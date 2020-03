75 vuotta kansojen antifasistisen taistelun Voitosta

Kreikan kommunistisen puolueen ulkomaiden organisaatiot järjestävät toukokuun 9. Voiton päivän kunniaksi ja muistoksi useita tapahtumia, joihin kuuluvat Euroopassa käynnit antifasistisilla monumenteilla tunnuksella ”1945-2020, 75 vuotta fasisminvastaisesta Voitosta, 75 fasisminvastaista Monumenttia, kunnianosoitus kansoille ”.

”Nämä tapahtumat antavat meille mahdollisuuden kunnioittaa taistelijoita, kidutettuja, vangittuja ja maanpakoon joutuneita, jotka antoivat henkensä kaikkialla Euroopassa. Näin kunnioitetaan Neuvostoliiton ratkaisevaa panosta antifasistisessa voitossa ja sosialismin kiistatonta paremmuutta kapitalismista, kuten toisen maailmansodan kokemus on osoittanut. Nämä tapahtumat antavat mahdollisuuden tehdä jokaisen paikan ja muistomerkin historia entistä laajemmin tunnetuksi ja kertoa samalla eri maiden antifasistisesta toiminnasta sekä vapautus- ja vastarintaliikkeistä.

Tämä kampanja on dynaaminen vastaus EU:n ja porvariston jatkuviin pyrkimyksiin väärentää historiaa ja poistaa historian muisto siitä, miten kansat vuodattivat verta taistelussa fasismin torjunnassa. Se on vastaus antikommunismin häikäilemättömyyteen. EU:lla ja hallituksilla on keskeinen rooli kommunismin mustamaalaamisessa, joka perustuu ”kahden ääripään teoriaan”.

Näiden toimien avulla osoitamme, että fasismi on kapitalismin synnyttämä, että porvaristo valitsee natsi- ja fasistiryhmittymät, rahoittaa niitä, antaa niille nykyään alibit ja näyttämöt useissa Euroopan maissa, ja samalla kieltää kommunistit ,heidän symbolinsa ja vainoaa kommunistisia puolueita.

Kunnioittamalla kansojen fasisminvastaista voittoa kunnioitamme niitä, jotka ovat ”rakastaneet elämää hyvin, hyvin paljon ”. Meitä inspiroivat heidän taistelunsa, ne opettavat meitä. Olemme valppaita ja järjestäytyneitä vaarallisen kehityksen edessä. Ne jotka tänään torjuvat työtätekevien ja kansalaisten oikeuksia kussakin maassa – he myös lähettävät meidät sodan teurastamoille”.

Muistotapahtumat alkoivat Saksasta

Muistotapahtumat alkoivat sunnuntaina 23. helmikuuta Puna-armeijan päivänä ja ne leviävät koko Eurooppaan ja huipentuvat 9. toukokuuta keskitetyllä tapahtumalla Berliinissä.

Sunnuntaina 23. helmikuuta kukitettiin ensimmäiset Puna-armeijan vapauttajien kunniaksi rakennetut monumentit Saksan maaperällä:

– Berliinissä Neuvostoliiton Memorial Tiergartenissa, muutaman metrin päässä Brandenburgin portilta. Se on Puna-armeijan vuonna 1945 rakentama muistomerkki Berliinin taistelun aikana kuolleiden 80 000 Neuvostoliiton sotilaan muistoksi.

– Dresdenissä Neuvostoliiton sotilaan muistomerkillä, Olbrichtplatz-aukiolla. On syytä huomata, että tämä muistomerkki sijaitsi kaupungin keskustassa vuodesta 1945, kunnes se siirrettiin syrjäiselle alueelle lähellä sotilashistorian museota, yrityksenä poistaa se kollektiivisesta historiallisesta muistista.

Työkansan Sanomat 3/2020