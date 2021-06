Osallisuudesta puhutaan mielellään. Silti kansalaisyhteiskunta voi huonosti. Esimerkkeinä ovat kansalais- ja kuntalaisaloitteet. Viimeksi mainittuja ei käsitellä, niiden vaiheista ei kerrota aloitteen tekijälle. Ensin mainitut puolestaan kariutuvat jopa muotoseikkoihin kuten ulkopolitiikkaan tai yhteen sanaan. Aloitetta kansanäänestyksestä eurosta eroamiseksi ei otettu ulkopolitiikan alaan kuuluvana eduskunnassa käsittelyyn.

Aloite maksuttomasta toisesta asteesta hylättiin vuonna 2019 siihen sisältyneen sanan “eduskunta” takia. Eduskunta ei ollut oikea taho. Se ei tee selvityksiä eikä lainvalmistelua. Sittemmin maksuton toinen aste toteutui. Oppivelvollisuus laajenee.

Kansalaisyhteiskunta sinnittelee ja pyristelee heikosta tolastaan piittaamatta. On tosin pitänyt keksiä keinoja, kun olosuhteet eivät ole suosineet kasvokkain kohtaamista. Kuitenkin on haluttu nähdä ehdokkaita ja kysyä heiltä kunta-asioista. Siksi Vantaalla on viime helmikuusta lähtien joka viikko ollut virtuaalinen vaalipaneeli. Sen nimi on PerjantaiSauna. Nimi juontaa viikonpäivästä. Ehdokkaat kuulevat ja kuuntelevat asukkaita ja vastaavat kysymyksiin perjantaisin.

Keskustelut aloitettiin kuntavaalien lähestymisen vuoksi, mutta niitä jatketaan vaalien jälkeenkin. Asukas muistuttaa saunoissa poliitikkoja olemassaolostaan kysymyksillään koko ajan. Kunta on asukkaan elämää ja elämässä.

Työkansan Sanomien haastateltavana on Anna Hurmalainen, Perjantaisaunojen juontaja ja taustaryhmän vetäjä, kansalaisaktiivi.

Miksi saunoja on? Kuntapolitiikassa on unohdettu, että asukas on kaupungin tai kunnan keskiössä. Kaupungin tehtävä on palvella asukasta. Onhan asukas toimintojen maksaja. Asukkaan ääni ei kuulu, ellei hän ota aktiivista roolia asukkaana politiikkoihin päin.

Miksi ryhdyit järjestämään saunoja? Päätöksenteko on eriytynyt asukkaasta. Asukas ei voi vaikuttaa edes oman viljelypalstansa sijaintiin, vaan ulkopuolinen kertoo, missä sen paikka jatkossa on. Tai kyläkoulu lakkautetaan, vaikka asukkaat ovat sitä mieltä, että se meidän pulmu menee tuohon tien toiselle puolen sijaitsevaan kouluun.

Mihin saunoja tarvitaan? Asukkaiden oikeusturvaksi. Tiedä, ketä äänestät asioitasi hoitamaan. Ei ole pikkujuttu.

Keitä siellä on? Asukasaktivisteja ja poliittisten puolueiden edustajia.

Mistä siellä puhutaan? Asukkaiden asioista, tapaus (case)-muodossa asiat tuodaan esille. Tapaukset ovat asukkaiden arjesta.

Mikä on puolueiden rooli saunoissa? Puolueet ovat vastaajina, ja asukas kysyjänä. Tämähän ei ylipäätään ole järjestyksenä se “oikea” eli totuttu.

Minkä viestin lähettäisit puolueille? Kuunnelkaa, hoitakaa asukkaiden asioita, kysykää, mitä he ovat lähialueestaan mieltä. Toimi poliitikkona myös kuulemasi mukaan ja etsi asukkaiden näköisiä ratkaisuja.

Onko saatu jotakin aikaan? Ei vielä. Mielestäni ei ole. Toivottavasti PerjantaiSaunojen jälkeen.

Mikä on käsityksesi? Pystyykö tavallinen ihminen vaikuttamaan? Todella huonosti. Mutta tarve siihen on suuri.

Minkä neuvon annat tavikselle, kuinka hän voi toimia paitsi äänestää? Asukkaan ja äänestäjän on hyvä olla erittäin aktiivinen ja valmis taistelemaan. Näinhän meillä ei ole nyt.

Mikä yleisesti mättää kuntapolitiikassa? Mitä haluaisit siinä muuttaa? Viranhaltijat eivät päätä vaan valtuutetut, tämä on iso ongelma. Asukkaiden kuuleminen on ensiarvoisen tärkeää. Viranhaltijoiden ylimielisyys ja pätevyys tulisi myös tarkistaa. Vantaalla nimitykset ovat liiaksi politisoituneita, ja se virkatyön laatu ei välttämättä ole parasta mahdollista. Mielivaltaisuus vaivaa osaa viranhaltijoita.

Mitä sinulle tarkoittaa “kunta”? Asukkaiden alue, jossa he asuvat ja heidän asioihin vaikutetaan.

Mikä asia projektin aikana on pänninyt sinua? Mikä taas on antanut energiaa ja lisävirtaa? Poliitikoiden vaikeus puhua suoraan ja ymmärrettävästi, pakoilu tosiasioiden edessä peiteltyjen totuuksien taakse pännii. Ei haeta konkreettisia ratkaisuja, osa ei edes näe ratkaisuja. Poliitikkojen ajattelun kapea-alaisuus ja usko viranhaltijoihin. Ei osata analysoida ja kritisoida viranhaltijoiden valmistelua, sitä ei myöskään sallita arvosteltavan.

Lautakunnassa olevat ovat alistetussa asemassa. Päätöksenteko tehdään jossakin muualla kuin lautakunnissa. Lautakunnan rooli on olla vain kumileimasin, ainakin muutamissa lautakunnissa Vantaalla. Koskettavin on ollut kehitysvammaisten asukkaiden siirto omasta kodistaan toiseen paikkaan. Kylmäävä ratkaisu.

Energiaa on saanut siitä, että on päässyt lähelle asukkaita, oppinut uutta, huomannut asukkaiden monet taistelut kaupunkiluonnon ja ihmisarvoisen kohtelun puolesta. Asukkaiden rohkeudesta tulee lisävirtaa. Se tarttuu.

Työkansan Sanomat 7/2021