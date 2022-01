Kommunistien lehti Ylen Areenassa

Ylen Areenassa on toimittaja Johanna Vehkoon emännöimä keskusteluohjelma Valheenpaljastaja. Sen yksi aiheista on suomalaiset salaliittoteoriat.

Ohjelman kuuntelijaa ohjeistetaan kysymyksellä: ” Entä millainen on nykypäivän salaliittoteorioihin kuuluva teoria Mediapoolista?”

Keskustelijoiden mukaan kommunistien lehden esille nostama Mediapooli on yksi lukemattomista salaliittoteorioista. Tuo kommunistien lehti on Työkansan Sanomat. Lehden nimeä ei uskallettu sanoa ääneen, vaikka muuta mediaa mainostettiin hyvinkin avoimesti.

Suomen huoltovarmuuskeskuksen suojissa ja kapitalistien EK tiloissa toimiva Mediapooli ei ole osa Areenan ja Vehkoon salaliittoteorioita. Mediapooli sisältöryhmineen on faktaa.

Tuo Ylen viimein tavoittanut Työkansan Sanomien pakina julkaistiin maaliskuussa 2016, lähes kuusi vuotta sitten. Mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Tässä jälkipeliä aiheuttamamme pakina uudelleen.

Mikä ihmeen Mediapooli?

Jokainen valveutunut suomalaisen median seuraaja on varmasti huomannut, että uutisten ja ajankohtaisohjelmien sisältö on muuttunut räikeän Venäjä-vastaiseksi. Vihan lietsonta ja venäläisten pilkkaaminen on ujutettu jopa viihdeohjelmiin.

Muutos ei ole tapahtunut pelkästään sormia napsauttamalla. Tai että toimittajat olisivat joukolla siirtyneet äärioikeiston ja sodanlietsojien joukkoon.

Muutos on pienen piirin monivuotisen suunnittelun ja ohjeistuksen tulos.

Propagandan suunnittelijoita ja toimittajien ohjeistajia on toki ollut kautta aikojen. Armeijalla on omat tiedotuskomppaniat ja oikeistolla suomalaiset klubit ja muut salaseurat.

Yksi on kuitenkin ylitse muiden. Se on 2014 Huoltovarmuuskeskuksen yhteyteen perustettu Mediapooli. Kaikki Suomen suurimmat mediatalot, Alma Media, MTV, Sanoma ja Yle ovat mukana poolin toiminnassa.

Näin poolissa on koolla ja yhteiseen hiileen puhaltamassa koko porvarimedia. Mukana on varmuuden vuoksi myös Puolustusvoimien ja poliisin edustus.

Mediapoolin nykyinen puheenjohtaja on Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen. Poolissa on myös sisältöryhmä, joka ohjeistaa mediaa ”informaatiosodan etulinjassa, luotettavan tiedon turvaamiseksi”.

Ukrainan kriisi ja Venäjän pyrkimykset ovat olleet poolin ja sen sisältöryhmän suurin ponnistus. Venäjää myötäilevät ”trollausilmiöt kun ovat pyrkineet horjuttamaan suomalaisten perinteistä luottamusta joukkoviestintään”. Ja on taisteltava ”koti- ja ulkomaisten propagandasivustojen suoltamaa disinformaatiota vastaan”.

Toinen suuri Mediapoolin ponnistus on jukuripäisen Suomen kansan käännyttäminen Nato-jäsenyyden kannalle.

Elämme rikkaan kapitalistiluokan ja sotavalmisteluja tekevän kenraalikunnan ohjailemassa klikkivallassa. Ne, joilla on aineellinen valta, niillä on myös henkinen valta.

Rauno Lintunen, Pakina

Työkansan Sanomat 13/2021