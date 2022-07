Fennovoima ja Valmet Automotive irtisanovat

Suomessa tehdään joukkoirtisanomisia samaan aikaan kun porvarimedia valittaa työvoimapulasta, mikä jo haittaisi yritysten toimintaa. Kapitalismissa tämä on jokapäiväistä riippumatta taloudessa vaikuttavista suhdanteista. Kaksi suomalaista suuryritystä, Fennovoima ja Valmet Automotive, toimivat varoittavina esimerkkeinä kapitalismin arvaamattomuudesta ja poliittisesta suhmuroinnista.

Pyhäjoelle suunnitellun Fennovoiman Hanhikivi-1 ydinvoimalan rakennustöiden lopettaminen on aiheuttanut taloudellisten suurtappioiden lisäksi mittavat työntekijöiden irtisanomiset.

Toukokuussa alkaneet yt-neuvottelut ovat johtaneet kesäkuussa Fennovoiman lähes kaikkien yli 350 työntekijän irtisanomiseen. Ne toteutetaan kokonaisuudessaan tämän vuoden loppuun mennessä. Vuoden 2023 alusta yhtiöllä on vain muutama työntekijä.

Fennovoima perui poliittisen painostuksen jälkeen Hanhikivi 1-ydinvoimalan rakentamislupahakemuksen. Yhtiön päätös ei vaikuta vain sen työntekijöiden töiden loppumiseen. Koko Pyhäjoki ympäristöineen, palveluineen ja alihankkijoineen saa valtavan iskun.

Ydinvoimalan laitostoimittaja Rosatom on hakemassa Fennovoimalta korvauksia hankerikkomusten takia.

Toinen kesäkuun joukkoirtisanoja on Valmet Automotive. Yhtiö on Suomen ahkerampia irtisanojia ja lomauttajia. Se on suurien automerkkien alihankkijana käyttänyt työntekijöitä joustona voittojensa turvaamiseksi. Yhtiö on viime vuosina houkutellut tehtailleen suurin lupauksin runsaasti uutta työvoimaa.

Itä- ja Pohjois-Suomeen suunnatuilla mainoskiertueilla on luvattu pysyviä työpaikkoja, hyviä palkkoja ja asuntoja. Ne ovat viimeistään nyt osoittautuneet valheellisiksi.

Valmet Automotive kertoi kesäkuun puolivälissä vähentävänsä Uuden­kaupungin autotehtaalta 1 000 työntekijää. Vähennyksistä kolmasosa on irtisanomisia ja loput toistaiseksi voimassa olevia lomautuksia. Tässäkin joukkoirtisanomisessa ja lomautuksessa isku kohdistuu työntekijöiden lisäksi Uudenkaupunkiin ja sen ympäristöön.

’Työkansan Sanomat 8/2022