Ktp tuomitsee eduskunnan ja Marinin hallituksen militaristiset asehankinnat ja harjoitetun porvaripolitiikan

Marin hallituksen tekemä hävittäjäkoneiden osto on uusi askel Suomen sitomiseksi Yhdysvaltojen johtaman Naton asejärjestelmiin ja sotaisiin hankkeisiin. Hallitus on militaristisilla päätöksillään ohittanut Suomen edun ja rauhaa toivovien kansalaisten mielipiteet. Kaikki eduskuntapuolueet (SDP, PS, Kok, Kesk, Vihr, Vas, RKP, KD, Liik, VKK) ja hallitus (SDP, Kesk, Vihr, Vas, RKP) ovat antaneet vallan oikeistolaiselle ulkopoliittiselle johdolle ja armeijan kenraaleille, jotka saavat ohjeensa Yhdysvalloilta ja Natolta.

Suomen ja kansalaisten asettaminen alttiiksi sodalle ja sodan seurauksille on vastuutonta seikkailupolitiikkaa. Naton ja muutamien johtavien Nato-maiden kanssa solmitut kahdenväliset sopimukset mahdollistavat sotajoukkojen ja aseiden kauttakulun Suomen maaperällä. Se merkitsee käytännössä Suomen antamista Venäjän vastaisen hyökkäyksen astinlaudaksi.

Suomen historiasta löytyy vuosilta 1918 ja 1939–1944 vaarallisia esimerkkejä vieraan vallan kanssa solmituista kauttakulkusopimuksista. Ne eivät saa nyt toistua. On irtaannuttava ns. isäntämaasopimuksesta ja muista Nato-sopimuksista. Suomen Nato-jäsenyys on torjuttava.

Olemme nyt tilanteessa, missä maamme on hallituksen porvaripolitiikan seurauksena jakaantunut paremmin pärjääviin kaupunkeihin ja huonommin pärjäävään taantuvaan maaseutuun, rikkaiseen vähemmistöön ja köyhään enemmistöön. Työväenluokka on kokenut suuria taloudellisia menetyksiä, työttömyyttä ja köyhtymistä.

Työttömien, eläkeläisten, muiden vähävaraisten ja köyhien ahdingosta kertovat muutamat Kelan viime vuoden tilastot:

Kelan työttömyysturvan ja työttömyyskassojen ansiopäivärahojen saajia oli yhteensä 868 000

Yleisen ja eläkkeensaajien asumistuen saajia oli yhteensä 616 000

Perustoimeentulon saajia oli 417 000

Edellisestä voi tehdä myös sen johtopäätöksen, että kapitalistit ja yhtiöt maksattavat valtiolla osan niille kuuluvista työvoimakuluista.

Käynnissä olevat työehtoneuvottelut eivät perustu enää ammattiliittojen voimaan ja työtaisteluvalmiuteen. Tes-järjestelmä on hajoamassa ja se perustuu ylätason sopimiseen. SAK:n ja sen jäsenliittojen sosiaalidemokraattinen ja vasemmistoliittolainen johto saa syyttää tilanteesta vain itseään.

Tuo vallan kasvu on tapahtunut muutamassa vuodessa, kun keskitetyistä ja yleissitovista te-sopimuksista siirryttiin kiky-aikaan ja Suomen linjaan, jota nyt ajetaan yhtiökohtaisilla ja paikallisilla sopimuksilla. Ammattiliittojen johto on antautunut, työtätekevien välinen solidaarisuus on katoamassa ja taistelutahto romutettu luopumalla järjestäytymisen mahdollistavasta joukkovoimasta.

Tuomitsemme hävittäjäkoneiden oston, muut militaristiset hankkeet ja sotiin valmistutumisen.

Nato-sopimukset on purettava ja Natoon liittyminen estettävä.

Tuomme ammattiliittojen jäsenistöä ja työpaikkojen työläisiä taistelussa kunnollisten työehtojen ja niiden yleissitovuuden puolesta.

Irti EU:sta. Kapitalistien ja yhtiöiden riistoa ja saneluvaltaa vastaan! Eteenpäin, sosialismissa on tulevaisuus!

Kommunistinen työväenpuolue

Keskusneuvosto