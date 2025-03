Euroopan kommunistisen toiminnan (ECA) tapaamisessa sunnuntaina 16. helmikuuta oli aiheena kommunistien taistelu EU:ta ja sen sotataloutta vastaan. Kokous pidettiin telekonferenssina. Kommunistinen työväenpuolue (Ktp) on ECA:n yksi jäsenpuolueista.

Tapaamisen avauspuheen käytti Kreikan kommunistisen puolueen (KKE) keskuskomitean toimeenpanevan komitean jäsen Giorgos Marinos. Julkaisemme osia hänen käyttämästään laajasta puheenvuorosta.

”Sota Ukrainassa on jatkunut kolme vuotta. Verenvuodatus jatkuu ja satoja tuhansia ihmisiä on kuollut ja haavoittunut. On nähty myös valtavat aineelliset tuhot. Näihin traagisiin seurauksiin johti vastavallankumous ja kapitalismin palauttaminen Neuvostoliitossa.

Kaksi kansaa asui Neuvostoliitossa yhdessä seitsemän vuosikymmentä rakentaen uutta sosialistista yhteiskuntaa ja saavuttaen suuria menestyksiä. Yhdessä torjuttiin myös hyökkäykset sosialistisiin kansantasavaltoihin ja kukistettiin saksalainen fasismi ja sen liittolaiset.

Sota, jota käydään USA:n, Naton, EU:n, Ukrainan porvariston ja kapitalistisen Venäjän ja sen liittolaisten välillä, on osa imperialistista kilpailua Ukrainan ja sitäkin laajemman alueen hallinnasta, markkinoista, vaurautta tuottavista lähteistä sekä energia- ja kuljetusreiteistä.

Sotaa käy porvaristo kansojen kustannuksella. Se on imperialistista molemmin puolin, eikä tätä tosiasiaa voi peitellä:

– ei Naton leirin käyttämin tekosyin, joka esittää sodan ”demokraattisten” ja ”autoritaaristen” voimien vastakkainasetteluna.

– eikä sitä voi liioin peitellä kapitalistisen Venäjän johdon esittämä ”fasisminvastainen sota” selitys, jonka varjolla peitellään omat vastuut ja venäläisen porvariston tavoitteet.

Voimat, jotka toistavat myyttiä ”antifasismista”, piilottavat imperialistisen sodan olemuksen ja yrittävät oikeuttaa Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja sen alueellisen koskemattomuuden loukkaamisen. Ne piilottavat, että taistelu fasismia vastaan ​​on kansan asia ja liittyy taisteluun kapitalismin kukistamisesta.

Kapitalismi synnyttää fasismia ja ruokkii sitä, eikä se voi olla tekosyy porvarillisten hallitusten tukemiselle niin sanottujen ”antifasististen rintamien” nimissä. Sellaiset voimat vääristävät voimakkaiden kapitalististen maiden, kuten Kiinan ja Venäjän luokkaluonnetta.

Em. maat esitetään yhdessä Latinalaisen Amerikan ja BRICS-maiden niin sanottujen ”progressiivisten hallitusten” kanssa ”anti-imperialistisina voimina”, jotka pyrkivät ”parantamaan” ja ”korjaamaan” kansainvälisiä valtioiden välisiä suhteita.

ECA vastustaa luokkakantaisin kriteerein imperialistista sotaa ja on historian oikealla puolella, puolustaa kansojen etuja, ilmaisee internationalistista solidaarisuuttaan.

EU:n kasvava sotatalous

Kasvava sotatalous on EU:n keino sopeutua energian, kaupan ja teknologisen kilpailun kiihtymiseen, yleistyneeseen imperialistiseen sotaan valmistautumiseen ja markkinoiden etsimiseen ylikertyneelle pääomalle.

Pääoma on vaikeuksissa huolimatta siitä, että viime vuosina on tehty paljon ns. vihreitä ja digitaalitalouden investointeja, joiden avulla yritysryhmät ovat keränneet biljoonien edestä voittoja.

Uusia sotapaketteja valmistellaan, valtavin summin. Sotatalouden tavoitteet eivät rajoitu sotilasmenojen lisäämiseen ja suuriin investointeihin sotateollisuuteen, vaan ne laajentavat ja määräävät strategisesti tärkeiden sektoreiden kulkua.”

Viitaten viimeaikaiseen kehitykseen Giorgos Marinos huomautti:

”Ukrainan kolmivuotista sotaa on seurannut eskalaation ja muut vaarat, jopa ydinaseiden käytön uhka, joita on hallussaan molemmilla leireillä.

Venäjän ylivoima rintamalla jatkuu säilyttäen ja laajentaen valloittamaansa aluetta.

Euroatlanttinen blokki toimittaa Ukrainalle nykyaikaisia ​​aseita, jotka iskevät jo Venäjän alueen sisäpuolelle, ja kouluttaa Ukrainan joukkoja. Naton pääsihteeri Mark Rutte varoittaa ”pitkästä sodasta” ja kehottaa uhmakkaasti ihmisiä hyväksymään suuria uhrauksia, vaikka Naton sotilasmenojen kasvu on jo välitöntä ja suurta.

Näissä olosuhteissa, joissa kukin imperialistinen leiri, tavoitteittensa mukaan, tehostaa sotavalmisteluja, on suunnitteilla neuvottelujen aloittaminen USA:n ja Venäjän välillä tulitauosta Ukrainan rintamalla.

Neuvotteluissa punnitaan se, missä määrin päästään kompromissiin, joka sisältää sodan tulosten ”legitimoinnin”, Ukrainan aluemenetykset ja jatkossa ”Ukrainan turvallisuustakuuna” toimivien ulkomaisten sotilaallisten joukkojen läsnäolon.

Jälleen kerran vahvistetaan johtopäätös, että niin kauan kuin imperialistisen vastakkainasettelun syyt jatkavat olemassaoloaan, kaikenlaiset järjestelyt tuottavat kansoihin kohdistuvia vaaroja.

KKE tuomitsee imperialistisen sodan

KKE taistelee Kreikan ja muiden kansojen etujen pohjalta, tuomitsee imperialistisen sodan ja Kreikan osallistumisen siihen. KKE on eturintamassa kamppailussa amerikkalaisten tukikohtien sulkemiseksi Kreikassa, vaatien Kreikan asevoimat pois imperialistisista ulkomaiden operaatioista sekä irtautumista Natosta ja EU:sta.

Kommunistit ovat kaikkialla työläisten, kaikkien kansalaisten ja nuorten kanssa – satamissa, rautateillä ja estävät sotatarvikkeiden kuljetuksen Ukrainan rintamalle tai Israelin tukemiseksi.”

Lopuksi Marinos korosti, että ”imperialistisen sodan kiihtyessä ja imperialististen vastakkainasettelujen kärjistyessä kommunistisen, työläis- ja kansanliikkeen valmistelut ja toimimiset kussakin maassa ovat vaativampia.

Ne vaativat parempaa valmiutta, mutta myös omahyväisyyden torjumista, jotta voidaan järjestää korkeammalla tasolla vastarinta pääoman ja EU:n strategiaa, sen kansanvastaista politiikkaa ja sen seurauksia vastaan.

On irtaannuttava euroatlanttisista suunnitelmista ja imperialistisesta sodasta. On taisteltava kapitalismin kukistamiseksi, sosialismin puolesta, tuotantovälineiden kansallistamiseksi ja tieteellisen suunnittelun keskittämiseksi, jotta kansat voivat elää ansaitsemallaan tavalla.”

Työkansan Sanomat 2/2025