Vasemmiston ja oikeiston yhteenotto jatkuu Perussa

Poliittisen epävakauden ja pandemian toisessa vakavassa aallossa elävässä Perussa käytiin presidentinvaalit. Ne päättyivät vasemmistolaisen Pedro Castillon niukkaan voittoon vaalien toisellakierroksella. Castillo sai annetuista äänistä 50,1% ja vastaehdokkaana ollut oikeistolainen Keiko Fujimori 49,9%.

Mainittakoon, että amerikkalaiselle CNN:llä joka lähetti ensimmäisen vaalikierroksen tulokset ei ollut edes valokuvaa Castillosta. Toisella kierroksella voittanut ehdokas pomppasi esille kuin tyhjästä ja saavutti jo ensimmäisellä kierroksella vaalien johtopaikan.

Ammatiltaan opettajana Pedro Castillo oli johtanut vuonna 2017 suurta opettajien lakkoa. Hänellä on sanottu olevan yhteyksiä maolaisen Loistava polku -ryhmän eri haaroihin. Castilloa on myös kuvattu Perun Evo Moralesiksi ja hän on toistuvasti ilmaissut tukensa Bolivialle ja Venezuelalle Yhdysvaltojen puuttumista vastaa.

Perun kommunistinen puolue – Punainen kotimaa – tuki vaalien ensimmäisellä kierroksella muiden poliittisten kokoonpanojen ohella 41-vuotiaan ranskalais-perulaisen Veronica Mendozan ehdokkuutta. Hän opiskeli psykologiaa ja yhteiskuntatieteitä Sorbonnessa Ranskassa ja painotti erityisesti ympäristö- ja tasa-arvoasioita.

Aiemmin Venezuela ja Bolivia ovat kritisoineet ankarasti Mendozaa ja se on aiheuttanut monenlaisia reaktioita hänen johtamassaan koalitiossa.

Castillo on julistautunut 6.kesäkuuta pidetyn toisen kierroksen vaalin voittajaksi. Fujimori on kiistänyt tuloksen ja vaatinut 200 000 äänen uudelleenlaskentaa.

