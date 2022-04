Kaksi taistelua – kaksi tapaa uutisoida TKS Pääkirjoitus

Talven ja alkukevään kaksi uutisaihetta ovat hoitajien työtaistelu ja Ukrainan sota. Hoitajien taistelu jatkuu, Ukrainan sota myös. Molemmista on kerrottu tiedotusvälineissä eri tavalla. Hoitajia on syyllistetty sairaiden hylkäämisestä, Ukrainan oikeistohallintoa natseineen on kehuttu demokratian vartijoiksi.

Uutisten yksipuolisuus kertoo Suomen vaarallisesti keskittyneen median omistajien vääristyneistä arvoista: elämän varjeleminen on pahasta, kuoleman edistäminen hyvästä. Nykytilanne muistuttaa pakkolakeineen ja sensuureineen 1930-luvun oikeiston valtaa ja kurijärjestelmää. Jopa median omistus on nykyisin lähes sama, Sanomien Erkot ja Otavan Renvallit.

Tehyn ja Superin ammattiliittojen jäsenet eivät ole vastuussa terveydenhuollosta ja sen toimivuudesta. Vastuussa ovat kunnat ja valtio, myös työvoiman riittävyydestä ja palkoista.

Ukrainan kaksi kuukautta kestänyt sota on onnenpotku Suomen Nato-lobbarien ja oikeiston hankkeelle. Nato-hakemus aiotaan jättää jo alkukesän kynnyksellä. Puolet kansalaisista on jo taivuteltu hankkeen hyväksyjiksi mielipidekyselyjä manipuloimalla. Nyt on parhaillaan käynnissä Natoa vastaan hangoittelevien kansanedustajien painostus. Kansanäänestystä ei tule.

Naton hyväksyttäminen ei ole vain Ukrainan sodan ansiota. Natoa vastustavien ja jopa kriitikoiden suut on tukittu kaikesta julkisuudesta. Sensuurin johdossa on valtion Yle, jonka pitäisi olla eduskunnan valvonnassa. Näin ei ole. Ylen yksipuolisuus on seurausta kokoomuksen vallasta, joka ulottuu sen ylemmältä portaalta alemmalle toimittajatasolle.

Natoa vastustavien on viimeistään nyt koottava kaikki voimat sotaliittohankkeen estämiseksi. Mielenosoituksilla ja kokoontumisilla on kiire, sillä Suomea ollaan jo ilman yhtäkään julkista päätöstä vetämässä Baltian sotilasoperaatioihin ja ilmavalvontaan.

Työkansan Sanomien vappunumerossa on paljon tietoa kevään työtaisteluista ja Nato-hankkeesta. Kannattaa lukea. Muusta mediasta sitä ei saa.