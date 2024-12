Ktp tuomitsee sotavalmistelut – aserahat sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja ihmisten hyvinvointiin

Suomen tämän päivän poliittista ja yhteiskunnallista ilmapiiriä on kuvattava kahdella sanalla: militaristinen, sotaisa. Kyse on pitkän ajan kehityksestä, mutta vasta sotilaalliset sopimukset eri länsivaltioiden kanssa ja liittyminen sotilasliitto Natoon avasivat portit sotavalmisteluille.

Nykyistä sotaisaa menoa kuvaa hyvin Yhdysvaltojen B-52 – pommikoneiden edestakainen lento Suomen itärajalla. Provokaatio piti viedä Suomen Hornetien saattamana aina Venäjälle kuuluvan Kaliningradin rajoille. On huomioitava, että nuo pommikoneet kantavat myös ydinaseita

Uusin sotavalmistelujen hanke on Suomen irtaantuminen Ottawan henkilömiinasopimuksesta. Sopimuksen on allekirjoittanut 164 YK:n jäsenvaltiota. Tuo siviilejä tappava hanke on torjuttava.

***

Eduskunnassa ei ole enää rauhaa ja työläisten etuja ajavaa ja puolustavaa vasemmistoa. Isossa kuvassa puolueilla ei ole enää eroja. Ne puolustavat kapitalismia ja pääomia yhdellä suulla.

Tuo yhden suun politiikka on todistettu eduskunnan päätöksillä, kun Suomi vietiin sotilasliitto Natoon ja DCA-sopimuksella Yhdysvaltojen asevoimien käyttöön. Tuodaanko Suomeen seuraavalla yksimielisellä päätöksellä ydinaseet?

Eduskunta hyväksyy ennen joululomiaan valtion ensi vuoden 88 miljardin euron budjetin. Siinä on heikennyksiä ja miljardileikkauksia työväenluokan taistellen saavuttamiin oikeuksiin ja etuihin.

Samaan aikaan kun työläisten taisteluoikeuksia heikennetään ja hyvinvoinnista leikataan, asemenoihin ja sotapolitiikan tukemiseen siirretään valtavia rahasummia.

Armeijan menot ovat ensi vuonna 6,5 miljardia euroa. Kasvua tähän vuoteen on puoli miljardia. Armeijan menot ovat kymmenessä vuodessa lähes kolminkertaistuneet. Suomi on myös tukenut Ukrainan sotahallintoa jo lähes 4 miljardilla.

***

Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ja siihen kuuluvat ammattiliitot ovat vuosien ajan hyväksyneet työehtosopimuksia, joilla työläisten reaalipalkkoja on alennettu. Perusteluna palkka-alelle on käytetty epämääräistä ”viennin turvaamista”.

Reaalipalkkojen alen väistämätön seuraus on ollut ostovoiman roima pudotus. Työläiset ovat kiristäneet vyötä, herrat eivät.

Nyt ammattiliitot ovat yhteisessä esityksessään vaatineet kahdelle vuodelle 10 prosentin palkkojen korotusta. Se voi korvata ostovoiman heikennyksen, mutta ei turvaa vuosien 2025 ja 2026 reaalipalkkoja.

* Ktp vaatii sotavalmistelujen pysäyttämistä. On aloitettava rauhanvalmistelut.

* Ktp ei hyväksy kokoomuksen Orpon ja perussuomalaisten Purran johtaman porvarihallituksen heikennys- ja leikkauspolitiikkaa.

* Ktp tukee ammattiliittojen 10 prosentin palkankorotusvaatimusta. Suomessa on vielä lakko-oikeus. Taistellaan!

Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta

Keskusneuvosto

Vantaa 30.11.2024