Pääkirjoitus: EU-kapitalistit työajan ja palkkojen kimpussa

Monissa EU:n jäsenmaissa on viime viikkoina lakkoiltu ja osoitettu mieltä. Syynä ovat yritykset pidentää työaikoja ja heikentää palkkoja. Kapitalistit haluavat romuttaa yleisesti käytössä olevan säännöllisen kahdeksan tunnin työajan ja teettää lisätyön palkatta.

Voimakkaita vastalauseita ja lakkoja on ollut mm. Tanskassa, Saksassa ja Kreikassa.

Tanskassa yli 5 000 sairaanhoitajaa puolusti 19.6. palkkojaan lakolla. Saksassa on eri aloilla lakkoiltu työaikojen venytystä ja palkkojen polkemista vastaan. Kreikassa koko maassa lakkoiltiin ja osoitettiin mieltä viimeksi 16.6.

Kreikassa on EU-maista menty jo niin pitkälle. että maan parlamentti päätti äänestämällä muuttaa työaikalakia. Nyt säännöllisen työajan pidentäminen ja palkkojen alentaminen on lain voimalla mahdollista. On hämmästyttävää ja vaarallista, että sosiaalidemokraattinen Syriza-puolue äänesti osassa lakimuutoksia yhdessä oikeistopuolueiden kanssa.

Työntekijöiden perusoikeuksiin, työaikoihin ja voimassa oleviin työehtosopimuksiin puuttuminen ei ole Suomessakaan vierasta. Heikennyksiä vastaan on lakkoiltu monilla aloilla, niin yksityisissä yhtiöissä kuin julkisella sektorilla.

Työpaikoilla ja muutamissa ammattiliitoissa on oltu hereillä ja aloitettu vastatoimet. Keskusjärjestöjen SAK, STTK ja Akava johtajat ovat kuitenkin olleet hiljaa. Johtajat ovat keskittäneet voimavaransa EU:n elvytyspaketin puolustamiseen ja työntekijöiden palkkavaatimusten hillitsemiseen.

SAK:n ja STTK:n johtavat ekonomistit menivät jopa niin pitkälle, että varoittivat palkankorotusten vaatimisesta. Ekonomistit perustelivat varoitusta kapitalistien EK:n vanhalla väittämällä, jonka mukaan palkankorotukset aiheuttavat inflaation, hintojen nousu ei.

Työpaikoilla on aika valmistautua työehtotaisteluun. On puolustettava kahdeksan tunnin työaikaa ja vaadittava kaikkien työehtojen parantamista.

Työkansan Sanomat 8/2021