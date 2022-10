Ktp tuomitsee hallituksen militaristisen porvaripolitiikan, aserahat terveydenhuoltoon

Suomen eduskunnan ja Marinin hallituksen toteuttama porvaripolitiikka on ajanut työtätekevät taloudellisiin vaikeuksiin ja köyhtymiseen. Ongelmat ovat vain lisääntyneet maamme ulkopoliittisen johdon mukautuessa Yhdysvaltojen ja EU:n määräämiin Venäjä-pakotteisiin. Elinkustannukset ovat nousseet hurjaa vauhtia ja inflaatio on noussut syyskuussa yli 10 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Työtätekevien arkielämää rasittavat eniten ruoan kallistuminen noin 13 ja energian jopa yli 40 prosentilla. Tämä näkyy vääjäämättä ruokapöydissä ja asumiskustannuksissa. Porvarien perustelu tälle kuritukselle on, ”vapaudesta on maksettava”. Perustelu on tulkittavissa sotapropagandaksi.

Eduskunnan käsittelyssä oleva valtion ensi vuoden budjetti on rakennuttu porvaripolitiikan jatkamiseksi ja militaristien ehdoilla. Budjetin loppusumma on 80 miljardia euroa, ja sitä rahoitetaan 8 miljardin valtionvelalla. Siinä on jo valmiina miljardien alijäämä vuoden 2023 alusta aloittavien hyvinvointialueiden rahoitukseen. Leikkauksia on tulossa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin sekä henkilöstön määrään, ellei eduskunta lisää hyvinvointialueiden määrärahoja budjetissa.

Leikkauksia on budjetissa muutenkin, sillä hallitus esittää juustohöylän työn tuloksena noin 400 miljoonan euron menojen leikkaamista.

Sotavalmisteluihin, uusiin aseisiin ja armeijalle kuitenkin rahaa riittää. Lisäys tähän vuoteen verrattuna on noin miljardi, ja kenraalien rahapotti kasvaa yli 6 miljardiin. EU saa sekin oman osansa, sillä unionille on varattu 2,5 miljardia.

Kiristyneen porvaripolitiikan yksi seurauksista on pakkotyölakien säätäminen ja lakkokieltojen hakeminen oikeusteitse. Kiristyksistä ovat eniten joutuneet kärsimään hoitajien ammattiliitot ja hoitajat. Uutta työehtosopimusta ei ole suostuttu solmimaan ja sen tavoittelun estämiseksi on määrätty miljoonien eurojen uhkasakkoja.

Samaan hoitoalan kiristämiseen kuuluu eduskunnan hyväksymän hoitajamitoituksen toteutuksen siirtäminen vuoden 2023 loppuun. Mitoituksen, 0,7 hoitajaa yhtä hoidettavaa vanhusta kohti, siirtämistä perustellaan hoitajien ja rahan puutteella. Suomen Nato-hankkeisiin ja jäsenyyshakemuksen edistämiseksi rahaa on riittänyt.

Raha on Nato-jäsenyyden tavoittelussa kuitenkin pieni paha. Suurin paha, sotaan valmistautuminen, on jo nyt käynnissä. Sotaharjoituksia Yhdysvaltojen ja Naton kanssa on lisätty vauhdilla, Nato-joukot partioivat Suomen meri- ja ilmatilassa ja Suomi halutaan uuden Baltian maiden ja Puolan muodostaman ”eturintaman” joukkoihin.

Työtätekevät ovat jo joutuneet taantuman ja pakotepolitiikan ”maksumiehiksi”. Kommunistien ja rauhanvoimien on estettävä työtätekevien joutuminen ”tykinruoaksi”.

Vantaa 1.10.2022

Kommunistinen Työväenpuolue

Keskusneuvosto