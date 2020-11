Nesteen yksityistämisen seurauksia: Neste hivuttaa työpaikkoja ulkomaille

Neste Oyj ilmoitti 3. marraskuuta ostavansa Alankomaissa Rotterdamissa toimivan jalostamon 258 miljoonalla eurolla. Aiemmin tänä vuonna yhtiö osti Rotterdamista terminaalin jossa jalostetaan ja käsitellään uusiutuvia jäte- ja tähdepohjaisia raaka-aineita.

Neste on aikoinaan perustettu nimenomaan kansallisen energiahuollon turvaamiseksi. Nyt se on pörssiyhtiö, jossa valtiolla on suoraa omistusta enää 35 prosentin verran ja 8,3 prosenttia osakkeista on Valtion kehitysyhtiö VAKE:ssa myyntilistalla. Valtiolla ei siis ole enää omistukseen pohjautuvaa suoraa määräysvaltaa Nesteen toimintoihin. Ministerit voivat muka tarkoin seurata kehitystä.

Yritysostoja ja yt-neuvotteluja henkilöstövähennyksistä

Nyt ostetun laitoksen ostoilmoitus tuli vajaa pari kuukautta sen jälkeen kun Neste ilmoitti yt-neuvotteluista Naantalin jalostamon sulkemisesta ja Porvoon jalostamon muutoksista. Niissä 500 suomalaista työpaikkaa on häviämässä. Ilman työtä jääviä ei lämmitä tieto Nesteen työpaikkojen lisääntymisestä ulkomailla. Ja hallituksen omistajaohjaus- ja elinkeinoministerit seuraavat kehitystä.

Ostettu tuotantolaitos sijaitsee Nesteen Rotterdamin biojalostamon vieressä ja se koostuu esikäsittelylaitoksesta, säiliöalueesta ja laitureista. Siis lähes kuten Porvoon jalostamolla. Neste ilmoitti yt-neuvottelujen aloittamisaikoihin, että päätökset Porvoon jalostamon kehittämisestä uusiutuvien kierrätysaineiden tehokkaampaan käsittelyyn tehdään vuoden 2021 alkupuolella. Näiden mittavien investointien toteutuminen Porvoossa on nyt kuitenkin vaarassa.

Omistajat keräävät potin – mitä tekee ay-liike?

Hyvä taloudellinen tuloskaan ei hillitse omistajien ahneutta: Neste ilmoittaa pörssitiedotteessaan jakavansa vuoden 2019 huipputuloksesta osinkoa omistajilleen yhteensä 783 miljoonaa euroa. Sievoinen summa vaikkapa Nesteen yksityistämisen aiheuttamien ”jälkien siivoukseen”. Tosin kapitalismissa harvoin, varsinkaan suuryhtiöiden omistajat, eivät maksa kansallisomaisuutta olevan tuotannon rosvoamisen siivousjälkiä. Tämä on nähty mm. kaivostoiminnassa.

Porvoon öljynjalostamon työntekijät -ammattiosastokin on pudonnut ”kartalta”. Se on antanut henkilöstövähennyksiä koskevista yt-neuvotteluista julkilausuman, jossa se pitää Nesteen toimia ylimitoitettuna ”maailmanlaajuisen ohimenevän pandemian aiheuttamaan poikkeukselliseen tilanteeseen”. Pandemiastako yhtiön yksityistäminen ja sen työpaikkojen vähentäminen Suomessa johtuu? Olisiko ammattiosaston johdon syytä vilkaista hieman kompassia, jotta löytäisi kartalle.

Kaiken kaikkiaan perussyynä on se, että Nesteen kansallista öljy- ja energiahuoltoa on yksityistetty rankasti. Ja valtionosuuden alasajo jatkuu. Määräysvalta on luovutettu pörssiin: vain osakekurssien suotuisa kehitys merkitsee omistajille. Seuraukset ovat nähtävissä. Työpaikat kaikkoavat ulkomaille.

Sanotaan ettei kapitalisteilla ole isänmaata – sitä soveltaen sitä ei liene myöskään Nesteen yksityistäjillä.

Työkansan Sanomat 13/2020