Pakina: Porvarit kallella kypärin – eikä siinä ole mitään uutta

Yhdysvaltain tapahtumat ovat porvareille ja porvarimedialle kypärän kallistelun ja tuhkan ripottelun paikka. Pitkin vuoden alkua on kipuilun ohella selitelty maan kahden valtapuolueen ja pääomakeskittymän valtataistelua populismilla. Naurettava väite kun muistetaan, että valtataistelu on ollut pitkäaikaista ja maan kansalaisia säälimättä jakavaa.

Monet puolueet ja puhuvat päät ovat taivastelleet ja puolustelleet ”maailman vanhinta demokratiaa”. Jopa vasemmistopuolueiden johtoa on osallistunut hurskasteluun.

Unohduksen alhoon on jo vaipunut, että tuo ”demokratia” on tuhonnut armotta intiaanit, orjuuttanut mustan väestönosan ja tapattanut omia ulkomaiden presidenttejä.

Yhdysvalloissa demokratia on rahavallan demokratiaa. Se on johtanut tilanteeseen, missä todellisuudessa vain kahdella puolueella on mahdollisuuksia menestyä kongressin ja presidentin vaaleissa. Siinä demokratiassa presidentin virka on tärkein, sillä viran mukanaan tuoma valta on maailman merkittävin.

Presidenttien Obama ja Trump virkakausilla tuota yksinvaltaa on entisestään lisätty mm. antamalla presidentille oikeudet yksin julistaa sota. Trump ei valtaa käyttänyt ja hän onkin toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvaltojen ainut presidentti, joka ei aloittanut uutta sotaa. Sota- ja aseteollisuuspuolue ei siitä tietenkään tykännyt.

Katsoin jokin aika sitten mielenkiinnolla Ylen erikoislähetystä Yhdysvaltojen tapahtumista. Asiantuntijoiksi kommentoimaan oli haalittu eduskunnan alaisen Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Annala ja Ylen oma toimittaja Iida Tikka.

Kunnon porvareina he tietenkin kauhistelivat silloin käynnissä olleita mielenosoituksia ja syyttivät poliisia armeijaa liian lepsuista otteista. Viisi kuollutta kun ei ollut vielä tarpeeksi.

Annala ja Tikka ovat niitä porvareita, joille kaksinaismoralismi ja kaksoisstandartit ovat kaiken perusta ja tuttua puuhaa.

Tikka oli vuorollaan Venezuelassa kiihottamassa oikeiston vallankaappausyritystä ja jakamassa presidentti Maduron syrjäyttämistä vaativia lentolehtisiä. Yrittipä jopa Caracasin keskustassa tunkeutua mielenosoittajien mukana presidenttiä tukevan armeijan varuskuntaan.

Annala on puolestaan lausunnoissaan tukenut Ukrainan oikeiston 2014 tammikuun vallankaappausta ja parlamentin valtausta. Nyt tukea on riittänyt vallankaappausyritykselle Valko-Venäjällä ja vaaleilla valitun presidentti Lukashenkan syrjäyttämiselle.

Ps. Muistan vielä oikein hyvin, kun porvarit olivat 1993 riemuissaan Venäjän parlamentin pommittamisesta. Käskyn antoi kaksi vuotta aikaisemmin vallan kaapannut Boris Jeltsin.

Rauno Lintunen

Työkansan Sanomat 1/2021