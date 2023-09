Imperialistiset sodat ja työväenliike (Osa 6)

Kapitalismin vallitessa ei pystytä reformien politiikalla tasapainottamaan eri maiden taloudellista kehitystä. Yritykset häiriintyneen tasapainon palauttamiseksi synnyttävät kriisit taloudessa ja sodat politiikassa. Siksi valtioiden ja suurten kapitalististen monopolien kesken syntyy väliaikaisia sopimuksia. Euroopan Unionin muodostaminen on esimerkki tällaisesta sopimuksesta.

Terroristiset keinot kovenevat

Arabimaissa on noussut kansallisia porvarillisia piirejä vastustamaan USA:n ylivaltaa ja terroria. Näiden maiden nationalistiset piirit eivät hyväksy maidensa hallituksia USA:n nukkehallituksina, vaan haluavat omia itselleen alueillaan olevat rikkaudet, etenkin öljyvarat.

Ensin Iranissa syrjäytettiin 1979 Persian Shaahi ja maa kansallisti öljynsä. Iranille vastapainoksi USA aseisti Irakin käymään sotaa Irania vastaan. Lopputulos oli, että USA sai perivihollisen juuri Irakista ja maan johtajasta Saddam Husseinista.

Niissä arabimaissa, missä USA:n asettamia nukkehallituksia ei ole vielä kaadettu, on noussut esiin terroristiryhmiä kansallisten etujen ajamiseksi USA:a vastaan. Al Qaida järjestön jäsenet ovat pääasiassa Saudi-Arabiasta, Egyptistä ja Pakistanista.

Terrorismi sodan käynnin välineenä kiihtyi Israelin palestiinalaispolitiikan tuloksena, kun äärioikeistolainen ja sotarikollinen Israelin pääministeri Ariel Sharon nousi valtaan ja alkoi jatkaa Israelin röyhkeää siirtokuntapolitiikkaa USA:n tuella palestiinalaisalueille. Palestiinalaisten vastavetona oli Intifada.

USA alkoi puolestaan nimitellä terroristivaltioiksi tai roistovaltioiksi kaikkia poliittisia vastustajiaan. Jopa rauhanomaisia mielenosoittajia on alettu pitää terroristeina. Terroristivaltion leimaa on tarjottu Iranille, Irakille, Syyrialle, Libyalle, Sudanille, Somalialle, Pohjois-Korealle, Kuuballe ja Euroopassa Valko-Venäjälle.

USA katsoi etujensa olevan globaaleja, maailmanlaajuisia, ja ajoi vuoden 1999 alussa päätöksen Naton operointialueen laajentamisesta koko maailmaa koskevaksi. USA ei enää tehnyt politiikassaan eroa sisä- ja ulkopolitiikkaan vaan alkoi katsoa koko maailmaa oman sisäpolitiikkansa osana.

Kuinka terrorismi on määriteltävä

Etenkin syyskuun 11. päivän 2001 jälkeen USA ja sen liittolaiset haluavat julistaa terroristeiksi kaikki ne, jotka vastustavat kapitalistisia monopoliyhtiöitä ja USA:n ja Naton ylivaltaa maailmassa. Myös EU ja Suomi ovat ottamassa erityisiä terrorismia koskevia lakeja käyttöön.

Näissä laeissa heijastuu niiden tavoite suojata suuren rahan ja valtaapitävien kapitalistien edut. Sen sijaan käsite valtioterrorismi on pudotettu kokonaan pois näistä määritelmistä. Onhan imperialistinen politiikka mitä räikeintä valtioterrorismia.

Terroristilakien suurimpia uhkia on, että ne suuntautuvat kansalaisten demokraattisia oikeuksia vastaan. Niillä pyritään rajoittamaan kansalaisoikeuksia, vakoilemaan ihmisten poliittista toimintaa, kuuntelemaan heidän puheluitaan. Näin” isoveli” haluaa maailman yhä tarkemmin kontrolliinsa. Tästä todistaa USA:n hallinnon ja NSA:n kiinnijääminen maailmanhistorian laajimmassa vakoilussa.

Syyskuun 11. terrori-iskut WTC:n kaksoistorneihin ja Pentagoniin vapauttivat lopullisesti USA:n viimeisistäkin estoista toimia maailmanpoliisina. Terrori-iskun tekijöistä ei ole esitetty todisteita, vain mielipiteitä mahdollisista syyllisistä. Iskun suunnittelijat ja rahoittajat voivat löytyä CIA:n keskuudesta. Tällaisia tekoja historiasta kyllä löytyy.

Mainittakoon vain Hitlerin tilauksesta suoritettu Valtiopäivätalon poltto, josta alkoi Saksan työväenluokan keskitysleirikierre. Joka tapauksessa näistä iskuista USA:n presidentti, poliittinen oikeisto ja sotateollisuus saivat aiheen uudelle terroristiselle ristiretkelleen tunnuksella sotaan ”terrorismia” vastaan. ”Jos et ole puolellamme, olet meitä vastaan”, julisti presidentti Bush. Iskua Irakiin valmisteltiin jo ennen kaksoistornien tapausta, joten tornien tuhoaminen hyödytti eniten edellä mainittuja voimia ja suunnitelmia USA:ssa.

Yhdysvaltain hallinnon 2000-luvun alun puheet nostattavat jokaisen normaaleilla vaistoilla varustetun ihmisen niskavillat pystyyn. Liittovaltion tilaa koskevassa puheessaan 30. tammikuuta 2002 Yhdysvaltain kongressissa Bush kertoi avoimesti sodasta ”terroristeja ja terroristivaltioita vastaan” Hän nimesi Irakin, Iranin ja Pohjois-Korean ”pahuuden akseliksi”, joita vastaan USA:n on varauduttava sotilaallisesti kaikin mahdollisin tavoin.

Bushin mukaan ”tällaiset valtiot ja niiden terroristiliittolaiset muodostavat pahuuden akselin, ne aseistautuvat uhatakseen maailmanrauhaa, mutta Amerikka tekee sen, mikä on tarpeen, jotta kansakuntamme turvallisuus taataan”. Bush jatkoi vielä, ”aika ei ole puolellamme. En jää odottamaan, kun vaarat kasvavat. En seiso sivussa, kun hengenvaara lähestyy lähestymistään. Yhdysvallat ei salli maailman vaarallisimpien valtioiden uhata meitä maailman tuhoisimmilla aseilla”.

Tällaiset puheet voidaan luokitella kristinuskon fundamentalismiksi, jolla perustellaan sotilaallisia hyökkäyksiä ja terroritekoja eri puolilla maailmaa. Tässä ei oteta huomioon sitä, että juuri USA on pahin ”roistovaltio” ja USA:n politiikka on pääosin syynä siihen, että USA:lla on vihollisia.

Hyökkäyssotaan syyllistyneet tuomittavaksi

Maailman rauhanliikkeen on nyt ryhdistäydyttävä. Tekemistä sille löytyy lähiaikoina enemmän kuin tarpeeksi. Kysyä sopii, miksi myös Suomen hallitus ja valtapuolueet ovat tukemassa USA:n politiikkaa.

Todellinen roistovaltio on USA. Se haluaa sanella koko maailmalle oman tahtonsa, joka palvelee yksinomaan USA:n pääomapiirien etuja. Tämän se tekee hampaisiin asti aseistautuen. Se vie sotavoimansa lähes kaikkialle maailmaan.

Nyt olisikin välttämätöntä kehittää maailmanlaajuista verkostoa

– mielenosoitusten järjestämiseksi USA:n johtamaa imperialistista kapitalismia vastaan,

– mielenosoitusten järjestämiseksi kaikkialle maailmaan levinneen USA:n sotilastukikohtaverkoston purkamiseksi,

– mielenosoitusten järjestämiseksi sotapolitiikkaa ja Natoa vastaan, vaatimuksena Naton lakkauttaminen

Suomen hallituksen ja eduskunnan on tuomittava hyökkäyssota ja vaadittava sotasyylliset kansainväliseen oikeuteen. Hallituksen ja eduskunnan on lopetettava asevarustelu Suomessa.

Tärkeää ei ole vain toimiminen uusissa verkostoissa ja rauhanliikkeissä, vaan kehittää myös tietoisuutta ymmärtämään, että imperialistinen kapitalismi on sotien syy. Ilman syyn poistamista ei kansojen turvallisuutta ja rauhaa pystytä rakentamaan. Olennainen tehtävä on työväenluokan herättäminen itsenäiseen taisteluun kapitalismia vastaan, maailman sosialistisen tulevaisuuden puolesta.

USA:n sodat ja valtioterrorismi

Epätäydellinen listaus USA:n sodista ja valtioterrorismista 1800-luvun lopulta 2000-luvun alkuun sisältää lähes 200 sotaa ja valtioterroristista hyökkäystä. Lukuun kuuluu kaksi maailmansotaa.

Intiaanikansojen etninen puhdistus kesti koko 1800-luvun ja päättyi nykyiseen jäljelle jääneiden intiaanien reservaatteihin sulkemiseen.

USA:n 2000-luvun sotia ovat mm. hyökkäykset Afganistaniin, Irakiin, Syyriaan ja Libyaan. USA:lla on satoja sotilastukikohtia kaikkialla maailmassa. Moneen niistä on sijoitettu hyökkäykseen tarkoitettuja ydinaseita.

USA:n sotilaalliset hyökkäykset ovat vain esimerkkinä siitä, mihin imperialistisen kapitalismin kehitys on johtanut reilun sadan vuoden aikana. Kaikki imperialistiset siirtomaita alistaneet hallitukset ovat noudattaneet samaa sotilaallista terroria kaikilla maailman kolkilla. Kysymyksessä on aina ollut taistelu vallasta, raaka-aineista ja markkina-alueista.

Oikeutetusti voidaan sanoa. että kapitalistinen järjestelmä on tuhonnut enemmän ihmisiä ja ihmiskunnan kulttuuria kuin mitkään luonnononnettomuudet sadan vuoden aikana.

Imperialistisissa sodissa ja vallan säilyttämiseksi suoritetuissa teloituksissa sekä muissa väkivaltateoissa on kuollut satoja miljoonia ihmisiä. Mikään muu historian tuntema yhteiskuntajärjestelmä ei ole ennen tuhoutumistaan yltänyt hirmutöissään lähellekään porvarillista kapitalistista yhteiskuntajärjestelmää.

Kapitalismi on saavuttanut järjestelmänä kehityksensä mädännäisyyden kauden ja on valmis siirrettäväksi historian sivuille kaikkine rikoksineen, mutta ihmiset eivät ole vielä tietoisuudessaan valmiit sitä toteuttamaan. Ei voida kuitenkaan vain odottaa, että imperialistinen kapitalistinen järjestelmä tuhoutuisi luonnonvoimaisesti, omia aikojaan.

Siksi Kommunistinen Työväenpuolue vilkkuu majakkana Suomessa, yhteydessä kansainväliseen kommunistiseen liikkeeseen, kutsuen työväenliikettä ja kaikkien maiden työläisiä yhteiseen taistelurintamaan kansojen sodista vapaan paremman tulevaisuuden hyväksi.

Hyväksytty Kommunistisen Työväenpuolueen 21 edustajakokouksessa 10-11.5.2014

Työkansan Sanomat 10/2023