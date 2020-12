Taistelevat ammattiliitot hyökkäyksen kohteena

Taistelevat ammattiliitot ovat joutuneet kaikkialla maailmassa hyökkäysten kohteeksi. Kyse ei ole vain kapitalistien hyökkäyksestä. Monien maiden hallitukset ovat kapitalistien apuna esittämällä lakeja, joilla estetään ammattiliittojen ja työläisten joukkotoiminta. Eurooppa ei ole syrjässä tästä kehityksestä. Kokemuksia on mm. Ranskasta, Italiasta, Kreikasta ja Turkista.

Ranskassa CGT -liiton edustaja Julien Leyje sanoi videohaastattelussa:

– Toverit, meillä työtätekevillä on kaikkialla maailmassa vastassamme kaksi virusta. Ensimmäinen on COVID -virus, joka leviää aiheuttaen vakavia ongelmia, ennen kaikkea, koska julkinen terveydenhoito on yksityistetty ja sitä on heikennetty. Toinen virus on kapitalismi, sen imperialistinen muoto. Se tuottaa yhteiskunnallisen taantumuksen, mallin, joka syöksee meidät kaaokseen.

Nämä kaksi vaikuttavat toisiinsa, vahvistavat toisiaan ja luovat yleistä taantumusta. Näissä olosuhteissakaan taisteleva ammattiyhdistysliike ei nöyrry vaan järjestäytyy taisteluun, organisoi lakkoja, mielenosoituksia ja mobilisaatioita .

– Ranskassa alkoi viime joulukuussa voimakas ammattiyhdistysten mobilisaatioiden sarja. Sillä oli vastassaan työnantajat, joita tukivat reformistiset ammattiliitot pettäen taistelumme.

Nyt monilla aloilla, kuten kuljetus-, opetus- ja kauppa-aloilla uhataan liittomme jäseniä erottamisella, etenkin heitä, jotka kuuluvat CGT -liittoihin. Me tietenkin järjestämme solidaarisuuskeräykset näiden tovereidemme ja kollegoiden avustamiseksi ja autamme heitä oikeudenkäynneissä. Julistamme, että emme hyväksy hyökkäystä työväenluokkamme valittuja edustajia vastaan.

Yhdessä myös muiden maiden ja kansainvälisen ammattiyhdistysten keskusliiton kanssa jatkamme oikeutettua taisteluamme.

Italian USB -ammattiliittojen tiedottaja Cinda de la Porta totesi:

– Kaikki hallitukset keskusta-vasemmistolaisista keskusta -oikeistolaisiin ovat jo kolmenkymmenen vuoden ajan edistäneet ja panneet täytäntöön ammattiliittojen toimintaa rajoittavia lakeja. Nyt pandemian aikana Italian nykyhallitus on käynnistänyt paljon uusia toimenpiteitä uusien rajoituksien määräämiseksi.

Kreikassa PAME -taisteleva ammattiyhdistysrintama mainitsi julistuksessaan:

– Uuden kapitalistisen kriisin ollessa käynnissä suuryritysten ja monopolien tavoitteet ovat selvät: edetä esteettömästi palkkojen, eläkkeiden, työajan murentamisen tiellä. Pääoman edustajien tarkoituksena on estää pienemmätkin vaatimukset, joita työntekijät esittävät ja näin kyetä toteuttamaan kaikki tarvittavat uudistukset pääoman voittojen takaamiseksi ja lisäämiseksi. Toisin sanoen ottaa itselleen vapaat kädet ja sitoa työtätekevien kädet.

Ainoa mahdollinen vastauksemme hallituksille ja suuryrityksille on: valmistaudumme vastahyökkäykseen ja taisteluun sen puolesta, mitä olemme saavuttaneet vuosien kovilla taisteluilla, ja samalla myös laajennamme vaatimuksiamme vaatien sitä, mitä meille kuuluu.

Turkin Nakliyatls -ammattiliiton puheenjohtaja Ali Riza Koutsoukosmanoglou kertoi haastattelussa tilanteesta Turkissa ja erilaisista esteistä, joita työväenliike siellä kohtaa.

Ali Riza Koutsoukosmanoglou kertoi miten vuonna 1980 Evren -juntan raskaat toimet mursivat Turkin tuolloin dynaamisesti kasvavan ammattiyhdistysliikkeen. Juntta rajoitti mahdollisuuksia toimia ammattiyhdistysliikkeessä, ottaa osaa työehtosopimusneuvotteluihin, muodostaa ammattiyhdistysosastoja ja järjestää lakkoja.

Tähän mennessä sovellettujen lakkokieltojen joukossa ovat myös kiellot ”kansallisen turvallisuuden vuoksi” liittyen pandemiaan, mutta myös se, että solidaarisuuden osoituksena järjestettävät mobilisoinnit eivät ole sallittua.

Koutsoukosmanoglou lisäsi myös, että ammattiyhdistyksiin kohdistuu paljon hallinnollista, taloudellista ja poliittista painostusta jatkuvilla hallituksen toimenpiteillä, samalla kun työnantajaliitolle on annettu etuoikeutettu asema niissä neuvotteluissa, jossa toisena osapuolena on hallitus ja jossa pyrkimyksenä on poistaa pysyvästi turkkilaisen työväenluokan perusoikeudet.

Haastattelut pohjautuvat PAMEn toteuttamaan videohaastattelujen sarjaan.

Kaisa Laine

Työkansan Sanomat 13/2020