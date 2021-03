Porvarimedia vaikenee joukkotyöttömyydestä

Tämän vuoden tammi-helmikuussa työttömien määrä on ylittänyt jälleen puolen miljoonaan rajan. Työttömyysturvalla sinnittelevien joukko on sekin jo 430 000. Todellinen työttömyysaste on ennätykselliset 18 prosenttia ja työllisyysaste on vajonnut 69 prosenttiin.

Porvarimedia vaikenee tästä kapitalismin kriisin ja sitä syventäneen koronan aiheuttamasta koko yhteiskuntaa horjuttavasta romahduksesta. Porvarit julkaisevat vain positiivisia uutisia talouden kasvusta, uusista keksinnöistä, työvoimapulasta ja maailman ”onnellisemmasta kansasta”.

Joukkotyöttömyyden kasvu alkuvuoden aikana kertoo lomautusten ja irtisanomisten uudesta aallosta. Kymmenet suuret yhtiöt ovat vähentäneet ”säästösyistä” tuhansia työntekijöitä. Tätä yritetään selittää uskomattomilla väitteillä, joiden mukaan irtisanomiset lisäävätkin työpaikkoja?

Kapitalistien käyttämät joustot eivät koske enää vain muutamaa työntekijää vaan kokonaisia tehtaita. Ensin lomautetaan ja irtisanotaan satoja, sitten otetaan vähemmän takaisin, ja kerrotaan hymyssä suin uusista työpaikoista.

Kriisin kouriin joutuneet työttömät ja tulonsa menettäneet kyllä tietävät, että porvarimedian positiivisuus ja vaikeneminen ongelmista ovat molemmat propagandaa. Lähes aukoton vaikeneminen ei ole sattumaa. Siitä on päätetty eliitin kammareissa ja Mediapoolin sisältöryhmässä.

Onnellisuusuutiset ja työttömyydestä vaikeneminen eivät kuitenkaan peitä sitä tosiasiaa, että köyhyys ja vähävaraisuus ovat lisääntyneet hälyttävästi. Leipäjonot eivät ole lyhentyneet, ihmisiä on yhä enemmän perintälistoilla ja jopa ulosotossa.

Työkansan Sanomat 4/2021