Eurooppalaiset ammattiliitot: Taistelu työntekijöiden terveyden ja elämän suojelemiseksi

Ammattiliitot, jotka ovat allekirjoittaneet tämän tekstin:

”Me tervehdimme työtätekevien, tiedemiesten ja tutkijoiden sankarillista työtä ja panosta terveydenhoidossa ja sairaaloissa, samoin kuin siistijöiden ja monen muun ammattialan henkilöstön työtä ja ponnistusta, jotka vaarantaen terveytensä, uuvuttavissa olosuhteissa, liian vähäisin henkilökuntamitoituksin, puutteellisen ennaltaehkäisyn järjestelmän oloissa kamppailevat suojellakseen työtätekevien ja kaikkien kanssaihmistensä elämää.

Epidemian seuraukset eivät ole sattumanvaraisia eivätkä luonnollisia ilmiöitä. Mutta tilanne, joka on muotoutunut koronavirusepidemian vuoksi, osoittaa ne traagiset seuraukset ja riskit kansojen elämälle, johon on johtanut terveyspolitiikka, joka kohtaa terveydenhoidon ihmisten henkilökohtaisena asiana ja valtavien voittojen pelikenttänä. Nämä traagiset seuraukset liittyvät julkisten sairaaloiden ja palveluiden vajaamiehitykseen, rakenteiden alimitoituksiin, alirahoitukseen, vakaviin lääkäri- ja hoitotyöntekijöiden vajaamiehityksiin. EU: n suuntaviivat, joilla on purettu kansalaisten sosiaaliturva-, ennaltaehkäisy- ja terveydenhuoltojärjestelmät suurten sairausvakuutusyritysten hyödyksi, ovat poliittisia valintoja, joilla on traagisia seurauksia ja riskejä Euroopan kansoille. Sen sijaan, että he ryhtyisivät välittömiin toimiin kansanterveysjärjestelmien puutteiden korjaamiseksi, ne ilmoittavat tukien ja taloudellisen avun antamisesta suuryrityksille.

Tyypillisiä ovat liikeyritykset, jotka eivät ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin työntekijöidensä suojelemiseksi, mutta myös terveydenalan tuotteiden avulla voitontavoittelu, josta rikastuvat terveydenhoitoalan yritykset ja lääketehtaat.

Ammattiliittoina meillä on velvollisuus tiedottaa maidemme työtätekeville niistä työtätekevien vastaisista kehityksistä ja suunnitelmista, joita koronaviruksen varjolla on ajettu viime aikoina. Työnantajien ja hallitusten asenteet tuovat esiin useita työntekijöille yhteisiä riskejä ja ongelmia, koska vastaavia työvoiman vastaisia ​​toimenpiteitä edistetään tai suunnitellaan kaikissa maissa.

Toimenpiteet, jotka toisaalta siirtävät koronaviruksen aiheuttamien toimenpiteiden taloudelliset seuraukset ja kustannukset työntekijöiden taakaksi, esimerkiksi irtisanomiset, sopimusten uusimatta jättämiset, etenkin koskien matkailualan työntekijöitä jne. Toisaalta työnantajat hallitusten tuella löytävät mahdollisuudet edistää suunnitelmiaan , saamaan kansanvastaiset toimenpiteet ja suunnitelmat pysyviksi käytännnöiksi , kuten työntekijän päivittäisen työajan purkaminen työnantajan mieltymysten mukaisesti, tai etätyö-toimenpiteiden vahvistaminen jne.

Tuomitsemme erityisesti hallitukset, jotka jopa näissä olosuhteissa sen sijaan, että ryhtyisivät tarvittaviin toimenpiteisiin ihmisten terveyden suojelemiseksi, vainoavat ammattiliittoja ja ammattiliittojen jäseniä, jotka puolustavat työntekijöiden terveyttä ja,jotka tuomitsevat terveydenhuoltojärjestelmien puutteita ja ongelmia.

Työntekijöiden elämää ja terveyttä ei voida asettaa voittojen kanssa samaan vaakaan. Työntekijät maksoivat kriisin seuraukset, he eivät maksa yksityistämisen ja kansanterveysjärjestelmien tuhoamisen seurauksia.

Vaadimme

– Pysyvän lääkäri ja hoitohenkilökunnan palkkaamisen

– Kaikkien julkisten palvelujen ,virastojen täydelliset tarvikkeet , joilla on tarkoituksena desinfiointi ja ennaltaehkäisy, ja jotka valtio tarjoaa maksutta väestölle, jotta lopetetaan niiden kaupalla kohtuuttoman hyödyn tavoittelu ja keinottelu.

– hallitusten vastuulla varmistaa tarvittavat lisälomat täydellä korvauksella ja sairaseläketurvalla:

– Niille työntekijöille, jotka ovat sairastuneet .

-Niille työntekijöille, joiden on oltava pois töistä hätätoimenpiteiden, rajoitusten takia.

-Joiden on hoidettava sairastunutta lasta tai iäkästä omaista kotona

-Joiden on jäätävä kotiin lasten kanssa koulujen ja päiväkotien hätäsulkemisen takia.

On lopetettava välittömästi toimenpiteet, kuten velallisten asuntojen pakkolunastukset, sähkön ja veden katkaisut kotitalouksien velkojen vuoksi.

Euroopan kansat ovat jo maksaneet valtavasti kansanterveysjärjestelmien suurista leikkauksista, terveydenhuollon ja sairasvakuutusten kaupallistamisesta, huonojen työsuhteiden määräämisistä.

Emme suostu maksamaan EU: n hallitus-yritysmaailma-politiikan seurauksista.

Jos kaikkia edellä mainittuja toimenpiteitä ei toteuteta heti, missä tahansa maassa esiintyvän vakavan epidemian tai vakavan terveydellisen hätätapahtuman seuraukset voivat olla vielä vaarallisempia.”



Allekirjoittaneet ammattiliitot:

-Kreikka- PAME taisteleva ammattiliittorintama

-Italia – USB

-Ranska – CGT: n kauppa- ja palvelu-alojen ammattiliitto

-Ranska – työvoimakeskus CGT 94 ValdeMarne

-Serbia – SLOGA

-Espanja – LAB

-Espanja – Central Unitaria de Trabajadores CUT Galiza

-Kypros – Pancyprian Labor Federation PEO

-Venäjä – siirtotyöläisten ammattiliitto

-Puola – WZZ WALKA

(Kuva: Suomalaisen Joukkovoima – liikkeen aktiivisuuden ajoilta)