Kommunistinen työväenpuolue: Hallituksen on huomioitava tärkeä asia. Työläiset ovat tämän maan rakentaneet – Koronaviruksen riehuessa ja sen jälkeen heitä tarvitaan.

Porvarillisen Suomen sitoutuminen imperialismin keskuksiin piti pitkään kahleissa Sanna Marinin hallitusta, ennen kuin se ryhtyi väestöä suojaaviin toimenpiteisiin. Kaikkien Suomeen saapuvien laittaminen valvottuun karanteeniin olisi pitänyt toteuttaa viimeistään maaliskuun alkupäivinä.

Suomen EU-jäsenyys ja vapaan liikkuvuuden Schengen-alueella salliva sopimus, jonka Suomi on ratifioinut, olivat pääasialliset hallituksen kahleet. Hallitus ryhtyi kansalaisia suojaaviin ja liikkumista rajoittaviin toimiin vasta, kun suuri EU-maa Saksa heitti pois tieltä Schengen-sopimuksen ja EU:n rajoitteet, jotka estivät kansalaisten suojelemisen Saksassa.

Kun Suomen hallitus on nyt ryhtynyt toimiin, joilla koronaviruksen laajempi leviäminen voitaisiin estää, on tietenkin kaikkien edun mukaista noudattaa rajoituksia.

Rajoitukset aiheuttavat talouden lamaa, jonka seuraukset tulevat raskaimpina työväenluokan ja köyhälistön kannettavaksi. Siksi hallituksen tulee tukea näihin ryhmiin kuuluvia tukea tarvitsevia ihmisiä. Hallituksen on ryhdyttävä toimiin myös epäoikeudenmukaisen tulonjaon muuttamiseksi saadakseen valtion budjetin meno- ja tulopuolen tasapainotetuksi. Tarpeettomat menot pois ja rahaa on otettava sieltä missä sitä eniten on.

Koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa Kommunistinen Työväenpuolue ilmaisee mielipiteensä seuraavasti:

Tervehdimme kunnioittaen kaikkia terveydenhoidon tehtävissä toimivia henkilöitä heidän ponnistellessaan koronavirukseen sairastuneiden ja muidenkin sairaiden ihmisten auttamiseksi. Tervehdimme työläisiä, jotka työstään uupuneina toimivat koronavirustaudin leviämistä vastaan, sekä niitä työläisiä, jotka työllään mahdollistavat elämämme perushyödykkeiden saannin ja toimivan yhteiskunnan.

Koronaviruksen aiheuttama tilanne yhteiskunnassa osoittaa väistämättömästi julkisen terveydenhoidon paremmuuden, edullisuuden ja tarpeen kehittää sitä kokonaisvaltaisesti. Siitä hyötyvät kaikki kansalaiset, mutta ennen kaikkea vähävaraiset ihmiset voivat päästä hoitoon.

Hallituksen on välittömästi suunnattava kunnille lisämääräraha, jotta käynnissä olevissa hoitoalan työehto- ja palkkaneuvotteluissa voidaan hyväksyä sopimus, joka mahdollisimman hyvin toteuttaa työntekijöiden toiveet. Työpaikoilla on oikeutetusti vaadittu lomarahaleikkausten ja ilmaistyön teettämisen poistamista, jotka ns. kiky-sopimuksessa tulivat alalle. Työpaikoilla on myös oikeutetusti vaadittu yleistä palkankorotuslinjaa korkeampia palkankorotuksia.

Hallituksen on viipymättä ryhdyttävä maksamaan sen suuruista perusturvaa lomautetuille, työttömille, eläkeläisille, opiskelijoille ja vailla vakinaisia tuloja oleville aikuisille, että heidän veroton nettotulo kuukaudessa on vähintään 1200 euroa.

Hallituksen velvoittamana pankkien tulee myöntää ilman omaa syytä työttömäksi joutuneille asuntovelallisille lainan lyhentämiseen lykkäystä ja laina-ajan pidentämistä lykkäystä vastaavalla ajalla. Pankki ei saa irtisanoa lainaa, eikä periä korkoa lykkäysajalta ja lainan pidennysajalta.

Hallituksen tulee ryhtyä uudistamaan verolakia arvonlisäveron poistamiseksi elintarvikkeilta.

Hallituksen on uudistettava verolakia myös niin, että yhtiöt maksavat osingoista ja tuloksesta veroa palkkaverotuksen perusteilla. Työläisten työn tuloksella ovat syntyneet ne osingot, joita omistajille jaetaan, niin myös yrityksen tulos.

Hallituksen tulee palauttaa varallisuusvero ja asettaa pääomien siirto pois maasta luvanvaraiseksi.

Hallituksen tulee luopua lopullisesti jo suunnitelluista yli 10 miljardia euroa maksavien hävittäjähankintojen tilaamisesta. Myös muun sotakaluston hankinnasta tulee luopua.

Korona-viruksen olemassaolo vahvistaa näkemyksen valtion itsemääräämisoikeuden ja maan itsenäisen kansantalouden tarpeellisuudesta ja siitä saatavasta hyödystä. Tällöin maa ei ole alisteinen suurvalloille ja imperialistisille liittoutumille, jollaisia EU ja sotilasliitto Nato ovat. Siksi vaatimus Suomi irti EU:sta ja Natosta on ajankohtainen.

Kapitalistinen pääomapiirien etuja ajava hallitusvalta ja nyt viimeistään koronaviruksen olemassaolo on näyttänyt ihmiskunnalle sen tarvitsevan kaikissa maissa suunnitelmataloutta ja tuotantovälineiden yhteiskunnallista omistusta. Ainoastaan ne voivat turvata oikeudenmukaisen, kaikkien ihmisten mahdollisimman tasa-arvoisen elämän vuorovaikutussuhteessa luonnonympäristöömme ja muihin kansakuntiin. Silloin ei ole terveydenhuoltokaan liikevoittojen keräämisen kohteena niin kuin nyt koronaviruksen riehuessa.

Kommunistinen työväenpuolue

29.3.2020