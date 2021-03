USA:n sotakoneet Pohjois-Euroopan ilmatilassa

USA:n raskaita B-1 pommikoneita ja satoja amerikkalaisia sotilaita on 21.2. lennätetty Norjassa sijaitsevalle Ørlandin sotilaslentokentälle. Kenttä on sotilasliitto Naton ja Norjan yhteinen lentotukikohta. Kyse on hyökkäykseen tarkoitetun asearsenaalin kokoamisesta Pohjois-Eurooppaan.

USA:n pommikoneita on lennätetty aikaisemminkin pohjoisilla ja arktisilla alueilla, mutta nyt niille on avattu tukikohta Suomen ja Ruotsin naapurustossa.

B-1 pommikoneilla on ollut heti kiireitä, sillä ne kävivät jo tulomatkalla harjoittelemassa Ruotsin Gripen-hävittäjien kanssa. Suomessa ja Lapin alueella on myös syytä varautua vastaavaan ilmasotaharjoitukseen. USA ja Nato kun vaatiivat Hornet-hävittäjätkin yhteiseen ”missioon”.

Valmistelut ovat jo Suomen osalta käynnissä. Lapin taivaalla on nähty helmikuun puolivälissä USA:n suuri KC-135 tankkauskone harjoittelemassa Hornet-hävittäjien kanssa.

KC -135 on lentänyt reitillä Oulun ja Kuusamon välillä. Suomen Hornet-hävittäjät ovat pyörineet monta päivää tankkauskoneen ympärillä harjoittelemassa ilmatankkausta.

Tankkausharjoitukset ja niihin liittyvät sotavalmistelut ovat herättäneet Lapissa ja muuallakin Suomessa ihmettelyä ja vastalauseita. Usein kysytäänkin, miksi USA:n ilmavoimien koneet lentävät Suomen ilmatilassa. Mihin sotaan ne ovat valmistautumassa?

Työkansan Sanomat 3/2021