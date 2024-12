Imperialistien välinen kilpailu uhkaa maailmaa ydinaseilla

Imperialististen sotien sotku uhkaa jälleen maailmaa sienipilven varjostamana. Yhdysvaltojen hegemoniaa haastavat kilpailevat imperialistit. Venäjän ja sotilasliitto Naton välinen uhittelu on johtanut yhä suurempaan ydinasevaaraan.

Tämän vuoden alussa tuli julkisuuteen tutkimus, jonka oli tilannut Suomen valtioneuvoston kanslia. Tutkimuksen nimi oli Naton ydinasepelote ja Suomi. Sen mukaan olisi Naton ydinstrategian edun mukaista tuoda ydinaseita Suomen rajojen sisälle, sillä varoitusaika ydinhyökkäyksellä esimerkiksi Pietariin olisi vain minuutteja.

Pelkästään ydinaseiden varastointi Suomen maaperällä tekisi Suomesta heti ensisijaisen ydiniskun kohteen.

Venäjä teki marraskuun 21. päivänä iskun Ukrainan Dniprossa sijaitsevaan asetehtaaseen uudentyyppisellä ballistisella ohjuksella, tyyppinimeltään ’Oreshnik’. Kyseessä oli keskipitkän matkan monikärkinen ballistinen ohjus, jolla on eräiden arvioiden mukaan tuhansien kilometrien kantama.

Tämän kaltaisia ohjuksia on ollut käytössä aiemminkin, mutta niiden valmistus ja tutkimus loppuivat 1987 Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen solmiman INF-sopimuksen myötä. Helmikuussa 2019 Yhdysvallat ilmoitti vetäytyvänsä sopimuksesta. Seurauksena myös Venäjä ilmoitti jättävänsä INF-sopimuksen.

’Oreshnik’ oli yllätys Yhdysvalloille ja Natolle. Vaarallista tässä aseessa on se, että pitkälle ammuttua ballistista ohjusta on helppo luulla ydinkärjellä varustetuksi, sillä suurin osa strategisista ydinaseista on nimenomaan ballistisissa ohjuksissa. Tämä omalta osaltaan kärjistää ydinsodan vaaraa.



Ydinvaaran lomassa imperialismin uhka jäytää edelleen Levantin aluetta Lähi-Idässä. Israelin roistovaltion iskut Gazaan ja Libanoniin eivät ole loppuneet. Myös Turkin valtion tukema Hay’at Tahrir al-Sham-järjestö on aktivoitunut Syyriassa ja aloittanut suurhyökkäyksen.



Ktp tuomitsee kaikki imperialistiset sodat, kolonialistiset projektit ja hyökkäykset työkansaa vastaan.



Suomen on irtaannuttava imperialististen suurvaltojen välisestä ydinkilpavarustelusta, tunnustettava Palestiinan valtio, vaadittava tulitauko Gazaan ja Israelin valtio vastuuseen palestiinalaisten kansanmurhasta.



Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta

Keskusneuvosto

Vantaa 30.11.2024