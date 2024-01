Kapitalismissa poliisi on aina työläisten vihollinen

Helsinki ilman natseja 2023

Helsinki ilman natseja on vuodesta 2016 alkaen järjestetty vuosittainen mielenosoitus itsenäisyyspäivänä 6.12. HIN:in tarkoituksena on ollut vastustaa poliittisesti sekä mahdollisuuksien mukaan estää itsenäisyyspäivänä pidettäviä äärioikeiston marsseja. HIN on kuitenkin tämän lisäksi muodostunut itsenäiseksi perinteeksi, joka korostaa fasismin ja rasismin vastaisuutta ja yleisesti edistyksellisiä arvoja.

Helsinki ilman natseja on vuosi vuodelta kerännyt enemmän osallistujia, samalla kun fasistimarsseilla joukko harvenee. Kommunistinen Työväenpuolue on osallistunut HIN:in punaiseen blokkiin tänä ja viime vuonna.

HIN on saanut osakseen aiempaa enemmän huomiota poliisin kanssa tapahtuneen välikohtauksen vuoksi.

HIN oli etukäteen pyytänyt poliisilta lupaa mielenosoituksen pitämiseen Töölöntorilla. Lupaa ei saatu. Poliisin mukaan oikeus Töölöntoriin kuuluu 612-kulkueelle, koska se on perinteisesti käyttänyt sitä kokoontumispaikkana. Tori oli pyhitetty äärioikeistolle koko päiväksi. HIN ei saanut poliisilta lupaa kokoontumiseen edes useita tunteja ennen 612-kulkuetta.

Poliisin kiellosta huolimatta Helsinki ilman natseja kokoontui suunnitellusti Töölöntorilla klo 16. Tarkoituksena oli seistä torilla koko ilta ja näin rauhanomaisesti estää fasistien kokoontuminen.

Poliisi oli selvästi valmistautunut fasismin vastustajien tuloon. Itsenäisyyspäivänä ympäri keskustaa oli poliiseja availemassa ohikulkijoiden laukkuja ja kieltämässä menemästä Töölön torille. Mielenosoituspaikalla poliisi ei kuitenkaan estänyt pääsyä jo ympäröimälleen torille.

Mielenosoittajat seisoivat torilla rauhallisesti noin tunnin, kunnes poliisi aloitti alueen väkivaltaisen tyhjennyksen. Poliisi piiritti toria joka suunnasta, eikä ilmoittanut mitään, ennen kuin alkoi työntää joukkoa sisäänpäin.

Mielenosoittajat ymmärsivät, että poliisin tarkoituksena oli fasistimielenosoituksen suojelemisen lisäksi käyttää joukkoa vastaan kohtuutonta voimaa. Tapahtuma sai poliisin vastaisen luonteen. Mielenosoittajat alkoivat huutaa iskulauseita kuten “poliisi on petturi, fasistien kaveri” ja “kadut kuuluu meille, ei poliiseille”.

Hyvin nopeasti poliisi alkoi käyttää myös hevosia, joilla se hyökkäsi satunnaisia mielenosoittajia vastaan. Poliisi käytti ja uhkaili myös muilla voimakeinoilla ja teki useita tavattoman väkivaltaisia pidätyksiä. Klo 18 mennessä poliisi oli hajottanut joukon moneen osaan ja saanut viimeisetkin mielenosoittajat pois Töölöntorilta. Tämän jälkeen poliisi työnsi mielenosoittajajoukkoja vielä pari korttelia poispäin torilta.

Mielenosoittajat palasivat takaisin Töölöntorin ulkopuolelle vastustamaan siellä alkanutta 612-mielenosoitusta. Poliisiautoja ja poliiseja oli ympäröimässä koko toria, varmistamassa, että fasistit saivat järjestää tilaisuutensa.

Vaikutus vasemmiston näkemykseen itsestään, mitä HIN kertoo poliittisesta tilanteesta

Poliisin vihamielisyys edistyksellisiä kohtaan ja halukkuus suojella fasisteja oli niin räikeää, että sitä on vaikea olla huomaamatta. 6.12. tapahtumat osoittivat kaikille paikalla olleille, mikä on valtion ja poliisin luonne Suomessa. Mielenosoittajat ymmärsivät poliisin toiminnan vääryyden ja kääntyivät poliisia vastaan, mutta mediassa asiasta on puhuttu hyvin eri tavalla.

Poliisin voimankäyttöä on vähätelty. Väitteet poliisiväkivallasta on pyritty saamaan näyttämään naurettavilta. Uutisointi on pyrkinyt korostamaan HIN:in toiminnan “laittomuutta” ja liioittelemaan sisäistä kahakkaa, jotta mielenosoitus näyttäisi vaaralliselta ja poliisin toiminta tällöin ansaitulta.

Kuitenkin yli tuhat ihmistä oli paikalla näkemässä, mitä tapahtui.

Yli tuhat ihmistä meni kotiin, ja näki mitä uutisiin oli kirjoitettu. Vähintään Helsinki ilman natseja 2023 osallistujille on käynyt kirkkaasti selväksi poliisin, valtion ja median myötätunto fasismia kohtaan.

Helsinki ilman natseja mielenosoitusta ei tule nähdä vain yksittäistapauksena. Tämä oli ensimmäinen vuosi, kun Helsinki ilman natseja oli yritetty kieltää. Samaan aikaan hallitus suunnittelee kommunististen tunnusten kieltämistä. Myös työläisten lakko-oikeuksia ollaan kaventamassa.

Vasemmiston toimintamahdollisuuksia kohtaan hyökätään systemaattisesti. Tämä ei luultavimminkaan ollut viimeinen kielletty fasismin vastainen mielenosoitus Suomessa.

Legaalisuusharhat

Monet edistykselliset, jopa kommunistit, ovat suhtautuneet kepeästi puheisiin kommunististen symbolien kieltämisestä. Edistykselliset uskovat ja ovat uskoneet toiminnan pysyvän laillisena, koska suomessa edistyksellisten tahojen toiminta on lain mukaan hyvin turvattu.

HIN 2023 kuitenkin osoittaa tämän ajattelun vääräksi. Poliisi rikkoi omia sääntöjään. Poliisin kiellosta huolimatta Helsinki ilman natseja ei ollut laiton. Suomessa on kokoontumisvapaus. Millään näistä asioista ei ollut mitään väliä.

Luokkayhteiskunnassa valtiokoneiston pääasiallinen tehtävä on ylläpitää voimassa olevia valtasuhteita. Kapitalismissa poliisin tehtävä on suojella yksityisomaisuutta ja yksityisomistajuutta, puolustaa valtiota sen kansalaisten suurta enemmistöä vastaan. Suomessa ennen kaikkea ei vallitse demokratia, järjestys tai laki, vaan pääoman ylivalta.

Lakia ja käytäntöjä voidaan aina muuttaa sellaisiksi, että ne suojelevat kapitalismin säilymistä. Talous on ajautunut kriisiin, mikä tarkoittaa fasististen tendenssien nousua. Tästä esimerkkinä toimivat useat henkilöt nykyisessä hallituksessa.

Vasemmistolaisten ei tule nähdä laillisuutta moraalisuuden mittana. Vaikka tässä tapauksessa mielenosoittajat toimivat lain mukaan, ei laillisuus määritä mielenosoituksen luonnetta. Me olimme Töölöntorilla vastustamassa fasismia. Emme ainoastaan niitä fasisteja, jotka halusivat torille, vaan myös fasisteja Suomen hallituksessa, jotka toiminnallaan kurjistavat työväenluokan ja kaikkien Suomen sorrettujen oloja, painavat kansaa köyhyyteen ja valmistelevat sotaa, sekä näiden fasistien apulaisia poliisin vaatteissa.

Fasismin vastustaminen ei koskaan ole väärin, vaikka se olisi vaikeaa, vaarallista tai laitonta.

Kaikkia vasemmistolaisen toiminnan kriminalisointiyrityksiä tulee joka tapauksessa vastustaa. Kommunistisen puolueen on ainakin osittain oltava julkinen niin pitkään kuin mahdollista. Avoin agitaatio- ja opetustyö ovat tärkeimpiä informaation levittämisen välineitä edistykselliselle järjestölle.

Laillisuus pitää järjestöjen jäsenet tiettyyn pisteeseen asti turvassa, ja tätä oikeutta turvalliseen poliittiseen vaikuttamiseen on suojeltava.

Sanni Riihiaho

Työkansan Sanomat 14/2023