KOMMUNISTINEN ALOITE järjestön Vapunpäivän julkilausuma 2021

Euroopan kommunistisen Aloitteen puolueet lähettävät lämpimän taistelutervehdyksen maanosamme työntekijöille, maailman työväenluokalle. Meitä inspiroi Chicagon työntekijöiden liekki, kunnioitamme luokkamme taistelukentillä kaatuneita luokkamme miehiä ja naisia.

Työntekijöiden taistelut kaikkina aikoina ja ympäri maailmaa ovat ainoat, jotka ovat vaikeuttaneet hyväksikäyttäjien sekaantumisia ja valloituksia. Ainoastaan työntekijöiden taistelu on kyseenalaistanut hyväksikäyttäjien hallinnon ja voiman. Vain työntekijöiden voima voi poistaa kapitalistisen orjuuden. Juuri tätä hyväksikäyttäjät pelkäävät.



Nykyään pääoma, sen liitot kuten EU ja sen hallitukset ja puolueet tehostavat hyökkäyksiä työntekijöitä vastaan ​​pandemian kiihdyttämän kapitalistisen kriisin voittamisen nimissä. Käytännössä se tarkoittaa etuja pääomalle ja kansalaisille uutta taakkaa kannettavaksi.



Tämä ensi silmäyksellä yllättävältä näyttävä tilanne osoittaa kapitalismin todelliset kasvot Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Tämä ei ole sattumaa. Euroopassa, jossa sijaitsevat kehittyneet kapitalistiset maat, miljoona ihmistä menetti henkensä ja vähintään kaksi miljoonaa ihmistä lisättiin työttömien armeijaan, miljardöörien varallisuus kasvoi vielä biljoonalla dollarilla samana aikana.



Ei ole myöskään sattumaa miten suurissa talousmaissa romahtivat kaupallistetut kansanterveysjärjestelmät ja niistä tuli ”yhden taudin hoitojärjestelmiä”, niissä pyrittiin saamaan aikaan laumaimmuniteettia ja terveysprotokollia rikottiin monopoliryhmien voittojen hyväksi. Taantumuksellisia ja epätieteellisiä lausuntoja esitettiin lehdistössä, niitä tehtailtiin. Terveydenhuollon työntekijät olivat uupuneita, he menettivät jopa henkensä, koska tarvittavaa suojelua ei annettu.



Tartunnan saivat ruokakauppojen työntekijät, varastotyöntekijät, lähetit, kuriirit, rakennusalan työntekijät, siivoushenkilöstö, jotka joutuivat työskentelemään riskialttiissa olosuhteissa ja matkustamaan julkisilla

liikennevälineillä.

Vaikka lääketeollisuuden, porvarillisten valtioiden ja EU: n välillä on kiivasta kilpailua,

tehohoitoyksiköissä ei ole tilaa potilaille. Koska tarvittavia toimia ei tehty, joita julkinen terveydenhoito vaatii, yksityiset terveystalot keräävät voittoja pandemian keskellä ihmisten terveyden kustannuksella, eikä resursseja aseteta kaiken väestön hyväksi ja saataville. Rokotukset viivästyvät, ja yhä useammat ihmiset ovat vaarassa, koska monopolit vaativat patenttioikeuksia.



Naispuolisten työntekijöiden väkivalta ja syrjintä kotona, kadulla ja työpaikalla lisääntyy, ja hyväksikäyttö syvenee. Lisäksi eristyksissä vietetyn ajan aikana usein naispuoliset työntekijät ovat joutuneet

huolehtimaan perheenjäsenistä.

Monien kroonisista sairauksista kärsivien potilaiden hoito on häiriintynyt ja viivästynyt terveydenhuoltojärjestelmien riittämättömyyden vuoksi, ja jotkut menettivät henkensä pelkästään tästä syystä.

Etätyöstä pandemian verukkeella on tullut pysyvä työmuoto. Työntekijöiden odotetaan toimivan melkein kuin robotit kodeissaan kattamalla kulut omasta taskustaan ​​ilman kontakteja ja ilman

ammattiyhdistystoimintaa. Joustava työskentely ei säästä aikaa. Se on nopeutettu hyväksikäytön versio, ja se on ansa.

Vaikka suurten monopolien pelastussuunnitelmia on tehty viime kuukausien ajan, määritellään uusia työvoiman vastaisia toimia, vihreitä ja digitaalisia veroja, samalla kun pandemia on ollut tekosyy lomautuksille, palkkojen leikkauksille ja palkattomille lomille.

Pandemian luomat olosuhteet eivät rajoitu näihin. Nuorilta on jo vuoden ajan riistetty perusoikeudet. Lapset, jotka eivät voi käydä koulua, sisällytetään työn hyväksikäyttöön jo varhaisessa iässä. Ne, jotka

voivat käydä koulua, kohtaavat työttömyyden uhat valmistuessaan.

Vaikka aseille, Naton harjoituksille ja EU: n sotilashankkeille osoitettiin suuria budjetteja, on miljoonia pakolaisia, joiden elämän imperialismi käänsi ylösalaisin ja jotka eivät pysty hyötymään peruspalveluista.



Lyhyesti sanottuna ihmiskunta on kamppaillut yli vuoden ajan pandemian kanssa, joka olisi voitu voittaa paljon lyhyemmässä ajassa sosialismin maailmassa. Kapitalismi on suurin este tämän taistelun voittamiselle.

Lisäksi eteemme on nyt tullut uusi ulottuvuus: Pandemiaa käytetään tekosyynä työmarkkinoiden hiljentämiseen, työntekijöiden vaientamiseen, jotka haluavat puolustaa oikeuksiaan. Halutaan kieltää ammattiliitot ja poliittiset toimet, järjestäytyminen, lakot ja kieltää jopa juhlapäivät.



1. toukokuuta on kuitenkin tärkein ja historiallisin päivä työväen taistelussa riistoa vastaan. Se on suuri juhlapäivä, jolla kunnioitetaan työntekijöiden taistelua, jotka vaativat oikeuksiaan kaikkialla maailmassa. Emme anna heidän varastaa tätä toukokuun päivää! Heidän kieltonsa osoittavat, kuinka paljon he pelkäävät työväenluokkaa todellisena vastustajanaan.



Emme halua tuhlata enää aikaa. Haluamme oikeuden terveydenhuoltoon kaikille, työpaikkoja kaikille,

sosiaalivakuutuksen kaikille ja kaikki elämänoikeudet. Haluamme elää ja hengittää inhimillisesti.

Kutsumme kaikkia työntekijöitä taistelemaan uuden yhteiskuntajärjestelmän rakentamiseksi, jossa ei ole hyväksikäyttöä, jossa emme menetä läheisiämme turhaan.