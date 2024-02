Ktp tukee Palestiinaa ja palestiinalaisia

”Vapaa Palestiina” ja ”Loppu kansanmurhalle” ja ”Tulitauko nyt” iskulauseet ovat raikuneet viikko toisensa jälkeen kaikkialla maailmassa. Syynä on se, että Israelin miehitysarmeija aloitti viime vuoden lokakuussa raivoisan hyökkäyksen Palestiinaan kuuluvalle Gazan kaistalle.

Nyt lähes neljä kuukautta jatkunut Gazan kaistan piiritys ja pommitukset ovat aiheuttanut katastrofin, joka täyttää kaikki kansanmurhan tunnusmerkit. Myös Palestiinan Länsiranta on saanut osansa Israelin hallinnon barbariasta.

Israelin hallinnon päätöksillä ”siunattu” miehitysarmeija on tappanut neljässä kuukaudessa lähes 28 000 palestiinalaista. Haavoittuneita on 67 000. Iso osa infraa ja puolet rakennuskannasta on tuhottu.

Myös Helsingissä, Tampereella ja monissa muissa Suomen kaupungeissa on jatkettu tammikuun ajan mielenosoituksia palestiinalaisten piirityksen ja kansanmurhan lopettamiseksi. Niihin on osallistunut tuhansia ihmistä. Mielenosoitukset jatkuvat helmikuussa.

Kommunistinen työväenpuolue (Ktp) ja puolueen jäsenet ovat osallistuneet jo viime lokakuusta lähtien Palestiinan puolesta-protesteihin.

Mielenosoitusten järjestäjänä toimii Sumud – Suomen Palestiina-verkosto. Lisäksi mukana on useita eri kansalaisjärjestöjä.

**

YK:n alainen Kansainvälinen tuomioistuin Haagissa Hollannissa antoi 26. tammikuuta väliaikaispäätöksen Israelin valtiota koskevassa kansanmurhakanteessa, jonka Etelä-Afrikan tasavalta on jättänyt Israelin valtiota vastaan.

Tuomioistuin määräsi Israelin ryhtymään kaikkiin välittömiin ja tehokkaisiin toimiin lopettaakseen toimet, jotka täyttävät kansanmurhan tunnusmerkistön.

Tuomioistuimen väliaikaispäätös on sen tunnustaminen, että Etelä-Afrikan ja Israelin välillä on kiista sionistien hyökkäyksestä Gazan kaistalle.

Sen jälkeen tuomioistuin ilmoitti, että sillä on valtuudet määrätä varotoimenpiteitä, kuten Etelä-Afrikan pyytämät turvaamistoimet, jotka liittyvät Israelin valtion Gazassa tekemiin kansanmurharikoksiin.

Tuomioistuimen lausunnossa tunnustettiin myös palestiinalaisten oikeus tunnustettuna ihmisryhmänä saada kansainvälisen oikeuden mukainen suoja kansanmurhan rikoksilta, ja määräsi Israelin ryhtymään toimenpiteisiin estääkseen kansanmurhan rikoksen muodostavien toimien tekemisen.

**

Kansainvälinen tuomioistuin on YK:n korkein oikeus, joka sijaitsee Haagissa Hollannissa. Israel on tuomioistuimen jäsen ja velvollinen noudattamaan sen päätöksiä.

Suomen kokoomusjohtoinen porvarihallitus on pidättäytynyt selkeän tulitaukovaatimuksen esittämisestä Israelille ja Israelin hallinnon tuomitsemisesta, vaikka pääministeri Netanjahun johtaman hallinnon sotarikokset ovat olleet ilmiselviä.

Työkansan Sanomat 1/2024