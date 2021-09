Kommunistinen Työväenpuolue: Suomi hävisi sodan Afganistanissa – Suomen sotapolitiikan loputtava

USA:ssa tehtiin11.9.2001lentokoneilla iskut kahteen tornitaloon New Yorkissa ja Pentagonin päämajaan. Iskujen jälkeen USA käynnisti terrorismin vastaisen sotansa. Sen seurauksena Euroopan Unionissa ryhdyttiin USA:n vaatimuksesta rakentamaan aidat satamien ympärille ja voimaan tuli tiukat säädökset lentoliikenteen matkustajien kirjaamisesta ja tietojen toimittamisesta USA:lle. Näin tehtiin myös Suomessa.

Sotilasliitto Natossa otettiin käyttöön sen 5. artikla, jossa jäsenmaat sitoutuvat puolustamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta yksittäistä jäsenmaata. Iskuissa ei ollut kyseessä valtiollinen hyökkääjä, mutta tästä huolimatta USA hyökkäsi vuonna 2001 Afganistaniin ja vuonna 2003 Irakiin. USA:n vanavedessä Nato-maat ja kaikkiaan 49 valtion sotilaat hyökkäsivät Afganistaniin. Kahdenkymmenen vuoden jälkeen elokuussa 2021 viimeisetkin hyökkääjien joukot poistuivat sieltä hävinneinä.

Uskollisena USA:n imperialistiselle sotapolitiikalle lähettivät presidentti Tarja Halonen (sd) ja silloinen Paavo Lipposen (sd) hallitus, johon kuuluivat sdp, kokoomus, rkp, vihreät ja vasemmistoliitto, suomalaiset sotilaat Afganistaniin.

USA:n presidentti Joe Bidenin perustellessa Afganistanista vetäytymistä hän sanoi, että USA kävi maassa terrorismin vastaista sotaa eikä ollut siellä kansakuntaa rakentamassa. Tämä kumoaa mm. Suomen ulkopoliittisen johdon perustelut sotilaiden lähettämisestä rauhanturvatehtäviin, rakentamaan ja kouluttamaan.

Lopulta USA näki sodan voittamisen mahdottomaksi, vaikka sillä oli Afganistanissa enimmillään 100 000 sotilasta. USA:n sotilaita kuoli sodassa useita tuhansia. Afganistanilaisten menetykset kuolleina ja haavoittuneina olivat kymmeniä tuhansia.

Presidentti Tarja Halonen kiirehti elokuussa 2021 kertomaan mielipiteenään, että Suomen osallistuminen sotaan oli kannatettavaa. Halosen mukaan Afganistanissa saavutettiin jotakin pysyvää demokratian ja ihmisoikeuksien edistämisessä. Kun Afganistanissa oli sotatila ja tiedetään maan jakautuminen eri heimojen alueisiin ja väkimäärän olevan 39 miljoonaa, on presidentti Tarja Halosen puolusteleva näkemys tyhjän päällä.

Länsimiehittäjien sotajoukot olivat 20 vuotta Afganistanissa, mutta ne eivät edes pyrkineet lopettamaan siellä huumekasvien viljelyä, vaikka Eurooppaan tuotavista huumeista valtaosa on peräisin sieltä. Jo pelkästään se olisi lopettanut niiden viljelyn, että ravintokasvien viljelystä olisi maksettu viljelijöille parempi hinta kuin huumekasveista.

Hävitty imperialistinen sota Afganistanissa ei vielä riittänyt Suomen nykyiselle Sanna Marinin (sd) hallitukselle. Samana päivänä, kun viimeiset suomalaisten lentokuljetukset Afganistanista tehtiin, esitti puolustusministeriö lisäävänsä suomalaisten sotilaiden määrää Malissa ja Mosambikissa.

Mali on Ranskan entinen siirtomaa, missä se edelleen toteuttaa etujensa ajamista. Suomi on mukana Ranskan interventioaloitteessa kymmenen muun maan kanssa. Kyse on Ranskan etujen puolustamisesta. Jo aiemmin Suomi toimitti Libanoniin sotilaita ranskalaisten tilalle, kun Ranska siirsi Maliin lisää sotilaita.

Euroopan Unioni perusti heinäkuussa 2021 sotilaskoulutusoperaation Mosambikiin ratkaisemaan kriisiä Cap Delgadon maakunnassa, missä on käyty itsenäisyystaistelua. Mosambik on Portugalin entinen siirtomaa, jonka eduista ja myös EU:n eduista on kysymys luonnonvaroiltaan rikkaassa maassa. EU nimesi portugalilaisen upseerin johtamaan sotilasoperaatiota, jonka alaisuudessa myös suomalaiset sotilaat tulevat toimimaan.

Kommunistinen työväenpuolue ei hyväksy Suomen osallistumista imperialistisiin sotiin ja vaatii maailmalla olevien sotilasyksiköiden välitöntä poistumista kohdemaista.

Suomen sotapolitiikan on loputtava. On irtaannuttava Nato–liittolaisuudesta ja kaikista kahdenvälisistä sotilaallista yhteistoimintasopimuksista, joita on tehty esimerkiksi USA:n, Ranskan, Saksan, Iso-Britannian kanssa ja Pohjoismaiden kesken.

Hävittäjälentokoneiden hankinnasta on luovuttava. Hanke olisi ainoastaan Suomen tuki rajat ylittävälle imperialistien sotapolitiikalle. Hankintoihin ja niiden ylläpitoon suunnitellut varat on käytettävä ihmisten sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutuksen, työllisyyden ja toimeentulon parantamiseksi.

7.9.2021

Poliittinen toimikunta