Toimittajien ja virkamiesten propagandakoulutus

Suomalaisten toimittajien ja virkamiesten lähettäminen Yhdysvaltoihin propagandakolutukseen ei kuulu sivistysvaltion periaatteisiin.

Tein kymmenen vuotta tieteellistä tutkimusta Jugoslavian hajottamisesta, josta julkaisin kaksi kirjaa.

Keskeinen tekijä oli massiivinen propaganda, jolla tosiasiat käännettiin ylösalaisin.

Yhdysvaltojen ja Saksan tavoitteena oli hyvinvointivaltion taloudellinen ja sotilaallinen haltuunotto, jota Yhdysvallat ja Saksa suunnittelivat vuosien ajan. Lainojen äkillinen irtisanominen ja natsi- ja jihadistijoukkojen aseistaminen toisessa vaakakupissa ja massiivinen propaganda toisessa. Propagandalla demonisoitiin perustuslaillisuutta, kansainvälisiä lakeja ja kansanryhmien välisiä tasa-arvoisia ihmisoikeuksia kannattavat kansanryhmät.

Toisen maailmansodan aikana serbit olivat holokaustin uhreina keskitysleireissä ja kroaatit ja natsien kanssa liittoutuneet muslimit heidän pyöveleinään.

Presidenttien Reaganin ja Bush vanhemman toimesta tosiasiat käännettiin päälaelleen. CIA ja NED toimivat aktiivisesti muuttaakseen propagandalla holokaustin uhrit Hitlereiksi.

CIA:n kellonsoittajiksi ryhtyneet toimihenkilöt ovat paljastaneet kuinka CIA ja sen apulaiset kirjoittivat propagandauutiset uutistenlukijan tietämättä kirjoittajasta. Kansanryhmien välisen vihan lietsomiseen oli varattu miljoonia dollareita.

Serbien kansanmurhan toistaminen, Serbian pommittaminen ja sen keskeisen alueen Kosovon miehitys, haltuunotto ja ”itsenäistäminen” sekä Yhdysvaltojen sotilastukikohdan rakentaminen alueelle kaikki tapahtui YK:n periaatteita ja kansainvälisiä lakeja rikkoen.

Euroopan unionin NATO-maat olivat toiminnassa mukana. Suomen liityttyä EU:n jäseneksi, Suomi alkoi toimia myös kansainvälisiä lakeja ja YK:n periaatteita rikkoen.

Suomen hallitukset ja ulkopoliittinen johto ovat pyrkineet YK:n sijaan palvelemaan Yhdysvaltoja ja sen miehittämää Saksaa. Eräs muoto tätä on pyrkiä liittämään Suomi NATOon käyttämällä massiivista mediapropagandaa.

Suomen kansa ei halua Suomen liittyvän NATOon. Pääministeri Stubb ja presidentti Niinistö ovat sen sijaan toimineet aktiivisesti ja kansan selän takana sitoakseen maamme NATOon vaikka muodollista liittymistä ei ole suoritettukaan.

Propagandaoppia Yhdysvalloista – tavoitteena Suomen Nato-jäsenyys

Hallituskautensa viime metreillä pääministeri Stubb sai hallituksensa avulla aikaan sadan suomalaisen toimittajan ja virkamiehen lähettämisen propagandaoppiin Yhdysvaltoihin. Suomi oli juuri liitetty Isäntämaasopimukseen, mutta kansa ei ollut sen takana.

Kansan suostutteluun tarvittaisiin massiivista propagandaa ja Venäjä-vastaisen ilmapiirin synnyttämistä, jotta motivaatio NATOon liittymiseen voimistuisi. Sipilän hallitus jatkoi siitä mihin Stubb maan jätti. Mitään niin katastrofaalista sivistysvaltion ja sisäisen turvallisuuden alasajoa, minkä Sipilän hallitus sai aikaan ei Suomessa aikaisemmin ole koettu.

Propagandakoulutuksen jälkeen Yleisradio ja muu valtamedia ovat lujasti Yhdysvaltojen CIA:n ja NEDin ideologian kantajia. Sen sijaan, että CIA:n toimihenkilöt kirjoittaisivat tekstejä tai valitsisivat ”oikeanlaisia” dokumentteja kuten Jugoslavian hajottamisen yhteydessä, suomalaiset virkamiehet ja toimittajat tekevät sen itse.

Keskusteluohjelmiin ja haastatteluihin valitaan entistä tiheämmällä kammalla sopivat ”asiantuntijat” ja haastattelija pitää ohjelman hallussaan alusta loppuun, jotta yleisölle ei tulisi ”vääränlaisia” käsityksiä maailmanmenosta.

Suomeen kutsuttu EU:n ja NATOn hybridikeskus valvoo koko valtamedian ja kustannusalan ”oikeanlaista” julkaisutoimintaa Mediapoolin kautta. Mediapooli kytkeytyy Suomen valtioon siten, että se on Valtion turvallisuuskomitean rahoittama. Turvallisuuskomiteaan kuuluvat kaikkien ministeriöiden kansliapäälliköt tasavallan presidentin kansliapäällikkö mukaanluettuna. Siten tätä propagandakoulutuksen pohjalta tapahtuvaa tiedottamista voidaan pitää valtiovallan suojeluksessa olevana ”oikeana” ja ”hyväksyttävänä” tietona.

Erkon lehdet Venäjän kimpussa

Helsingin Sanomat ilmoittaa toistuvilla mainoksilla kuinka Vaientamattomat-dokumentti kertoo oikeat tiedot lehdistönvapaudesta Euroopassa. Riku Rantalan esiintyminen mainoksessa tekee siitä hieman kyseenalaisen. Tämä toimittaja nimittäin pyysi v.2014, ulkoministeri vierellään, suorassa TV-lähetyksessä televisionkatsojia ilmoittamaan hänelle tiedossaan olevista ”Venäjän trolleista”.

Helsingin Sanomat on propagandakoulutuksen ja ehkä oman ideologiansakin mukaan puhunut jatkuvasti ”Venäjän aggressiosta”. Kukaan vähänkään tieteellisesti asioita tarkasteleva ei tahdo löytää perusteita tälle väitteelle. Ainoa aggressiivinen maa on Yhdysvallat, josta propagandakoulutus on saatu. Euroopan maat tulevat toiselle sijalle.

Ei tarvitse mainita muuta kuin Irakin ja Libyan pommitukset, Syyrian tuho ja USA:n rinnalla monen EU-maan suorittama öljyn ryöstö. Siitä huolimatta USA:n presidentti Obama, Euroopan Unioni, Martti Ahtisaari sekä moni muu kyseenalainen taho ovat saaneet Nobelin rauhanpalkinnon. Nobel on myös osa propagandaa.

Venäjä ei ole rikkonut YK:n peruskirjaa. Venäjä ei ole puuttunut suvereenien, jopa liittoutumattomien maiden sisäisiin asioihin. Sen sijaan Venäjä on puolustanut demokratiaa, suojellut ihmisiä fasistiselta väkivallalta ja tukenut demokraattista kehitystä myös Krimillä.

Venäjä on turvannut rauhaa Armenian ja Azerbaitzanin konfliktissa, puolustanut liittoutumatonta sekulaarista Syyriaa USA:n ja EU-maiden tukemilta jihadisteilta. Yhdysvallat ja Saksa olivat suunnitelleet jo vuodesta 2001 lähtien Syyrian vallankaappausta sekulaariselta hallitukselta CIA:n tukemalle muslimiveljeskunnalle (suunnittelijoina Jeffrey Feldman ja Volker Perthes jotka esittelivat kaappaussuunnitelman v. 2008 Bilderberg ryhmässä, jossa Obama oli paikalla).

Vaikeneminen on osa propagandaa

Keskeinen osa propagandaa on mainitsematta jättäminen. Toisen maailmansodan loppumisen Voitonpäivänä 9. toukokuuta valtakunnan päälehti Helsingin Sanomat vaikenee. Ei sanaakaan Voitonpäivästä, ei kunnioituksen rahtuakaan 27 miljoonaa neuvostoliittolaista siviiliä ja sotilasta kohtaan, jotka joutuivat uhraamaan elämänsä toisessa maailmansodassa sekä Suomen Suur-Suomi sodassa natsi-Saksan rinnalla ja Saksan armeijan alaisuudessa.

Suomen media ja ulkopoliittinen johto yhdessä turvallisuuskomitean kanssa estävät suomalaisia saamasta oikeaa käsitystä historian kulusta ja Suomen armeijan ja poliittisen johdon virheistä toisen maailmansodan alla ja sen aikana. Suomalaiset velvoitetaan suremaan ja kunnioittamaan suomalaisia kaatuneita uhreina, mutta ei kannusteta tuntemaan oikeutettua vihaa niin armeijan kuin valtakunnan johtajia kohtaan harharetken ja julman väkivallan johdosta.

Sodan jälkeen suurin onnettomuus on ollut Stubbin-Sipilän hallituksen ja tasavallan presidentin toimet Suomen kohtalokkaasta sitomisesta liittolaisuuteen maailman sekä sisäisesti että ulkoisesti väkivaltaisimman maan, Yhdysvaltojen kanssa.

Tästä kuopasta Suomen kansan on vaikea nousta. Siihen tarvitaan suoranainen ihme. Ehkä Suomen ulkopuolelta. Toivo kohdistuu Venäjään. Voitto nykypäivän natsismista on jälleen Venäjän hartioilla.

Pirkko Turpeinen-Saari