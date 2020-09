Koronarahat isoille yhtiöille – pienyritykset ja yksinyrittäjät jätetty omilleen

Eduskunta ja hallitus ovat tehneet koronaepidemian aikana ja sen varjolla lukuisia päätöksiä, joilla julkista taloutta ja yrityksiä on tuettu kymmenillä miljardeilla euroilla. Suomen Pankki on mukana hankkeissa luomalla lähes 30 miljardia euroa jakorahaa.

Suomen Pankki on yksi eurojärjestelmän keskuspankeista ja näin mukana pönkittämässä pankkeja, pörssiosakkeiden hinnannousua, keinottelua ja varallisuuserojen kasvua. Kapitalismin kriisin ja koronaepidemian puristuksessakin rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät.

Hallituksen ja valtion tukirahan ja lainatakuiden myöntäjinä on ollut neljä toimijaa: Finnvera, Business Finland, Ely-keskukset ja kunnat.

Kuntien tehtävänä on ollut myöntää viimesijaisena tukena valtiolta saatua rahaa alle viiden työntekijän pienyrityksille ja yksinyrittäjille. Hakemukseen perustuneen tuen enimmäismäärä oli 2 000 euroa.

Veronmaksajien maksettavaksi päätyvää rahaa ja takuita on siirtynyt etupäässä suurille yhtiöille jo miljardien eurojen arvosta. Arvioita on jopa yli 20 miljardin rahapotista. Pien- ja yksinyrittäjät, ne jotka ovat ylipäätään hakeneet muuta kuin Kelan pientä työttömyyspäivärahaa, on jätetty pärjäämään omillaan.

Valtio ottama lisävelka tulee olemaan tänä vuonna yli 20 miljardia ja valtionvelka kasvaa 130 miljardiin euroon. Näin kapitalistisen talouden kriisin ja sen lamaan työntäneen koronaepidemian lasku lankeaa työtätekevien maksettavaksi.

Työkansan Sanomat 9-10/2020