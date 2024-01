Venäjä pitää Suomea vihollismaana

Suomen ulkopoliittisen johdon ja eriväristen hallitusten ykköstavoite on ollut Neuvostoliiton hajottamisen jälkeinen lännettyminen. Tavoite on onnistunut, kansan epäonneksi.

Venäjän hallinto on useaan otteeseen varoittanut kehityksestä, mikä on johtanut ennen ystävällisten naapurisuhteiden nykyiseen kärjistymiseen. Venäjä pitää jo Suomea vihollismaana.

Venäjän presidentti Vladimir Putin otti Rossija-kanavan televisiohaastattelussa selväsanaisesti kantaa Suomen ja Venäjän välisten suhteiden nykytilaan: ne ovat huonoimmalla tolalla sitten 1940-lopun jälkeen.

Presidentti Putinin mukaan Suomi vedettiin sotilasliitto Natoon.

Venäjän puolustusdoktriinin mukaan Nato on suurin uhka ja vihollinen Venäjälle ja venäläisille. Nyt kun Suomi on mukana vihollisleiriksi luokitellussa Natossa, on Suomikin Venäjän vihollismaa.

Putin sanoo haastattelussaan, että ettei Venäjällä ole minkäänlaisia aikeita hyökätä Nato-maihin. Tuo on selvästi sanottu. Toivottavasti Suomen herrat ja kenraalit ymmärtävät rauhoittua, ettei tuo lupaus kääntyisi hevosen takapotkuksi.

**

Suomen eduskunnassa majailevat kaikki puolueet ovat Nato-puolueita. Siksi ei ole paljon toiveita siitä, että Yhdysvaltojen ja Suomen välinen DCA-tukikohtasopimus torjuttaisiin. Yksimielisyyttäkin varmasti tavoitellaan.

Eduskunnassa on paljon aiempaa kokemusta vastaavista tilanteista. Mahdolliset vastaan äänestävät passitetaan päiväksi sairauslomalle tai eduskunnan kahvilaan.

DCA-sopimus allekirjoitettiin Pentagonin kenraalien valvovien silmien alla Yhdysvalloissa. Hallituksessa oli kädenvääntöä Suomen puolen allekirjoittajista. Voitolle pääsivät kokoomusministerit Häkkänen ja Valtonen.

Ministerit jäävät monien muiden Suomi-syöjien tavoin historiaan, joka ei armahda. Eikä kyllä tarvitsekaan.

Pakina/Rauno Lintunen

Työkansan Sanomat 14/2023