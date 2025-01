Eteenpäin vallankumouksellisen taistelun tietä!

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

”Ennen fasistista diktatuuria porvarilliset hallitukset tavallisesti kulkevat useiden valmistusvaiheiden läpi ja toteuttavat monia taantumuksellisia toimenpiteitä, jotka välittömästi avustavat fasismin valtaantuloa. Joka ei taistele näissä valmisteluvaiheissa porvariston taantumuksellisia toimenpiteitä ja kasvavaa fasismia vastaan, se ei kykene estämään, vaan päinvastoin se helpoittaa fasismin voittoa.” Georgi Dimitrov

Vuoden 2024 Helsinki ilman natseja -mielenosoitus osoitti jälleen havainnollisesti suhteen porvariston diktatuurin valtiokoneiston ja yksittäisten marginaalisten fasistiliikkeiden välillä Suomessa.

Fasistien johdolla järjestetty yleisnationalistinen 612-marssi palvee fasistisen yhteisrintaman rakentamista ja poliittisen tilan valtaamista fasismille. Helsinki ilman natseja pyrki estämään tämän tavoitteen estämällä marssin kokoontumisen. Kaikki poliittinen, moraalinen ja juridinen oikeus oli antifasistien puolella. Kuitenkin vanhan valtion poliisivoimat puuttuivat peliin, jotta 612-marssi pääsi kokoontumaan. Tällä tavoin poliisi kiisti kansalta demokraattiset oikeudet ja myönsi demokratian vastaisesti kokoontumisoikeuden fasisteille ja heidän tukijoilleen.

On tärkeää ymmärtää, että tämän olemukseltaan fasistisen toimen teki nimenomaan poliisi, eikä marginaaliset ulkoparlamentaariset fasistit. Taantumuksellinen valtiokoneisto, joka on yhä pääasiassa liberaalidemokraattinen, teki fasistisen teon. Ainoa oikeutettu johtopäätös on, että antifasistinen taistelu on pääasiassa luokkataistelua sosialismin puolesta, taistelua liberaalidemokraattista kapitalistista valtiota ja sen väkivaltakoneistoa vastaan. Tämän vuoden Helsinki ilman natseja -mielenosoitus vahvistaa jälleen tämän tärkeän vallankumouksellisen opetuksen. Fasismi on aikansa eläneen porvarillisen järjestelmän tuote, ja sen vuoksi ratkaisu ei ole porvarillisen demokratian säilyttäminen fasismia vastaan, vaan koko porvarillisen järjestelmän kumoaminen sosialistisella vallankumouksella.

Me, suomalaiset kommunistit ja vallankumoukselliset, tervehdimme Helsinki ilman natseja -mielenosoituksessa urheasti taistelleita joukkoja ja vahvistamme keskinäisen solidaarisuutemme ja pyrkimyksemme kehittää taistelua sosialistisen vallankumouksen tekemiseksi, mikä merkitsee vanhan valtiokoneiston ja sen taantumuksellisten poliisivoimien murskaamista ja korvaamista proletariaatin diktatuurilla – vallankumouksellisen taistelun ainoa tie.

Alas poliisi, alas fasismi, alas imperialismi!

Eteenpäin vallankumouksellisen taistelun tietä!

Joulukuussa 2024

Punainen toiminta

Kommunistinen työväenpuolue – rauhan ja sosialismin puolesta