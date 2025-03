Maailman meno on muuttunut. Tammikuussa tapahtunut Yhdysvaltojen hallinnon vaihtuminen on muuttanut geopoliittisia asetelmia. Vielä ei voida varmasti sanoa, mihin suuntaan. Se on kuitenkin varmaa, että lännen imperialismi ei häviä mihinkään.

Presidentti Trumpin puheet ja päätökset ovat säikäyttäneet EU:n johtajat ja sotilasliitto Naton eurooppalaiset virkamiehet. Kenraalit ja asevarustelua ajavat ovat nyt nähneet tilanteen otolliseksi nostaa sotalippu entistäkin korkeammalle.

Helmikuussa ja maaliskuun alussa pidetyt EU:n ja Naton eurooppalaisen siiven kokoukset ovatkin päättäneet ennen näkemättömän suuresta asevarustelun kasvattamisesta.

Kun kaikki EU:n jäsenmaat eivät ole innokkaita maksamaan asevarustelua ja Ukrainan sodan jatkamista, muodostettiin ”halukkaiden” liitto. Suomi on mukana tuossa EU:n johtamassa liitossa.

EU:n johto on päättänyt ensimmäisessä vaiheessa ottaa 150 miljardia euroa lainaa ja jakaa sitä aseiden ostamiseen. Raha on saajalleen velkaa. Toisessa vaiheessa uuden asevarustelukierteen kustannukset ovat valtavat 800 miljardia.

EU:n ja Naton päätökset merkitsevät lähivuosina Suomen armeijan vuosimenojen kasvua vähintään 10 miljardiin euroon. Se on suuri menoerä valtion velkaisessa budjetissa. Siksi ei ole vaikea arvioida, että myös Suomessa asevarusteluun ja sotavalmisteluihin tarvittavat rahat otetaan kansalta.

Tästä tulevasta kansojen kurittamisesta varoittivat Eurooppa-neuvoston kokouksessa EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leuon ja kokouksen jälkimainingeissa Naton pääsihteeri Mark Rutte.

Rutte sanoi suoraan, että rahat otetaan eläkkeistä ja sosiaaliturvasta. Näin on tehty ennenkin.

EU ja Nato kampeavat Suomea sotatalouteen. Siitä puuttuvat vielä puolustusverot ja vihkisormusten kerääminen.

Pääkirjoitus 9.10.2025

Työkansan Sanomat 2/2025