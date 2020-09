Ktp:n toimistolla myynnissä olevaa kirjallisuutta (2020):

Hinnat:

Pääoma osa 1-3 20e per kirja tai 50e koko setti

Marx-Engels-valitut teokset on 40e koko setti.

Lenin-valitut teokset on 100e koko setti.

Kaikki muut kirjat on 5e kpl.



Lenin

-Askel eteenpäin, kaksi askelta taaksepäin

-Imperialismi, kapitalismin korkein vaihe

-Materialismi ja empiriokritisismi

-Mitä on tehtävä?

-Mitä ovat ”kansan ystävät” ja miten he taistelevat sosiaalidemokraatteja vastaan?

-Neuvostovallan lähimmät tehtävät

-Proletaarinen vallankumous ja luopio Kautsky

–Sosiaalidemokratian kaksi taktiikkaa demokraattisessa vallankumouksessa-Valtio ja vallankumous

-”Vasemmistolaisuus” lastentautina kommunismissa

-V. I. Lenin: Kansainvälisestä kommunistisesta ja työväenliikkeestä

-V. I. Lenin: Dogmatismia ja ryhmäkuntalaisuutta vastaan työväenliikkeessä

-V. I. Lenin: Suomesta

-V. I. Lenin: Sosialistisesta vallankumouksesta

-LENIN Imperialismista ja imperialisteista

-Lenin Suomessa

-Lenin-valitut teokset (10 osaa)



Marx ja Engels

-Marx, ”Grundrissen” johdanto

-Marx, Vuosien 1857-1858 taloudelliset käsikirjoitukset (”Grundrisse”)

-Marx, Pääoma osa 1

-Marx, Pääoma osa 2

-Marx, Pääoma osa 3

-Marx, Taloudellisfilosofiset käsikirjoitukset 1844

-Engels, Anti-Dühring

-Engels, Kommunismin periaatteet

-Engels, Ludwig Feuerbach ja klassisen saksalaisen filosofian loppua

-Engels, Luonnon dialektiikka

-Engels, Marxin pääomasta

-Engels, Perheen, yksityisomaisuuden ja valtion alkuperä

-MARX JA ENGELS kirjeitä

-MARX JA ENGELS – Kirjallisuudesta ja taiteesta

-MARX JA ENGELS – Sosialistisesta vallankumouksesta

-MARX-ENGELS-valitut teokset (6 osaa)



MARX JA ENGELS-elämänkertoja:

-Karl Marx elämäkerta (kustannusliike edistys)

-Nuori Marx, Nikolai Lapin

-Neron synty: Karl Marxin persoonallisuuden ja maailmankatsomuksen muovautuminen, Henrik Volkov

-F. Engels: Lyhyt elämäkerta, J. Stepanova

-Tussy: eli kolmekymmentä matkakirjettä Eleanor Marx-Avelingin vaiherikkaasta elämästä, Harald Wessel





-Marx Engels Lenin – Historiallisesta materialismista

-Marx Engels Lenin – Nainen, perhe ja yhteiskunta



Plehanov

Monistisen historiankäsityksen kehityksestä

Marxilaisuuden peruskysymyksiä



Gramsci

Työväenluokan yhtenäisyys

Vankilavihkot – valikoima





Kuusinen

Asian periaatteellinen puoli

Otto Wille Kuusinen: Suomalainen internationalisti [muistelmia Kuusisesta]



Lehen

Punaisten ja valkoisten sota

Työväen maailmankatsomus



Rajani Palme Dutt

Internationaali



Hyvönen

Suomen vanhan työväenpuolueen historia

Kokemuksia maanalaisuuden tieltä

Suurten tapahtumien vuodet 1917-1918



Nestori Parkkari

Nuoret taistelun tiellä

Oppikirjat yms.



A



Ajatusteni piiri, Georgi TovstonogovAvioliiton ja perheen alkuperä, Juri Semjonov





B

Bulgaria: Ruusujen maa, Eija Kondakov



C

D



Dennis Diderot, Tamara Dlugats

Dialektinen logiikka, Evald Iljenkov



E

Ei mitään utopioita, Richard KosolapovElämää jäälautalla, Ivan PapaninEsseitä vuosien varrelta, Dmitri Uljanov



F



Filosofian pääsuuntaukset, Teodor Oizerman



G

Globaaliongelmat, I. Frolov



H

Hegel, Mihail Ovsjannikov

Historiallisesta materialismista, MehringHistorian merkkipylväitä, Hatsik Momdzjan



I

Ideologiset valtiokoneistot, Louis Althusser

Ikuinen ihminen, Jevgeni Bogat



J



Johdatus Marxin, Engelsin ja Leninin tutkimiseen, Josef Schleifstein

Johdatus Leninin teokseen ”Materialismi ja empiriokritisismi”, B. M. Kedrov



K



Kaikki muuttuu… jopa NeuvostoliittoKansalaisen synty, Vasili Suhomlinski

Kansainvälinen kommunistinen liike

Kahdessa maailmassa, Justas Paleckis

Kapitalistinen kasvukriisi ja marxilanen materialismi, Kari Arvola

Keltainen paholainen, Andrei Anikin

Kollektiivin viisas valta, Vasili Suhomlinski

Kommunistinen Internationaali: Historiallinen katsaus



L

Leniniläinen sosialistisen vallankumouksen teoria ja nykyaika

Leninin ”Imperialismin” peruskurssi, Ernst Haak, Hannes Wunderlich

Lokakuun vallankumouspäivät pietarissa, H. Astrahan, L. Dubinin, I. Sazonov

Luentoja Marxin Pääomasta, W. F. Haug



M

Maailman talousmaantiedon oppikirjaMarxilainen kansantaloustiede

Marxilainen uskontokritiikki, Vesa OittinenMarxilais-Leniniläinen valtio- ja oikeusoppi

Marxilais-Leniniläisen filosofian perusteet

Marxilaisuus vuosisadallamme, Pjotr Fedosejev

Marxismi-Leninismi, elävä ja vaikuttava oppi, Boris PonomarjovMarxin ”Taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset” ja niiden tulkinnat, T. I. Oizerman

Marxismi-Leninismi – Työväenluokan kansainvälinen oppi, M. A. Suslov

Matka halki aikojen, Boris Kuznetsov

Meitä on niin moneksi, Vasili Suksin

Mitä on historia, Nikolai Jerofejev

Mitä on tehtävä?, Nikolai Tsernisevski

Mitä vallankumouksellisuus on tänään, Boris Leibson



N



Niin perkeleen punainen, Kauko KemppinenNykyajan monopolikapitalismin kansantaloustiede (2 osaa)



O



P

Pavlysin kylän keskikoulu, Vasili Suhomlinski

Pedagogiikan perusteet

Pikapiirtoja aikamme historiasta, Ernst HenriPositivismi sosiologiassa, Igor Kon



Q



R



S



Salaperäinen maapallo, V. A. Mezentsev

Skandinavian maiden historia, Aleksandr KanSuomen kirjallisuus, Eino Karhu

Suomen työväen vallankumous 1918, Viktor Holodkovski

Suuri Lokakuu ja Eesti, J. Käbin

Sydän paikallaan, Andrei Platonov



T



Taiteen esteettiset suhteet todellisuuteen, N. Tsernysevski

Tieteen nuoruus: taloustieteellisen ajattelun historiaa, Andrei Anikin

Työväenluokan synty, Jürgen Kuczynski



Y



Yhtenäisyys, solidaarisuus ja internationalismi, Boris Leibson

Yhteiskunnan ja luonnon vuorovaikutus, J. K. Fedorov

Yhteistyön viitat ja karikot, Aarne Saarinen

Yössä maan alla, Jaakko Kivi



V

Valittuja teoksia yleisen oikeus- ja valtioteorian alalta, Jevgeni Pasukanis





KAUNOKIRJALLISUUS:

-Viimeinen kesä, Konstantin Simonov

-Viimeinen tavoite, Vasil Bykov