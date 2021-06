Pääkirjoitus: Työehtojen heikennys on tämän päivän normaalia

Vuonna 2016 solmittu kiky-sopimus seurauksineen oli paha takaisku kaikille työtätekeville. Se avasi ovet laajalle työehtojen heikennykselle ja paikalliselle sopimisille, mistä on puolestaan seurannut ammattiosastojen ja luottamusmiesten aseman rapautuminen.

Viime ja tämän vuoden aikana kapitalistien Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus ovat ilmoittaneet irrottautuvansa joko kokonaan tai osittain valtakunnallisista sitovista työehtosopimuksista. Ne tekevät sen alentaakseen työvoimakustannuksiaan. Jos ei synny vastarintaa, se tarkoittaa työehtojen heikennystä.

Ay-liikkeen johtajien kannanotot ja valmistautuminen kapitalistien hyökkäyksen torjumiseksi on ollut vaisua. Toimenpiteet ovat lähinnä valittelua ja mukautumista.

Kun tilanne on tämä, monet yhtiöt ovat alkaneet yksipuolisesti muuttamaan voimassa olevia sopimuksia. Murtajina on käytetty monessa tapauksessa valtion yhtiöitä ja kuntien liikelaitoksia. Tästä esimerkkeinä ovat Posti, VR ja suurien kaupunkien palveluyhtymät.

Tuorein tapaus on VR, joka on vähitellen nakertanut mm. veturinkuljettajien työehtoja. Kun mitta tuli täyteen, kuljettajat menivät päivän lakkoon vastustaakseen yritystä siirtää osan työtehtävistä vapaa-ajalla suoritettavaksi. Jo aikaisemmin mm. ruokatunti oli siirretty palkattomalle omalle ajalle.

Nyt voimassa olevat työehtosopimukset alkavat syksystä alkaen purkautua. On selvää, että kapitalistien EK ja työnantajajärjestöt hyökkäävät laajalla rintamalla työehtoja vastaan. Kilpailukyky ja paikallinen sopiminen nousevat taas työllisyyspropagandan keskiöön.

Marinin hallituksen kokoonpano antaa kapitalisteille hyvän mahdollisuuden toteuttaa tavoitteitaan. Sdp:n ja vasemmistoliiton mukanaolo hallituksessa sitoo muutenkin toimettomien ay-johtajien käsiä. Hallitushan ei saa kaatua tes-neuvotteluihin.

Vaikka nykytilanne on työpaikoilla vaikea ja ammattiosastot on hallinnoitu pysähtyneisyyden tilaan, vastarintaan on noustava. On aloitettava syksyn työtaisteluihin valmistautuminen.

Paremmat työehtosopimukset, enemmän palkkaa, kaikki työehtojen heikennykset on torjuttava. Siinä tavoitteita järjestyneelle joukkovoimaansa luottavalle työväestölle.

Työkansan Sanomat 7/2021