysymys, onko Yhdysvallat hyötynyt näistä 20 vuodesta ,johon ovat käyttäneet biljoonaa dollaria ja ovat vastuussa useiden tuhansien amerikkalaisten, Naton ja kymmenien tuhansien paikallisten armeijoiden ja siviilien kuolemista.

Yleisesti ottaen Afganistanin suurin ”arvo” ei ole huumeiden tuotannossa, joka on maailman ykkönen -Naton miehityksen ansiosta ,ei myöskään sen raaka -aineiden ansiosta, vaan sen strategisessa maantieteellisessä asemassa Keski -Aasian, Persian ja Intian valtamerien välillä , tai kuten on kuvattu ; Venäjän ja Kiinan ”pohjukassa”. Yhdysvalloilla on ollut maan valvonta 20 vuoden ajan, mikä on estänyt useiden energiaputkien ja markkinareittien rakentamisen, esim. Kiinasta Iraniin.

Toisaalta amerikkalaisen ”kotkan kyniminen” Afganistanissa, kuten tilanteen esittävät televisiokanavat tällä hetkellä , ja amerikkalaisten aseiden ja niiden sotateknologian jättäminen Talebanin käsiin, on pinnallinen lähestymistapa . Yhdysvaltojen suunnitelmiin kuului varustuksiensa luovuttaminen odottaen, että paikallisten sotapäälliköiden – kapitalistien ja vieraiden valtioiden (Kiina, Venäjä, Pakistan, Intia, Turkki, Iran, Qatar jne.)olemassa olevat ja erilaiset edut toimivat uutena ”sytytysaineena”, joka luo yleisen epävakauden ilmapiirin ja estää Yhdysvaltojen etujen kanssa kilpailevien etujen edistymisen . Lisäksi Yhdysvaltain joukkojen siirto Afganistanista liittyy Yhdysvaltojen huomion siirtymiseen muille ”rintamille”, kuten Tyynenmeren alueelle, Kiinaan ,joka uhkaa heidän ”ensisijaisuuttaan” imperialistisessa järjestelmässä.

Jos Afganistanin tilanteesta on kansallemme jokin opettavainen arvo ,se on Yhdysvaltojen ja Naton poliittisten liittolaisten epätoivo, johon he ovat joutuneet. Sentakia , kun kreikkalaiset tai muut euroatlantismin puolustajat puhuvat seuraavan kerran ylistäen ”vahvoista liittolaisistamme”, jotka puolustavat ”kansallisia etujamme”, on hyvä pitää mielessä kuva Kabulin lentoasemalta tällä hetkellä . Se on ehdottomasti opettavaista .

”Liittoutuneet” imperialistit eivät voi taata rauhaa, turvallisuutta eikä ihmisten hyvinvointia. Nämä voidaan taata kansan taistelulla, joka murtaa porvariston etujen, imperialististen liittoutumien , Talebanin ja kaikenlaisten taantumuksellisten poliittisten voimien luoman järjestelmän .

Elisaios Vagenas, KKE ,keskuskomitean jäsen ja KKE: n kansainvälisten suhteiden osaston vastaava . Kirjoitus julkaistu ”Rizospasths -lehdessä 21.8.2021