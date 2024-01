Helsingissä lauantaina Palestiinan puolesta

Palestiinan ja palestiinalaisten puolesta on järjestetty lokakuusta lähtien ympäri Suomea mielenosoituksia. Suurimmat kokoontumiset on nähty Helsingissä, missä mielenosoitukset ovat jatkuneet viikoittain. Niihin on osallistunut noin tuhat ihmistä.

Myös lauantaina 20.1 mielenosoittajat kokoontuivat Helsingissä Rautatientorilla ja eduskuntatalon edessä. Vaatimuksena oli välitön tulitauko Gazaan ja Israelin miehitysarmeijan tekemän kansanmurhan lopettaminen.

Mielenosoitusten järjestäjänä on Sumud – Suomen Palestiina-verkosto. Lisäksi mukana on useita eri kansalaisjärjestöjä.

Palestiinan terveysministerin lausunnossa lauantaina 20.1 sanotaan, että Gazan kaistalla on kuollut 105 päivässä ainakin 25 000 ihmistä. Suurin osa kuolleista on lapsia ja naisia. Haavoittuneita on yli 62 000.

YK:n Kansainvälinen tuomioistuin Haagissa Hollannissa käsittelee parhaillaan kansanmurhahaastetta, jonka Etelä-Afrikan tasavalta on jättänyt Israelin valtiota vastaan. Kymmenet valtiot ympäri maailmaa ovat tukeneet haasteen jättämistä.

Suomen kokoomusjohtoinen porvarihallitus on pidättäytynyt tulitaukovaatimuksen esittämisestä ja Israelin hallinnon tuomitsemisesta, vaikka pääministeri Netanjahun johtaman hallinnon sotarikokset ovat ilmiselviä.

Rauno Lintunen