Kreikan ja Turkin nuoret tapasivat Mytilini-saarella

Kreikan Kommunistinen Nuorisoliitto (KNE) järjesti 9.–11. heinäkuuta jo 30. kerran imperialisminvastaisen tapahtuman. Tänä vuonna paikkana oli Mytilini-saari Pohjois-Kreikassa lähellä Turkin rajaa. Saari on jo vuosia vastaanottanut tuhansia pakolaisia, jotka tulevat Turkin kautta maahan. Saarella on laajat pakolaiskeskukset ja tilanne on kestämätön, mistä vastuussa on EU:n, hallitusten ja porvariluokkien politiikka.

Tapahtuman tunnuksena oli ”Kreikan ja Turkin kansojen yhteinen vihollinen: Nato – hallitukset – kapitalismi! ”Sosialismi on tulevaisuus!”

Imperialisminvastaiseen tapahtumaan saarelle saapui KNE:n jäseniä ja ystäviä kaikkialta Kreikasta. Kutsuttuna oli myös tovereita Turkista. Heidät vastaanottivat Mytilini-saaren nuoret toverit ja ystävät, jotka olivat valmistaneet leirialueen ja tapahtumapaikan vieraille.

Kahden tapahtumapäivän aikana kuultiin puheita, musiikkia ja nähtiin teatteria, omin ja vierailevin voimin esitettynä.

Läsnä olivat Kreikan ja Turkin kommunististen puolueiden puheenjohtajat Dimitris Kutsumbas ja Kemal Okuyan. Heidän yhteinen viestinsä oli: ”Todellinen vihollinen ei ole naapurikansa, vaan kapitalismi, sen monopolit ja heidän imperialistiset liittoutumansa”. ”Kreikan ja Turkin kommunistit saavat voimaa toisiltaan ja voittavat”.

Nuorten tapaamisten aikana kuultiin kokemuksia Kreikan ja Turkin nuorten taistelusta ja vaihdettiin tietoja kommunistien toiminnasta molemmissa maissa. Erityisenä aiheena olivat myös opiskeluun liittyvät ongelmat.

Turkin Kommunistisen Nuorisoliiton kansainvälisten suhteiden komitean jäsen Simal Ertek korosti, että Turkin opiskelijat kärsivät kapitalismin aiheuttamista ongelmista, kuten köyhyydestä ja epävarmuudesta, ja että he osallistuvat laajalti poliittisiin liikkeisiin. Hän viittasi valtaviin esteisiin koulutuksessa, liittyen luokkajakoon – työväenluokan ollessa aina huonommassa asemassa – ja toi esiin hallituksen voimakkaan puuttumisen koulutukseen. Ammattikouluista puhuessaan Ertek huomautti, että ne eivät ole koulutuspaikkoja vaan yksityisyritysten hyväksikäyttöpaikkoja. Lopuksi hän totesi, että opiskelijat eivät hyväksy kasvamista passiivisena sukupolvena ja monet taistelevat ihmisten ongelmien poistamiseksi.

Kreikan Kommunistisen Nuorisoliiton edustaja K. Pantelarou viittasi puolestaan pandemian vastaisten suojatoimenpiteiden puutteeseen kouluissa, mutta myös opiskelijoiden suureen militanttiin toimintaan ​​mobilisaatioilla ja monilla toimintamuodoilla. ”He eivät onnistuneet hiljentämään meitä”, hän korosti. Pantelarou viittasi myös koululakiin, joka merkitsi uusia taisteluita kasvavan epätasa-arvon suhteen, liittyen luokkajakoon ja työväenluokan syrjimispolitiikkaan. Hän korosti KNE:n roolin merkitystä opiskelijaliikkeessä, mikä antaa taistelulle oikean suuntautumisen.

Opiskelijataistelut Kreikassa ja Turkissa ovat leimanneet monia tapahtumia viimeisen vuoden aikana. Hallitukset ovat toteuttaneet tukahduttamista, terrorismia ja taantumuksellisia muutoksia koulutuksessa.

Todettiin myös yhteisesti, että työpaikat ovat taistelupaikkoja myös opiskelijoille, koska vähävaraisten on pakko työskennellä osa-aikaisesti. ”Nuoret työntekijät ovat osa työväenluokkaa”. Luokkatietoisuuden nostattaminen on tehtävämme. ”Seisomme työntekijöiden rinnalla, jotka taistelevat oikeuksien puolesta saavuttaakseen nykyajan tarpeet ja sen mikä heille kuuluu”.

KNE:n 30. anti-imperialistisen tapahtuman päätöspäivänä tuhannet kreikkalaiset ja turkkilaiset nuoret toverit järjestäytyivät punalipuin suureen marssiin.

Tapahtuman aikana KNE:n jäsenet ja ystävät noudattivat jälleen kerran esimerkillisesti tarvittavia suojatoimenpiteitä sekä kokouksessa että leirillä.

Kaisa Laine

Työkansan Sanomat 9/2021